  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Жилой квартал Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Тель-Авив, Израиль
от
$1,63 млн
;
10
ID: 33416
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Этот очаровательный таунхаус, расположенный в старом городе Яффо, является настоящей жемчужиной, предлагая уникальное сочетание истории, дизайна и захватывающих дух видов. В нескольких шагах вы найдете побережье, оживленный блошиный рынок, художественные галереи, модные магазины и кулинарный праздник в ресторанах и кафе. Расширяя площадь около 92 м2 на трех уровнях, он предлагает универсальные пространства для удовлетворения различных потребностей. Входной уровень около 28 м2 идеально подходит для студии, галереи или теплой гостиной. Второй и третий уровни, площадью 30 м2 и 33 м2 соответственно, идеально подходят для проживания. Жемчужиной недвижимости является терраса на крыше площадью около 36 м2, где вы можете насладиться захватывающим видом на море и волшебной атмосферой старого города. Парковка доступна. Эта недвижимость, расположенная на очаровательных улицах старого города Яффо, гораздо больше, чем дом: это опыт, который рассказывает историю вечного очарования и творчества! Свяжитесь с нами, чтобы сделать его вашим!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг


Тель-Авив, Израиль
от
$1,63 млн
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Тель-Авив, Израиль
от
$2,978
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,36 млн
Жилой квартал Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Раанана, Израиль
от
$4,04 млн
На довольно тихой и жилой улице, расположенной к западу от Раананы. Угловой дом из 8 комнат. Большие кусочки. Четыре люкса на полу. Огромное количество под землей. Всего: 6 ванных комнат. 7 туалетов. Много жилых помещений. Отличный бассейн
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
