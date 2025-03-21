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Жилой комплекс

Паттайя, Таиланд
от
$65,583
BTC
0.7800967
ETH
40.8882048
USDT
64 840.8959459
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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ID: 5462
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно расположенными в жилом комплексе наравне с теми удобствами, которые вам будут приятны и необходимы непосредственно у вашего дома. 

Комплекс является центром здорового образа жизни, с сауной, спортзалом на крыше каждого из зданий и бассейнами. Все апартаменты имеют собственный балкон, современные европейские кухни и ванные комнаты, отделаны качественными материалами. 

Также, все парковки для автомобилей находятся под землей с прямым выездом на улицы Паттайя Тай и Сой Копай, сохраняя таким образом покой и чистоту садовых аллей, свободных от автомобильного движения. 

Инфраструктура комплекса: 5 бассейнов, джакузи, сауна, парилка, зал для йоги, фитнес-зал, беговая дорожка, детская игровая зона, коммерческие торговые зоны, паркинг.

Охрана и безопасность: круглосуточная охрана, карточная система доступа, видеонаблюдение, противопожарная сигнализация, детекторы дыма, система пожаротушения, охраняемые подземные автостоянки для каждого здания с доступом к лифту на все этажи

Инфраструктура района: Olympus находится в лучшем центральном месте и предлагает быстрый доступ к скоростной автомагистрали Бангкок и близлежащим пляжам Джомтьена, торговым центрам и дороге Сукхумвит. Он также расположен в непосредственной близости от престижной международной школы Aksorn School. В 3 км Pattaya Beach и Cosy Beach, в 7 км - Jomtien Beach и Dongtan Beach. 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 23.5 – 64.1
Цена за м², USD 1,770 – 3,220
Цена квартиры, USD 69,860 – 113,457
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 39.1 – 39.2
Цена за м², USD 2,841
Цена квартиры, USD 111,206
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 23.2
Цена за м², USD 2,832
Цена квартиры, USD 65,583

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Видеообзор жилой комплекс

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Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$65,583
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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