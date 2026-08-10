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Виллы в Израиле

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112 объектов найдено
Вилла 9 комнат в Кейсария, Израиль
Вилла 9 комнат
Кейсария, Израиль
Число комнат 9
Площадь 325 м²
Эта превосходная вилла в средиземноморском стиле, спроектированная известным израильским арх…
$3,15 млн
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Вилла 7 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 7 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 7
Площадь 247 м²
Дом 247 м2 на 2 уровнях. на участке 424 м2. Под ремонт. Большой потенциал. возможность расши…
$2,01 млн
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Вилла 6 комнат в Ган-Явне, Израиль
Вилла 6 комнат
Ган-Явне, Израиль
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Престижная вилла на продажу в Ган Явне На участке 500 м2 расположена вилла с бассейном 8 на…
$3,39 млн
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TekceTekce
Вилла 7 комнат в Ор Акива, Израиль
Вилла 7 комнат
Ор Акива, Израиль
Число комнат 7
Площадь 470 м²
Великолепный дом площадью 270 м2 с 7 комнатами, построенный на участке площадью 470 м2. 5 с…
$1,71 млн
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Вилла 10 комнат в Израиль
Вилла 10 комнат
Израиль
Число комнат 10
Площадь 340 м²
Одноместный дом 340 м2 Первый этаж: Впечатляющий вход, ведущий к просторной кухне. Яркая г…
$1,89 млн
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Вилла 6 комнат в Лод, Израиль
Вилла 6 комнат
Лод, Израиль
Число комнат 6
Площадь 170 м²
Исключительный Triplex Новый Район девять религиозных
$926,691
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Вилла 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Расположенный в самом сердце Тель-Авива, 2,5 светлых и тихих номера с лифтом, в 2 минутах от…
$1,13 млн
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Вилла 5 комнат в Кадима, Израиль
Вилла 5 комнат
Кадима, Израиль
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Апартаменты в Кадиме Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положения В самом сер…
$2,26 млн
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Вилла 8 комнат в Израиль
Вилла 8 комнат
Израиль
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Вилла на продажу - район Юд Зайин, Ашдод Продается уникальная и престижная вилла, расположе…
$3,87 млн
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Вилла 10 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 10 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 10
Площадь 1 082 м²
Резиденция Заменгоф - это необычная недвижимость, которая воплощает конфиденциальность, роск…
$15,74 млн
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Вилла в Бат-Ям, Израиль
Вилла
Бат-Ям, Израиль
Источник: BY 206 Новый проект на Бат-Яме всего в 10 минутах езды от Тель-Авива и в нескольки…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Частный дом площадью 160 м2 на 250 м2 земли. Бассейн и сад. Работы не планируется. Идеально …
$2,25 млн
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Вилла 7 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 7 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 7
Площадь 270 м²
Красивая современная вилла, предлагающая комфорт и элегантность, идеально расположена всего …
$2,50 млн
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Вилла 6 комнат в Израиль
Вилла 6 комнат
Израиль
Число комнат 6
Площадь 270 м²
БЖ RE/MAX Hadera эксклюзивно представляет роскошную виллу в Хадере, соответствующую стандар…
$1,77 млн
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Вилла 2 комнаты в Израиль
Вилла 2 комнаты
Израиль
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Продается - 3 200 000 ???? Район Карем Хатеманим, Тель-Авив-Яффа Квартира 2 комнаты - 50 м…
$959,680
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Вилла 12 комнат в Хадера, Израиль
Вилла 12 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 12
Площадь 280 м²
Новый результат - RE/MAX сбор Исключительное частное поместье в самом сердце Хадеры! Есть …
$5,00 млн
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Вилла 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Идеально подходит для большой семьи! Расположен между Намаль Тель-Авивом и Базельским районо…
$2,30 млн
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Вилла 5 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 425 м²
Исключительная продажа - Независимая вилла на первой линии с видом на море в Ашдоде Адрес: …
$4,20 млн
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Вилла 6 комнат в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 6
Площадь 266 м²
Роскошный дом мечты в Неве Цедек - 4 Неве Шалом-стрит, для эксклюзивной продажи. В самом се…
$8,10 млн
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Вилла 7 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 7 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 7
Площадь 700 м²
Вилла в Израиле Ашдод, Юд Алефский район с архитектором интерьера. 460 м2 жилая площадь + зе…
$4,16 млн
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Вилла 10 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 10 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 10
Площадь 210 м²
Просторная вилла с красивыми услугами, гостеприимными и комфортными, полностью отремонтирова…
$1,53 млн
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Вилла 5 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Редкая и престижная недвижимость, сочетающая элегантность, впечатляющие объемы и ультра-высо…
$4,83 млн
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Вилла 5 комнат в Кадима, Израиль
Вилла 5 комнат
Кадима, Израиль
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Исключительные резиденции в Кадиме Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положени…
$2,33 млн
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Вилла 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Вилла 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Превосходная вилла в центре Гиват Хамбатара, 350 м2 построено, 400 м2 земли, огромный внутре…
$5,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 170 м²
На улице Бограшова, в двух шагах от Дизенгоф Центра, в реновированном здании, 4-х комнатный …
$3,15 млн
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Вилла 6 комнат в Хадера, Израиль
Вилла 6 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 6
Площадь 300 м²
EXCLUSIVE RE/MAX COLLECTION - NEVE 'HAIM В нескольких минутах от моря, в самом сердце прест…
$5,00 млн
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Вилла 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Вилла 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Neve ilan 4 номера в центре улицы Эли Коэн очень хорошее состояние
$509,490
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Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Ссылка TL 2438 Район в самом сердце Тель-Авива 100 м2 от моря Проект гарантирует высокое кач…
Цена по запросу
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Вилла 10 комнат в Ашкелон, Израиль
Вилла 10 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 10
Площадь 300 м²
VILLA FOR SALE WITH BEAUTIFUL JACUZZI PISCINE SEES SEA OF 5 PARTS WITH BEAUTIFUL SPACE SALON…
$1,73 млн
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Вилла 5 комнат в Кадима, Израиль
Вилла 5 комнат
Кадима, Израиль
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Апартаменты в Кадиме Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положения В самом сер…
$2,10 млн
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