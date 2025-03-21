Жилой комплекс

Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Walking Street подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно. Чистые пляжи, прогулочные парки, тротуары вдоль дорог, холм Золотого Будды, смотровые площадки, небольшой аквапарк, продуктовые рынки и всего в 100 м от дома имеется отличная транспортная развязка.

Инфраструктура комплекса:

Бассейн, шезлонги и зонтики

Оборудованный фитнес зал

Финская сауна

Зеленая терраса с панорамным видом на залив и холм Пратамнак

Подземная парковка

Круглосуточное видеонаблюдение и охрана

Wi-Fi на каждом этаже

2 лифта

Зона для выгула собак

Бесплатный шаттл курсирующий до пляжа

Все квартиры отделаны и укомплектованы встроенной мебелью. В каждой комнате установлен отдельный кондиционер, ванная комната оборудована сантехникой, на потолках встроенное освещение.