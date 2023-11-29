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Виллы в Израиле

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12 объектов найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Продается великолепный дом с потрясающим видом на море в Герцлии Питуах. Дом был отремонтиро…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…
€12,25 млн
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Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Маленький Париж, коктейль искусства, культуры и кулинарного искусства, Черри Тель-Авива –, е…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни с реновацией, с Sealed Room, с Window Bars в Иерусалим, Израиль
Вилла 4 спальни с реновацией, с Sealed Room, с Window Bars
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Красивый дом с одним семейным садом в самом сердце French Hill , 6 комнат, 3,5 ванны, 270 кв…
€1,86 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
МОШАВ ШОРЕШ КРАСИВЫЙ ЧАСТНЫЙ ВИЛЛА На улице Хашейзаф на участке 555 кв.м., 3 этажей на площа…
€1,85 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с тренажерным залом, с Pool в Иерусалим, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с тренажерным залом, с Pool
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная вилла в Малче, улица Хааяль. 7 комнаты, 260 кв. архитектурно разработанный в окруж…
€2,44 млн
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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Великолепная вилла на улице Йехошафат, красивая, зеленая и тихая, в нескольких минутах от Эм…
€5,32 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Великолепная вилла с бассейном, водопадами и огромными потолками - в лучшем месте - печально…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Израиле

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