Тарсус, Турция

Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая сад с фонтанами спутниковое ТВ, спортивные и игровые площадки, видеонаблюдение, охрану, беседки для отдыха. Квартиры готовы для сдачи в аренду. Во всех блоках все квартиры с тремя спальнями. Во всех блоках и на каждом этаже…