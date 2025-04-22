Жилой комплекс ONCE WONGAMAT

Уникальное предложение для инвесторов: роскошные апартаменты в престижном районе Вонгамат, обеспечивающие стабильный доход и высокий потенциал роста!

Гарантированный доход 6% на протяжении трех лет!

Once - это кондоминиум класса люкс, совмещающий в себе удобства и сервис пятизвездочного отеля.

Удобства: крытая парковка, ресторан, охрана на территории, сад, WI-FI, огромный плавательный бассейн, бассейн поменьше для детей и джакузи, игровая зона для малышей, стильный бар, комфортная и безопасная рабочая зона, просторное отлично оформленное лобби внутри здания и не менее вместительное лобби снаружи, уютный скай-бар, современный тренажерный зал и зона отдыха.

Рядом располагаются:

- торговый центр «Терминал 21»;

- лучшие пляжи Таиланда;

- огромное количество туристических достопримечательностей;

- банки, магазины и предприятия сферы услуг;

- рестораны и кафе.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.