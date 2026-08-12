Leitfaden für den Kauf von Neubauten auf Zypern
Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Zypern
Welche Dokumente benötigen Ausländer, um Neubauimmobilie auf Zypern zu kaufen?
Ausländer aus EU-Ländern benötigen lediglich einen Pass. Käufer aus anderen Ländern müssen zusätzlich eine Genehmigung für den Kauf eines Hauses in einem Neubau auf Zypern vorlegen. Das Dokument wird vom Ministerrat herausgegeben.
Welche Steuern und Gebühren müssen Sie beim Kauf einer Neubauwohnung auf Zypern zahlen?
Ausländer zahlen einen Mehrwertsteuersatz von 19 % des Katasterpreises der Immobilie. Die Steuer kann auf 5 % gesenkt werden, wenn beim Finanzministerium eine Ausnahmegenehmigung beantragt wird. Auch Ausländer zahlen eine Stempelsteuer - 0,15/0,2 % des Wohnungspreises.
Wird für den Kauf einer neuen zyprischen Wohnung eine Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt?
Eine Aufenthaltsgenehmigung können Sie erhalten, wenn Sie eine Wohnung in Zypern von einem Entwickler oder Eigentümer für 300.000 € oder mehr kaufen. Das Dokument ist ein Jahr lang gültig und kann dann verlängert werden.
Welche Bezirke sind bei den Käufern zyprischer Neubauimmobilien besonders gefragt?
Für den Sommerurlaub werden Immobilien von einem Entwickler auf Zypern häufiger in Larnaca und Pafos gekauft. Neubauprojekte in Zypern sind sehr vielfältig.Ausländer, die zum Arbeiten oder Studieren ins Land kommen, kaufen eher Immobilien in der Hauptstadt Nikosia. Es gibt viele neue Entwicklungen in Zypern.