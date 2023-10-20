Жилой квартал Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Этот очаровательный таунхаус, расположенный в старом городе Яффо, является настоящей жемчужиной, предлагая уникальное сочетание истории, дизайна и захватывающих дух видов. В нескольких шагах вы найдете побережье, оживленный блошиный рынок, художественные галереи, модные магазины и кулинарный праздник в ресторанах и кафе.
Расширяя площадь около 92 м2 на трех уровнях, он предлагает универсальные пространства для удовлетворения различных потребностей. Входной уровень около 28 м2 идеально подходит для студии, галереи или теплой гостиной. Второй и третий уровни, площадью 30 м2 и 33 м2 соответственно, идеально подходят для проживания. Жемчужиной недвижимости является терраса на крыше площадью около 36 м2, где вы можете насладиться захватывающим видом на море и волшебной атмосферой старого города.
Парковка доступна.
Эта недвижимость, расположенная на очаровательных улицах старого города Яффо, гораздо больше, чем дом: это опыт, который рассказывает историю вечного очарования и творчества!
Свяжитесь с нами, чтобы сделать его вашим!
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
