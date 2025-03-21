Жилой комплекс

City Tower – это первый роскошный небоскреб в центре Паттайи, появление которого изменило городской ландшафт этого быстро развивающегося курорта. Из здания проекта открывается панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Комплекс расположен на участке земли 4800 кв.м. посреди живописных садов.

На территории комплекса круглосуточная охрана, бассейн 240 кв.м., ресторан и магазин. City Tower удобен тем, что расположен в нескольких минутах ходьбы от пляжа Паттайи, знаменитой Уолкин Стрит, всей захватывающей ночной жизни, международных ресторанов и высококлассных торговых центров.

Также все жители кондоминиума имеют профессиональную охрану, камеры видеонаблюдения, прекрасный фитнес центр, оборудованный по последнему слову техники, сауну, читальный зал, бесплатный Wi-Fi, детский клуб, игровую площадку и парковку для автомобилей.

На первых трех этажах здания расположены: большой бассейн, фитнес центр, сауна, парилка, массажный салон, кафе, ресторан, читальный зал, игровая площадка, сад и парковка. На остальных верхних этажах находятся 465 роскошных апартаментов. Все квартиры частично меблированы, включая оборудованные кухни и ванные в европейском стиле, имеют кондиционеры и встроенную мебель.

Инфраструктура: