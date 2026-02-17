  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилой комплекс Laguna Bay 1

Жилой комплекс Laguna Bay 1

Паттайя, Таиланд
от
$34,170
;
11
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 4726
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.08.2023

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! 

Уютная квартира в престижном комплексе Laguna Bay в районе Пратамнак.

Квартира полностью меблирована и имеет большой балкон из которого открывается шикарный вид на море.

Предоставляется выгодная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
Ожидаемая окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 7% в год.

Удобства комплекса: бассейн на крыше с видом на море, фитнес-центр, пышный сад, круглосуточная система безопасности, видеонаблюдение 24/7, лифт, парковка, сауна.

Район где расположена квартира, полон магазинов, ресторанов и ночных клубов.
Дорога до пляжа составит Донгтан 8 минут, 5 минут до супермаркета Food Mart и 7 минут до The Plaza Jomtien .

До центра города можно доехать на регулярном шаттле.
Международный аэропорт Утапао в 45 минутах езды на автомобиле.

Предоставляется тайская квота.

Позвоните нам, и мы бесплатно подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

17.02.2026
Рынок недвижимости Бали в 2026 году: что происходит с ценами и арендой
09.02.2026
Проверка застройщика в Таиланде: на что обратить внимание инвестору
26.12.2025
Как выбрать агентство недвижимости: подробное руководство, чтобы не ошибиться и купить спокойно
17.12.2025
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$952,865
Жилой комплекс
Choeng Thale, Таиланд
от
$151,000
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
от
$121,870
Жилой комплекс The Silan at Cherngtalay – Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$109,288
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами рядом со всей инфраструктурой, Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$191,190
Вы просматриваете
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Паттайя, Таиланд
от
$34,170
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Показать все Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Равай, Таиланд
от
$133,968
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 36–73 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс в районе Раваи Роскошный жилой комплекс La Belle из 226 апартаментов, всего в 80 метрах от набережной Раваи! Вид на море, первая береговая линия! 10 пляжей и островов поблизости. От 3-го по величине в мире подрядчика CRCC с 70-летней историей Не упустите свой шан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0
17,20 млн
Квартира 2 комнаты
73.0
19,33 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой квартал Sole Mio Residences Phase II
Жилой квартал Sole Mio Residences Phase II
Жилой квартал Sole Mio Residences Phase II
Жилой квартал Sole Mio Residences Phase II
Жилой квартал Sole Mio Residences Phase II
Показать все Жилой квартал Sole Mio Residences Phase II
Жилой квартал Sole Mio Residences Phase II
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$503,908
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Sole Mio Residences располагается всего в 200 метрах от пляжа Банг-Тао. Жилой комплекс выполнен в видебелоснежного круизного лайнера, уходящего курсом на закат. К услугам жильцов – эксклюзивные апартаменты спросторными планировками и видами на закат в сердце Банг-Тао. ИНФРАСТРУКТУРА: …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Показать все Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$177,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Bamboo Forest - новый жилой комплекс премиум-класса в престижном районе Банг Тао в непосредственной близости от пляжа Лаян и Банг Тао (1,5 км). Комплекс в средиземноморском стиле, состоит из трех 7-этажных корпусов, в которых расположены 135 юнитов - студии,  апартаменты с одной, двумя и …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Проверка застройщика в Таиланде: на что обратить внимание инвестору
09.02.2026
Проверка застройщика в Таиланде: на что обратить внимание инвестору
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
19.01.2026
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
Районы Паттайи: в каком лучше остановиться и почему
06.01.2026
Районы Паттайи: в каком лучше остановиться и почему
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
17.12.2025
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
11.12.2025
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Показать все публикации