Жилой комплекс

Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно расположенными в жилом комплексе наравне с теми удобствами, которые вам будут приятны и необходимы непосредственно у вашего дома.

Комплекс является центром здорового образа жизни, с сауной, спортзалом на крыше каждого из зданий и бассейнами. Все апартаменты имеют собственный балкон, современные европейские кухни и ванные комнаты, отделаны качественными материалами.

Также, все парковки для автомобилей находятся под землей с прямым выездом на улицы Паттайя Тай и Сой Копай, сохраняя таким образом покой и чистоту садовых аллей, свободных от автомобильного движения.

Инфраструктура комплекса: 5 бассейнов, джакузи, сауна, парилка, зал для йоги, фитнес-зал, беговая дорожка, детская игровая зона, коммерческие торговые зоны, паркинг.

Охрана и безопасность: круглосуточная охрана, карточная система доступа, видеонаблюдение, противопожарная сигнализация, детекторы дыма, система пожаротушения, охраняемые подземные автостоянки для каждого здания с доступом к лифту на все этажи

Инфраструктура района: Olympus находится в лучшем центральном месте и предлагает быстрый доступ к скоростной автомагистрали Бангкок и близлежащим пляжам Джомтьена, торговым центрам и дороге Сукхумвит. Он также расположен в непосредственной близости от престижной международной школы Aksorn School. В 3 км Pattaya Beach и Cosy Beach, в 7 км - Jomtien Beach и Dongtan Beach.