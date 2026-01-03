  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Тарсус
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Тарсусе, Турция

Стамбул
12
Анталья
87
Измир
14
Аланья
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Тарсус, Турция
от
$101,959
Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая сад с фонтанами спутниковое ТВ, спортивные и игровые площадки, видеонаблюдение, охрану, беседки для отдыха. Квартиры готовы для сдачи в аренду. Во всех блоках все квартиры с тремя спальнями. Во всех блоках и на каждом этаже…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Тарсус, Турция
от
$79,237
Проект, состоящий из 7 блоков. В проекте квартиры с 1-2 спальнями. Жилой комплекс с разными зонами отдыха: кафе, рестораны, магазины, беседки, баскетбольная площадка и др. Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%. Расположение и объекты поблизости До аэропорта – 7 км (10 минут) Д о Т…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти