Квартира в новостройке Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине

Квартира в пешей доступности от пляжа в Чешмели, Мерсин

Мерсин — один из самых популярных городов для инвестиций в недвижимость. Этот город привлекает как тех, кто ищет место для постоянного проживания, так и любителей отдыха на побережье Средиземного моря. Мягкий климат, длинные пляжи и глубокое синее море создают отличные условия для жизни, а развитая транспортная сеть делает повседневные перемещения удобными.

Предлагаем купить квартиру в Мерсине, которая расположена всего в 300 метрах от моря и в пешей доступности от ресторанов. Она находится в 15 км от торгового центра Novacity, в 15 км от государственной больницы района Эрдемли, в 24 км от пристани Мерсина, в 30 км от торгового центра Forum Mersin и в 88 км от международного аэропорта Чукурова.

Комплекс Sun Maria 1, построенный на участке площадью 4877 м², отличается современной и стильной архитектурой. На его территории есть множество удобств, включая открытый бассейн, парковку, детскую площадку, беседку, генератор и камеры видеонаблюдения.

Эта квартира с 2 спальнями сочетает в себе комфорт и эстетику. Она оборудована подвесным потолком, первоклассным кухонным гарнитуром, гардеробной, тумбами в ванной, качественными кухонными столешницами, стальной входной дверью, пластиковыми окнами, качественной сантехникой, душевой кабиной и балконными ограждениями.

COV-00234