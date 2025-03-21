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Жилой комплекс

Паттайя, Таиланд
от
$44,993
BTC
0.5351828
ETH
28.0512175
USDT
44 483.8819708
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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ID: 5456
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Walking Street подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно. Чистые пляжи, прогулочные парки, тротуары вдоль дорог, холм Золотого Будды, смотровые площадки, небольшой аквапарк, продуктовые рынки и всего в 100 м от дома имеется отличная транспортная развязка.

 

Инфраструктура комплекса:

  • Бассейн, шезлонги и зонтики
  • Оборудованный фитнес зал
  • Финская сауна
  • Зеленая терраса с панорамным видом на залив и холм Пратамнак
  • Подземная парковка
  • Круглосуточное видеонаблюдение и охрана
  • Wi-Fi на каждом этаже
  • 2 лифта
  • Зона для выгула собак
  • Бесплатный шаттл курсирующий до пляжа

 

Все квартиры отделаны и укомплектованы встроенной мебелью. В каждой комнате установлен отдельный кондиционер, ванная комната оборудована сантехникой, на потолках встроенное освещение.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 28.8 – 40.2
Цена за м², USD 1,856 – 2,048
Цена квартиры, USD 59,053 – 75,925
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 23.5 – 24.5
Цена за м², USD 1,892 – 1,919
Цена квартиры, USD 44,993 – 46,399

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$44,993
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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