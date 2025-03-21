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Жилой комплекс

Паттайя, Таиланд
от
$126,542
BTC
1.5051919
ETH
78.8935427
USDT
125 110.1147368
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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ID: 5457
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    29

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

City Tower – это первый роскошный небоскреб в центре Паттайи, появление которого изменило городской ландшафт этого быстро развивающегося курорта. Из здания проекта открывается панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Комплекс расположен на участке земли 4800 кв.м. посреди живописных садов.  

На территории комплекса круглосуточная охрана, бассейн 240 кв.м., ресторан и магазин. City Tower удобен тем, что расположен в нескольких минутах ходьбы от пляжа Паттайи, знаменитой Уолкин Стрит, всей захватывающей ночной жизни, международных ресторанов и высококлассных торговых центров. 

Также все жители кондоминиума имеют профессиональную охрану, камеры видеонаблюдения, прекрасный фитнес центр, оборудованный по последнему слову техники, сауну, читальный зал, бесплатный Wi-Fi, детский клуб, игровую площадку и парковку для автомобилей. 

На первых трех этажах здания расположены: большой бассейн, фитнес центр, сауна, парилка, массажный салон, кафе, ресторан, читальный зал, игровая площадка, сад и парковка. На остальных верхних этажах находятся 465 роскошных апартаментов. Все квартиры частично меблированы, включая оборудованные кухни и ванные в европейском стиле, имеют кондиционеры и встроенную мебель. 

 

Инфраструктура:

  • Бассейн (240 кв.м) 
  • Сауна 
  • Парилка 
  • Фитнес центр 
  • Игровая площадка 
  • Сад
  • Ресторан
  • Кафе
  • Массажный салон
  • Прачечная 
  • Парковка 
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 34.2 – 46.8
Цена за м², USD 3,627 – 4,558
Цена квартиры, USD 126,542 – 204,071
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 70.0
Цена за м², USD 4,017
Цена квартиры, USD 281,206

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$126,542
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