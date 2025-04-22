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Жилой комплекс ONCE WONGAMAT

Na Kluea, Таиланд
от
$202,664
;
8
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 22534
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя
  • Деревня
    Na Kluea

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    56

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Уникальное предложение для инвесторов: роскошные апартаменты в престижном районе Вонгамат, обеспечивающие стабильный доход и высокий потенциал роста!
Гарантированный доход 6% на протяжении трех лет!
Once - это кондоминиум класса люкс, совмещающий в себе удобства и сервис пятизвездочного отеля.
Удобства: крытая парковка, ресторан, охрана на территории, сад, WI-FI, огромный плавательный бассейн, бассейн поменьше для детей и джакузи, игровая зона для малышей, стильный бар, комфортная и безопасная рабочая зона, просторное отлично оформленное лобби внутри здания и не менее вместительное лобби снаружи, уютный скай-бар, современный тренажерный зал и зона отдыха.
Рядом располагаются:
- торговый центр «Терминал 21»;
- лучшие пляжи Таиланда;
- огромное количество туристических достопримечательностей;
- банки, магазины и предприятия сферы услуг;
- рестораны и кафе.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Na Kluea, Таиланд

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Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Na Kluea, Таиланд
от
$202,664
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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