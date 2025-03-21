Жилой комплекс

Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Walking Street подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно. Чистые пляжи, прогулочные парки, тротуары вдоль дорог, холм Золотого Будды, смотровые площадки, небольшой аквапарк, продуктовые рынки и всего в 100 м от дома имеется отличная транспортная развязка.
Инфраструктура комплекса:
Все квартиры отделаны и укомплектованы встроенной мебелью. В каждой комнате установлен отдельный кондиционер, ванная комната оборудована сантехникой, на потолках встроенное освещение.