  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Енишехир
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Енишехире, Турция

Стамбул
12
Анталья
88
Измир
14
Аланья
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Insu, Турция
от
$95,550
В проекте одно жилое здание из 12 этажей. В здании есть двухкомнатные квартиры. Проект - небольшой жилой комплекс с беседками и разными зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Район Йенишехир, напротив ТРЦ SAYAPARK И Университетской улицы. Расстояние ло моря - 1 км
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс GALA
Жилой комплекс GALA
Жилой комплекс GALA
Жилой комплекс GALA
Енишехир, Турция
от
$50,642
Год сдачи 2022
Количество этажей 15
Площадь 60–80 м²
2 объекта недвижимости 2
ЖК: GALA. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Енишехир. Центр города. В комплексе 1 блок, газифицирован, централизованное отопление, противопожарная система. Начало строительства: ноябрь 2021 г. Окончание строительства: ноябрь 2022 г. Стоимость зависит от выбранного этажа. В наличии кварти…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0
75,000
Квартира 2 комнаты
80.0
90,000
Застройщик
ILKEM YAPI
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти