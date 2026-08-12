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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Paphos, Zypern
von
$1,24M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa im Komplex Royal Bay Resort - Paphos | ZypernDas Royal Bay Resort befindet sich in der renommierten Gegend von Gräber der Könige - Kato Paphos entlang der Küste, direkt am berühmten Sandstrand Venus Beach.Preis: EUR 1,085.000 + MwSt.Die Villa kann für 600 EUR pro Tag gemietet werden.Vi…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohngebäude Libro Residence
Wohngebäude Libro Residence
Wohngebäude Libro Residence
Wohngebäude Libro Residence
Wohngebäude Libro Residence
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Wohngebäude Libro Residence
Germasogeia, Zypern
von
$482,928
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 131 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein von der Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia entwickeltes Projekt ist ein Wohnkomplex bestehend aus 8 exklusiven Apartments, entworfen mit Eleganz, Komfort und Energieeffizienz.Standort: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)Preis: ab 415.000 €Status: Unterbau (Completion …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
131.0
478,939
Bauherr
Libro Group
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Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
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Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Larnaka, Zypern
von
$340,919
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Aphrodite Haus Larnaca | ZypernAphrodite House ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern eine neue Lebensphilosophie, in der Modernität, Komfort und Privatsphäre einen einzigartigen Raum für diejenigen schaffen, die Wert auf Stil, Innovation und Qualität legen.Das Projekt verspricht, das neue J…
Immobilienagentur
Smart Home
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TekceTekce
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
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Wohngebäude AURA
Konia, Zypern
von
$273,848
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 73–94 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen in Konia Aura, einer exklusiven Wohnanlage in den ruhigen Hügeln von Konia Village, nur wenige Minuten von der Stadt Pafos und der Küste entfernt. Entworfen mit zeitgenössischer Architektur und raffinierter Ästhetik bietet Konia Aura geräumige Apartments mit einem, zwei und drei S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
73.0
271,206
Wohnung 2 zimmer
94.0
369,302
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Paphos, Zypern
von
$355,000
Fläche 89 m²
1 Immobilienobjekt 1
Unser neuestes Wohnprojekt im Dorf Emba kombiniert modernen Komfort mit der Ruhe des ländlichen Lebens. Die Entwicklung verfügt über 17 geräumige Villen und 19 stilvolle Apartments, die mit hochwertigen Materialien und durchdachten Layouts gestaltet sind. Ideal im Herzen von Emba gelegen, bi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.8
355,000
Verein
BitProperty
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Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
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Villa City Views
Paphos, Zypern
von
$617,342
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 135–161 m²
9 Immobilienobjekte 9
City Views — 12 moderne Villen in Konia, Paphos: 3 Schlafzimmer, privater Pool, Wohnfläche bis zu 175 m², Grundstücke bis zu 291 m², Preise ab 530.000 €. Das Projekt liegt nur 4 km vom Stadtzentrum von Paphos und 6 km vom Meer entfernt, in der prestigeträchtigen Gegend von Konia. Geräumig…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Paphos, Zypern
von
$232,737
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Typ: Moderne Wohnanlage von drei Gebäuden mit einem zentralen PoolLage: Universalbereich, Paphos – eine der wünschenswertsten und friedlichsten Viertel, nur 1,7 km vom Meer und 1,2 km vom Stadtzentrum entferntInfrastruktur in der Nähe:Stadtzentrum – 1,2 kmAltstadt – 800 mSupermarkt – 900 mSt…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Stadthaus Konia Green
Stadthaus Konia Green
Paphos, Zypern
von
$464,171
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials
Verein
BitProperty
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Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Germasogeia, Zypern
von
$549,420
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 95–106 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eine neue Version des Clubhauses in einer Gegend, die Sie auf jeden Fall genießen werden.Germasoya, LimassolDas Leben in Nikolas Residences wird ruhig und ruhig sein. Hier können Sie den Lebensstil Ihrer Träume ohne viel Aufwand schaffen und alles genießen, was Sie für ein erfüllendes Leben …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.3 – 105.6
510,099 – 519,331
Bauherr
Realtika
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Wohnanlage Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Wohnanlage Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Wohnanlage Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Wohnanlage Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Wohnanlage Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
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Wohnanlage Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Limassol District, Zypern
von
$456,465
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Olivea Residences Limassol | ZypernOlivea Residences ist ein Boutique-Projekt, bestehend aus nur 10 modernen Wohnungen in der lebhaften Gegend von Agios Ioannis, Limassol.Preis: 399.000 EUR + MehrwertsteuerDiese Wohnung ist für einen dauerhaften Wohnsitz in Südzypern geeignet (beschleunigtes…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
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Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Kapparis, Zypern
von
$234,536
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 80 m²
1 Immobilienobjekt 1
Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis ist die richtige Nachbarschaft für Sie und Ihre Familie, mit hervorgehobenen maßgeschneiderten Apartments einige davon sind Loft-Typ-Condos. Das Hauptmerkmal des Projekts ist jedoch sein runder Form-Pool mit einer großen Paarung einer großen Auswahl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
80.0
280,439
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
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Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Kapparis, Zypern
von
$195,861
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
📍 Paralimni, Zypern | Fertigstellung: Juli 2027Das ideale Projekt für Wohnen, Freizeit und Investitionen ist die Niero City Apartments im Herzen von Paralimni.Moderne Wohnanlage nur 7 Minuten von den Stränden Kapparis und Novaya Marina Paralimni entfernt, sowie 10 Minuten von der berühmten F…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Paphos, Zypern
von
$225,000
Fläche 57–139 m²
2 Immobilienobjekte 2
Akakia Residences ist eine Entwicklung von Wohnungen, die modernes Design mit einer erstklassigen Lage, im Herzen der Stadt Paphos und in der Nähe des Meeres. Die moderne Philosophie des Gebäudes spiegelt sich in den märchenhaften Betonaußenwänden und der Verwendung von hochwertigem Marmor u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.0
225,000
Wohnung 2 zimmer
139.0
427,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Paphos, Zypern
von
$461,388
Fläche 93 m²
2 Immobilienobjekte 2
TRESS ist eine exklusive dreistöckige Wohnanlage mit nur einer luxuriösen Zwei-Zimmer-Wohnung pro Etage - für maximale Privatsphäre und Ruhe. Ideal im Zentrum von Paphos gelegen, sind die Residenzen nur wenige Gehminuten von der Kings Avenue Mall, nur 2 Fahrminuten vom Hafen und Stadtzentrum…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
93.0
461,628 – 519,331
Verein
BitProperty
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Wohnanlage palma livadia
Wohnanlage palma livadia
Wohnanlage palma livadia
Wohnanlage palma livadia
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$224,894
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 77–110 m²
2 Immobilienobjekte 2
Palma Livadia ist ein moderner Wohnkomplex, der elegantes Design, Komfort und gut durchdachte Infrastruktur kombiniert, in einem renommierten Bereich. Der Komplex ist entworfen, um die Bedürfnisse der modernen Bewohner zu erfüllen, bietet moderne Wohnungen, Freizeiteinrichtungen und hohe Sic…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
77.0
148,875
Wohnung 2 zimmer
110.0
281,593
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohngebäude Elements
Wohngebäude Elements
Wohngebäude Elements
Paphos, Zypern
von
$321,349
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental
Verein
BitProperty
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Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Alle anzeigen Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Geroskipou, Zypern
von
$195,118
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
1-Schlafzimmerwohnung zum Verkauf in Yeroskipou, Paphosab 165.000 € Plus MehrwertsteuerLieferung Oktober 2026Moderne 1-Zimmer-Wohnung im Bau mit AC, elektrische Rollläden, Gemeinschaftspool, überdachte Parkplätze und verzierte Sicherheit. Nahe am Strand, Dienstleistungen und Stadtzentrum.Hoh…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Larnaka, Zypern
von
$1,13M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und modernem Design in dieser außergewöhnlichen Split-Level-Residenz im renommierten neuen Larnaca Marina Bereich. Mit einer Energieeffizienz-Rating A bietet dieses Haus ein nachhaltiges Wohnen neben atemberaubenden 180° Blick auf den Yach…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Agia Napa, Zypern
von
$734,480
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Napa Amaris Villas ist eine einzigartige Wohnanlage von acht Luxusvillen im Herzen des Resorts Ayia Napa, nur wenige Minuten vom berühmten Nissi Beach, dem preisgekrönten TripAdvisor entfernt.Das Projekt befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend der Stadt - in der Nähe des malerischen…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Alle anzeigen Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Zypern
von
$290,829
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
📍 Kissonerga District (Kissonerga)Kissonerga ist ein gemütliches Küstendorf 8 km nördlich des Zentrums von Paphos (Cyprus). Es befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer und kombiniert eine ruhige Atmosphäre mit bequemer Zugänglichkeit zur städtischen Infrastruktur. D…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Alle anzeigen Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Paphos, Zypern
von
$255,000
Fläche 66–104 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen in Celestia, einem friedlichen Rückzug am Rande von Kato Paphos, wo die mediterrane Brise den Charme des Küstenlebens trifft. Diese Boutique-Entwicklung bietet 16 durchdachte Apartments, die zeitgenössische Architektur mit eleganten Innenräumen kombinieren, um ein zeitloses Gefühl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.5
254,997
Wohnung 2 zimmer
104.2
375,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
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Wohnanlage Aster Residences
Limassol, Zypern
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 62–107 m²
5 Immobilienobjekte 5
Aster Residences ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt im lebendigen Herzen von Limassol, das moderne Wohnen durch sein anspruchsvolles Design und seine erstklassige Lage verkörpert. Diese gedanklich geplante Entwicklung umfasst zwei verschiedene Wohngebäude, die jeweils auf die unterschied…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
290,595
Wohnung 2 zimmer
107.0
441,662 – 461,282
Bauherr
Velment
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Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Alle anzeigen Villa Superior
Villa Superior
Peyia, Zypern
von
$5,61M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Paphos, Zypern
von
$265,000
Fläche 61–86 m²
2 Immobilienobjekte 2
Indem wir unser neues Projekt im lebendigen Herzen von Paphos vorstellen, bieten wir unübertroffenen Komfort und einfachen Zugang zu allen wichtigen Annehmlichkeiten. Die Entwicklung verfügt über 12 durchdachte Apartments: 4 geräumige Zwei-Zimmer-Einheiten und 8 stilvolle Ein-Zimmer-Einheite…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
265,000
Wohnung 2 zimmer
86.0
410,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Alle anzeigen Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Paphos, Zypern
von
$258,000
Fläche 60 m²
1 Immobilienobjekt 1
Avalon Gardens 2 ist ein Komplex im charmanten Dorf Emba, bietet eine perfekte Kombination aus Komfort, Luxus und atemberaubende natürliche Umgebung. Dieses atemberaubende Anwesen umfasst insgesamt 12 Studios, 21 Apartments und 15 Villen, bietet eine breite Palette von Unterkunftsmöglichkeit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.1
258,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Chloraka, Zypern
von
$1,20M
Fläche 182 m²
1 Immobilienobjekt 1
Exclusive Hilltop Villa in Chloraka stellt die perfekte Mischung aus modernem Stil, Komfort und innovativen intelligenten Technologien dar. Auf einem großzügigen Grundstück von 532 m2 bietet diese Vier-Zimmer-Residenz mit einer überdachten Fläche von 181,95 m2 ein offenes, lichtgefülltes Lay…
Verein
BitProperty
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Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
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Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Paphos, Zypern
von
$392,760
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage
Verein
BitProperty
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Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
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Paralimni, Zypern
von
$195,861
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
🏡 Verkauf:7 1 Schlafzimmer Wohnungen - ab €168,000 + MwSt6 2-Zimmer-Wohnungen - ab 249.000 € + MwSt3-Zimmer-Wohnungen – alle verkauft oder nicht aufgeführt📌 Allgemeine Beschreibung des Projekts:3-stöckiges Haus für 16 WohnungenFlächen von 54 m2 bis 107 m2Geräumige Verandas und ruf Garten bis…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Alle anzeigen Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Geroskipou, Zypern
von
$308,377
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
🏙️ Über das ProjektLUNA GENE bietet eine stilvolle Sammlung von 24 Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern.Die Entwicklung verbindet moderne Ästhetik mit Funktionalität, bietet offene Layouts, große Fenster und hochwertige Materialien.Die Bewohner können einen Gemeinschaftspool, einen Kindersp…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Paphos, Zypern
von
$1,35M
Fläche 255 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die Mandelbaumvilla ist ein exquisites Beispiel für Luxus und Bequemlichkeit im Herzen von Paphos. Die Verwendung von hochwertigen Materialien wie Stein, Fair-Face-Beton und Holz in seiner Konstruktion sorgt für Haltbarkeit und Ästhetik. Die Villa ist in 3 Ebenen unterteilt, mit 4 Schlafzimm…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Paphos, Zypern
von
$523,656
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 64–100 m²
5 Immobilienobjekte 5
TM Boutique — 5 exklusive Apartments mit 1 Schlafzimmer, nur 280 m vom Strand im Viertel Tombs of the Kings, Paphos. Fläche von 64 bis 100 m². Preis ab 450.000 €. TM Boutique ist eine hochwertige Boutique-Residenz in einer der gefragtesten Gegenden von Paphos. Nur 5 moderne Apartments mit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.2 – 100.5
519,331 – 623,197
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Business Center Aurora A
Business Center Aurora A
Business Center Aurora A
Business Center Aurora A
Business Center Aurora A
Alle anzeigen Business Center Aurora A
Business Center Aurora A
Paphos, Zypern
von
$3,10M
Fläche 670 m²
Zum Verkauf modernes Gewerbegebäude in Paphos bestehend aus Boden, Zwischengeschoss, 3 Etagen und Dachgarten. Das Anwesen verfügt über eine Baufläche, von der 115qm dem Erdgeschoss entspricht, 54qm nützlich für die Mezzanine, 1. Stock 99sqm, 2. Stock 86sqm, 93qm, die dem 3. Stock zugeordnet …
Verein
BitProperty
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Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Zypern
von
$2,52M
Das erste branded Wohnprojekt des weltbekannten französischen Designers Philippe Starck in Zypern.Philippe Starck ist eine auffällige Persönlichkeit und einer der provokativsten Gurus des globalen Designs, nach vielen Experten und seinen Bewunderern.Starck beschränkt sich nicht auf ein besti…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Business Center Pafos
Business Center Pafos
Business Center Pafos
Business Center Pafos
Business Center Pafos
Business Center Pafos
Konia, Zypern
von
$1,75M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 349–2 094 m²
Business Centre — ein Premium-Bürokomplex in Paphos. Moderne Büros von 315 m² bis zum gesamten Gebäude mit 2.094 m². Preise ab 1.500.000 €. Business Centre ist ein hochmodernes Bürogebäude der Klasse A in einem der gefragtesten Geschäftsviertel von Paphos, nur 40 Autominuten von Limassol …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Alle anzeigen Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Larnaka, Zypern
von
$283,033
Fläche 72–101 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eos ist ein neues Wohnprojekt von Adwan Real Estate, ideal gelegen im Herzen von Larnaca auf einer ruhigen Straße direkt gegenüber dem Helios-Komplex. Es bietet die perfekte Balance zwischen lebendigem Stadtleben und einem friedlichen Rückzug. Die Entwicklung besteht aus nur 8 geräumigen Apa…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Alle anzeigen Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Geroskipou, Zypern
von
$179,966
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Bosco Verde ist eine exklusive Boutique Wohnanlage neben einem ruhigen Kiefernhain, nur wenige Schritte vom charmanten Zentrum von Yeroskipou, Paphos entfernt. In dieser einzigartigen Lage wird exquisite Architektur mit einer ruhigen Atmosphäre kombiniert und bietet einen Lebensstil, der dur…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Alle anzeigen Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Chloraka, Zypern
von
$640,000
Fläche 355–359 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen in The Pearl, wo außergewöhnliche Handwerkskunst trifft innovatives Design im Herzen von Paphos, Zypern. Unser Engagement für Qualität und Liebe zum Detail zeigt sich in jedem Aspekt unserer atemberaubenden Wohnkomplexe. Jedes Haus ist nach höchsten Standards durchdacht aufgebaut …
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Geroskipou, Zypern
von
$192,000
Fläche 53–183 m²
4 Immobilienobjekte 4
Eden Golf ist eine Landmark Wohnentwicklung in Geroskipou, nur wenige Minuten von Paphos entfernt. Das Projekt verfügt über sechs moderne Gebäude mit 300 stilvollen Apartments, von Studios bis zu Drei-Zimmer-Einheiten. Gedanklich gestaltet mit sauberen Linien, geräumigen Layouts und privaten…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
274,000
Wohnung 2 zimmer
125.5
397,000
Wohnung 3 zimmer
182.8
480,000
Studio
53.0
192,000
Verein
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Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Alle anzeigen Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$387,861
Fläche 92–109 m²
3 Immobilienobjekte 3
Helios ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen von Larnaca und bietet 11 geräumige Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern, überdachten Verandas, Parkplätzen und Abstellräumen. Seine einzigartige Lage kombiniert die Ruhe einer grünen Nachbarschaft mit zu Fuß zu Finikoudes Beach, Geschäften und R…
Verein
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Wohnanlage Intense Nicosia
Wohnanlage Intense Nicosia
Wohnanlage Intense Nicosia
Wohnanlage Intense Nicosia
Wohnanlage Intense Nicosia
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Wohnanlage Intense Nicosia
Nikosia, Zypern
von
$320,827
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Der neue Residential & Business Hub von Northern Cyprus’ Capital---Über das Projekt 📍Intensive Nicosia ist eine wirklich einzigartige Mixed-Use-Entwicklung im Herzen von Nicosia, der Hauptstadt von Nordzypern.Das auf einem 35.000 m2 großen Grundstück erbaute Projekt ist vollständig abgeschlo…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Residenz Epoque
Residenz Epoque
Residenz Epoque
Residenz Epoque
Residenz Epoque
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Residenz Epoque
Lakatamia, Zypern
von
$305,398
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
2 Immobilienobjekte 2
Zu verkaufen 12 Villen in Epoque Residences in Lakatamia, NikosiaEpoque Residences ist eine moderne Wohnanlage in der ruhigen Gegend von Lakatamia, die elegantes Design mit Alltagskomfort verbindet. Das Projekt besteht aus geräumigen 3- und 4-Zimmer-Häusern, die moderne Architektur, hochwert…
Verein
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Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Paphos, Zypern
von
$332,544
Fläche 72–411 m²
5 Immobilienobjekte 5
Eden Bay ist ein hochwertiges Wohnprojekt in Kato Paphos, das kurvige, mediterrane inspirierte Architektur mit außergewöhnlichem Komfort und raffiniertem Wohnen verbindet. Die Entwicklung verfügt über fünf Gebäude mit 88 Residenzen, von Studios bis zu geräumigen Apartments und exklusiven Pen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
82.1
415,465
Wohnung 2 zimmer
153.7
715,523
Wohnung 3 zimmer
199.2
877,093
Wohnung 4 zimmer
411.5
1,73M
Studio
72.0
334,680
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Paphos, Zypern
von
$265,000
Fläche 69–100 m²
2 Immobilienobjekte 2
Germasoge View 2 ist eine moderne Wohnentwicklung im begehrten Stadtteil Germasogeia von Limassol. Dieses dreistöckige Gebäude besteht aus nur 8 stilvollen Apartments: 5 Ein-Zimmer und 3 Zwei-Zimmer-Einheiten, jeweils mit einer überdachten Veranda. Das Highlight des dritten Stock Penthouses …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
265,000
Wohnung 2 zimmer
100.0
375,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
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Wohnanlage Lazzero Park
Paphos, Zypern
von
$417,737
Fläche 110–120 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Lazzero Park ist eine erstklassige Wohnanlage in der lebhaften touristischen Zone von Kato Paphos (Universal), nur einen kurzen Spaziergang vom Meer, Hafen und King’s Avenue Mall entfernt. Das Projekt verfügt über 5 Gebäude mit 56 gehobenen Apartments und eine Reihe von Annehmlichkeiten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
110.0 – 120.0
409,696 – 507,791
Verein
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Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
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Hüttendorf Infinity
Peyia, Zypern
von
$661,192
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 123–254 m²
5 Immobilienobjekte 5
Infinity Villas — Luxuriöse Villen mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern in Pegeia, Paphos Wohnfläche: 123 m² bis 309 m² | Grundstücksgröße: 293 m² bis 800 m² | Privater Pool | Überdachte Garage | Preise ab 560.000 € + MwSt. Infinity ist ein exklusiver Komplex mit 20 freistehenden Luxusvillen in …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Kissonerga, Zypern
von
$546,909
Fläche 222–288 m²
2 Immobilienobjekte 2
Amber Homes ist ein Premium-Immobilienprojekt von Medousa Developers, mit 10 modernen 3-Zimmer-Villen in der malerischen Gegend von Kissonerga, Paphos. Diese stilvollen Villen bieten atemberaubenden Meerblick und außergewöhnlichen Komfort mit LG VRF Klimasystemen und Fußbodenheizung. Ideal g…
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Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Alle anzeigen Villa Sparda
Villa Sparda
Sotira, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
🌿 Entdecken Sie Sparda Villas – Mittelmeer Eleganz in Yeni Boğaziçi, FamagustaSteigen Sie in einen Lebensstil von Komfort, Qualität und Charme mit Sparda Villas – eine exklusive Entwicklung von 8 wunderschön gestalteten Doppelhaushälften mit Exchange Title Deeds, perfekt im Herzen von Yeni B…
Bauherr
Panah Construction
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Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
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Wohnanlage KONIA PANTHEA
Konia, Zypern
von
$679,766
Fläche 450–570 m²
2 Immobilienobjekte 2
KONIA PANTHEA ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt, bestehend aus nur 3 Luxusvillen, in der ruhigen und gehobenen Gegend von Konia, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum von Paphos entfernt. Das moderne Architekturdesign verbindet sich nahtlos mit der natürlichen Umgebung und bietet eine Flu…
Verein
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Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
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Wohngebäude IKARIA Suites
Paphos, Zypern
von
$454,999
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 61–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ikaria Park ist eine neu gestartete Entwicklung, die ein frisches, einzigartiges Design in Paphos bietet. Mit seiner modernen Architektur bietet dieses Projekt eine Auswahl an stilvollen 1- und 2-Zimmer-Wohnungen sowie luxuriösen Penthouses. Die Bewohner können erstklassige Annehmlichkeiten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
478,939
Wohnung 2 zimmer
105.0
628,968
Wohnung 3 zimmer
175.0
1,49M
Verein
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Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Alle anzeigen Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Germasogeia, Zypern
von
$763,830
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 100–475 m²
11 Immobilienobjekte 11
Ein angesehener Wohnkomplex für ExzellenzErleben Sie eine nahtlose Mischung aus Luxus, Komfort und Investitionspotenzial mit diesem exklusiven Wohnkomplex in einem der beliebtesten Orte Zyperns. Entwickelt für anspruchsvolle Käufer bietet diese Entwicklung einen unübertroffenen Lebensstil mi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
100.0
877,093 – 900,174
Wohnung 2 zimmer
143.0 – 175.0
1,50M – 1,73M
Wohnung 3 zimmer
238.0 – 348.0
2,31M – 3,92M
Wohnung 4 zimmer
423.0
4,39M
Wohnung 5 zimmer
475.0
5,19M
Bauherr
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Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
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Wohnanlage Eva Homes
Paphos, Zypern
von
$676,617
Fläche 266 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen bei EVO Häuser — eine Sammlung von 12 Luxusvillen im renommierten Konia Bereich von Paphos. Jede Villa mit 3 Schlafzimmern ist eine Mischung aus zeitlosem Design und nachhaltiger Innovation mit Fußbodenheizung, VRV-Kühlung, Photovoltaikanlagen und Premium-Finishs. Mit geräumigen I…
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Wohnanlage Fremont Park
Wohnanlage Fremont Park
Wohnanlage Fremont Park
Wohnanlage Fremont Park
Wohnanlage Fremont Park
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Wohnanlage Fremont Park
Limassol District, Zypern
von
$256,797
Fläche 96 m²
2 Immobilienobjekte 2
Fremont Park ist eine moderne Wohnanlage in einer renommierten, schnell ausgebauten Gegend von Limassol. Das Hotel liegt nur 2 Minuten von einem neuen 18-Loch-Golfplatz und neben der City of Dreams — Cyprus’ nur Casino Resort. Die Bewohner genießen hauseigene Annehmlichkeiten wie Pool, Fitne…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
312,753
Verein
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Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Alle anzeigen Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Kissonerga, Zypern
von
$231,161
Fläche 71–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vista Gardens ist eine Premium-Entwicklung mit 14 luxuriösen Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und Penthäusern in zwei eleganten Blöcken. Entworfen mit moderner Ästhetik und Smart-Home-Technologie, bietet jede Residenz geräumige Innenräume mit natürlichem Licht und atemberaubendem Meer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
71.3
230,814
Wohnung 2 zimmer
98.5
328,910
Wohnung 3 zimmer
174.6
484,709
Verein
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Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Tremithousa, Zypern
von
$513,294
Fläche 201 m²
1 Immobilienobjekt 1
MESOYI-RESIDENZEN 8 ist eine groß angelegte Wohnanlage auf mehr als 35.000 m2 ruhiger ländlicher Landschaft, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum von Paphos und wichtigen Annehmlichkeiten entfernt. Das Projekt umfasst über 80 moderne Villen mit 3 bis 6 Schlafzimmern, Grundstücksgrößen von 270…
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Wohnanlage Lake View
Wohnanlage Lake View
Wohnanlage Lake View
Wohnanlage Lake View
Wohnanlage Lake View
Kato Polemidia, Zypern
von
$280,649
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Lake View Residence ist ein moderner Wohnkomplex im Zentrum von Polemidia, Limassol. Mit eleganter Architektur, geräumigen Layouts und privaten Balkonen bietet es einen ruhigen urbanen Lebensstil nur 10 Minuten vom Meer entfernt. Die Bewohner genießen erstklassige Annehmlichkeiten und hervor…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
312,753
Wohnung 3 zimmer
174.1
715,523
Verein
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Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Paphos, Zypern
von
$453,039
Fläche 98 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pine Park ist eine Boutique-Entwicklung von 12 modernen 2-Zimmer-Luxus-Apartments, in den begehrten Gräbern der Könige von Kato Paphos - nur wenige Minuten vom Meer, Restaurants und kulturellen Sehenswürdigkeiten entfernt.Jede Wohnung verfügt über geräumige Innenräume, große überdachte Balko…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
444,317 – 502,020
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Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Alle anzeigen Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
von
$339,701
Fläche 77–286 m²
3 Immobilienobjekte 3
Imperio Skyline ist eine exklusive gated Gemeinde in den Hügeln von Agios Athanasios, Limassol. Diese nachhaltige Entwicklung bietet 3-Zimmer-Villen und moderne Apartments, kombiniert elegantes Design mit Komfort und umweltfreundlichen Features. Nur 3 km vom Stadtzentrum und den Stränden ent…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
77.0
333,526
Wohnung 2 zimmer
193.0
571,264
Villa
286.0
937,104
Verein
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Wohnanlage City View Villas
Wohnanlage City View Villas
Wohnanlage City View Villas
Wohnanlage City View Villas
Wohnanlage City View Villas
Alle anzeigen Wohnanlage City View Villas
Wohnanlage City View Villas
Bezirk Paphos, Zypern
von
$221,400
Fläche 59–254 m²
2 Immobilienobjekte 2
Stadt Views ist eine Boutique-Kollektion von 12 luxuriösen 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, eingebettet in den ruhigen Hügeln von Konia, Paphos. Mit moderner Architektur und Premium-Finishs gestaltet, genießt jede Villa einen Panoramablick auf das Meer und eine außergewöhnliche Privatsphä…
Verein
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Wohnanlage Capri House
Wohnanlage Capri House
Wohnanlage Capri House
Wohnanlage Capri House
Wohnanlage Capri House
Parekklisia, Zypern
von
$4,20M
Fläche 76–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Capri House ist eine exklusive Unterkunft am Strand mit Panoramablick auf das Meer und einem angesehenen Lebensstil, nur wenige Schritte von den besten 5-Sterne-Resorts von Limassol entfernt. Diese Boutique-Entwicklung befindet sich in einer begehrten Nachbarschaft und verfügt über elega…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.8
312,753
Wohnung 3 zimmer
174.1
715,523
Verein
BitProperty
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Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Paphos, Zypern
von
$986,217
Fläche 410–455 m²
2 Immobilienobjekte 2
ORION VILLAS ist eine exklusive Wohnanlage mit 10 Villen (4 Bungalows und 6 zweistöckige Häuser), im renommierten Dorf Tala, nur 4 Minuten vom Stadtzentrum von Paphos, dem Strand und dem Golfplatz entfernt. Jede Villa verfügt über 3 bis 4 Schlafzimmer und befindet sich auf einem großzügigen …
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Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Alle anzeigen Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Kissonerga, Zypern
von
$1,04M
Fläche 268–324 m²
2 Immobilienobjekte 2
MITO Seaview — Moderne Wohnanlage mit atemberaubenden Meerblick, PaphosMITTEL Seaview ist eine stilvolle Entwicklung zeitgenössischer Apartments, Stadthäuser und Villen, auf einer erhöhten Lage mit unverbautem Meerblick. Die mit minimalistischer Architektur und funktionalen Layouts gestaltet…
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BitProperty
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Business Center Zafirion
Business Center Zafirion
Business Center Zafirion
Business Center Zafirion
Business Center Zafirion
Alle anzeigen Business Center Zafirion
Business Center Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
von
$11,30M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Eine renommierte Geschäftsadresse im Herzen von LimassolZafirion bietet eine nahtlose Mischung aus modernem Workspace-Design, erstklassiger Lage und hochwertigen Annehmlichkeiten, so dass es eine ideale Wahl für Unternehmen, die ein renommiertes Firmensitz oder Regionalbüro suchen. Dieser ex…
Bauherr
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Bauherr
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English, Русский, Ελληνικά
Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Alle anzeigen Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Geroskipou, Zypern
von
$746,999
Fläche 202–334 m²
2 Immobilienobjekte 2
Baia ist eine exklusive Strandentwicklung am Ufer des Strandes Geroskipou in Paphos und bietet 17 zeitgenössische Villen mit direktem Zugang zum Meer. Jede Residenz verfügt über moderne mediterrane Architektur, einen privaten Pool, angelegte Gärten, geräumige Terrassen und hochwertige Oberfl…
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Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Alle anzeigen Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Kissonerga, Zypern
von
$456,844
Fläche 100 m²
1 Immobilienobjekt 1
Inspiriert von zeitgenössischer Architektur und hochwertigen Oberflächen bietet AQUARIUS eine raffinierte Mischung aus Eleganz und Komfort. Geräumige Innenräume, fortschrittliche Wärme- und Schalldämmung, bodendeckende Fenster und schlanke Designelemente schaffen eine ruhige und anspruchsvol…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
100.0
461,628
Verein
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Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Kapparis, Zypern
von
$273,049
Fläche 68–117 m²
2 Immobilienobjekte 2
Amaya Residences ist eine stilvolle gated Community in Kapparis–Paralimni und bietet 1- und 2-Zimmer-Wohnungen mit High-End-Finish und einen Gemeinschaftspool. Das Hotel liegt nur 1,2 km von den Stränden Ayia Triada und Malama entfernt und in der Nähe der neuen Paralimni Marina, verbindet es…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.7
271,206
Wohnung 2 zimmer
117.0
351,991
Verein
BitProperty
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Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Alle anzeigen Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Paphos, Zypern
von
$748,057
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 173–181 m²
5 Immobilienobjekte 5
The Pearl — 5 moderne Villen mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Terrasse, nur 1 km vom Meer und 4 km vom Kings Avenue Mall im begehrten Stadtteil Chloraka, Paphos. Ideal für dauerhaften Wohnsitz, Urlaub oder Investition: VRF-System, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Privatsphäre und …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Geroskipou, Zypern
von
$595,288
Fläche 200–245 m²
2 Immobilienobjekte 2
MARE ist ein exklusives Wohnprojekt mit 37 freistehenden und semi-entschlossenen Villen mit drei Schlafzimmern, nur 200 Meter von der atemberaubenden Küste von Kato Paphos entfernt. Jede Villa bietet eine raffinierte Mischung aus modernem Design, Energieeffizienz (Klasse A) und Alltagskomfor…
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Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Alle anzeigen Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Kissonerga, Zypern
von
$666,553
Fläche 412 m²
2 Immobilienobjekte 2
Olivia III — Wohnkomplex in Paphos mit starkem InvestitionspotenzialOlivia III ist ideal gelegen, nur 900 Meter vom Meer, in der Nähe des Stadtzentrums, und umgeben von Luxushotels und wichtigen Annehmlichkeiten. Das Projekt verfügt über ein zeitloses architektonisches Design, hochwertige Ob…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Episkopi, Zypern
von
$564,000
Fläche 199–369 m²
2 Immobilienobjekte 2
Almond Villas ist eine exklusive Sammlung von 9 Luxusvillen eingebettet zwischen Mandeln und Olivenbäumen in den malerischen Hügeln von Episkopi, Paphos. Jede Villa mit geräumigen, lichtdurchfluteten Innenräumen verfügt über VRV-Klimakontrolle, Fußbodenheizung und raumhohe Fenster, die atemb…
Verein
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Wohnanlage Evergreen
Wohnanlage Evergreen
Wohnanlage Evergreen
Wohnanlage Evergreen
Wohnanlage Evergreen
Alle anzeigen Wohnanlage Evergreen
Wohnanlage Evergreen
Agios Tychonas, Zypern
von
$768,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 143 m²
2 Immobilienobjekte 2
🌳 Evergreen 2 – Stilvolle Apartments mit Panoramablick in Agios Tychonas, Limassol 1–3 Schlafzimmer | Wohnfläche: 68–130 m² | Großzügige Terrassen | Energieklasse A | VRF-System | Fußbodenheizung 🏡 Evergreen 2 ist ein modernes Projekt mit energiesparender Architektur in der prestigeträch…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
143.0
769,764 – 1,15M
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Anglisides, Zypern
von
$272,344
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 148–203 m²
3 Immobilienobjekte 3
Anglisides Gardens ist eine Boutique-Kollektion von acht zeitgenössischen 3-Zimmer-Wohnungen, 3-Badezimmer-Wohnungen im ruhigen Dorf Anglisides, direkt vor Larnaca. Jede Villa ist für modernes Wohnen konzipiert und verfügt über hochwertige Materialien, intelligente Layouts, großzügige Verand…
Verein
BitProperty
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Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Geroskipou, Zypern
von
$1,09M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 189 m²
1 Immobilienobjekt 1
Komplex mit 5 Villen
Verein
BitProperty
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Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Alle anzeigen Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Kouklia, Zypern
von
$582,022
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 129–364 m²
3 Immobilienobjekte 3
Elite-Villen Trotz der Lage im Herzen des Resorts sind die Elitevillen des Dionysa Garden-Komplexes so konzipiert, dass sie maximalen Komfort und Privatsphäre bieten. Der Komplex wird von Golfplätzen umgeben errichtet und ermöglicht es den Eigentümern, die Schönheiten der umliegenden Naturl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Villa
211.3 – 364.3
1,13M – 2,02M
Bauherr
Aphrodite Hills
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Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Alle anzeigen Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Peyia, Zypern
von
$781,476
Fläche 278 m²
1 Immobilienobjekt 1
Coral Bay Villas — Seaside Living in One of Paphos’ Finest LocationsNur 500 Meter vom berühmten Coral Bay Beach entfernt bieten diese Villen die perfekte Mischung aus Privatsphäre, Naturschönheiten und erstklassigem Komfort. Nur wenige Gehminuten von Restaurants, Geschäften, einem Yachtclub …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
278.2
784,767
Verein
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Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Larnaka, Zypern
von
$605,936
Fläche 67–191 m²
4 Immobilienobjekte 4
Willkommen bei einer visionären Küstenentwicklung, die Larnakas Zukunft neu definiert – eine nachhaltige Stadt am 21. Jahrhundert, die 300.000 m2 ehemaliges Industrieland in ein lebendiges Lifestyle-Destination verwandelt. Das Projekt verfügt über luxuriöse Residenzen von Studios bis zu 3-Zi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
89.5
750,145
Wohnung 2 zimmer
161.2
1,50M
Wohnung
190.5
2,03M
Studio
67.0
600,116
Verein
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Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Alle anzeigen Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$303,333
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Eine beeindruckende Wohnanlage, die zur Entwicklung der Region Livadia in eine der begehrtesten Wohngebiete von Larnaka beitragen wird.Es liegt perfekt in einer ruhigen Wohngegend, umgeben von Häusern und Villen und direkt neben einem schönen Park. Während Aqua nur 2 km vom Meer entfernt ist…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage ADIGER
Wohnanlage ADIGER
Wohnanlage ADIGER
Wohnanlage ADIGER
Wohnanlage ADIGER
Pano Polemidia, Zypern
von
$233,350
Fläche 50–113 m²
4 Immobilienobjekte 4
ADIGER ist ein modernes Wohnprojekt im Herzen von Limassol, entworfen für diejenigen, die Stil, Komfort und Lebensqualität schätzen. Mit eleganter Architektur, durchdachten Layouts, High-End-Finishs und Panoramafenstern bietet es ein Gefühl von Raum und Licht. Perfekt ausbalancieren urbane E…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0 – 69.0
207,732 – 236,584
Wohnung 2 zimmer
83.0 – 112.7
305,828 – 357,762
Verein
BitProperty
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Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
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Residenz 360 Nicosia
Strovolos, Zypern
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 34
1 Immobilienobjekt 1
360 Nikosia: Das höchste Gebäude in Nikosia. Eine neue Generation des Lebens Ein verbessertes Konzept des Lebensstils, 360 Nikosia, soll eine ganz neue Generation des Lebens in der Hauptstadt der Insel regieren. 360 Nikosia zeichnet sich durch die Säulen Eleganz, Raffinesse, Einzigartigkei…
Bauherr
Cyfield Group
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Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Geroskipou, Zypern
von
$718,269
Fläche 185 m²
1 Immobilienobjekt 1
Azure Vista Villas — Contemporary Living mit Panoramablick auf das Meer in Yeroskipou, PaphosAzure Vista Villas ist ein modernes Wohnprojekt in der erhöhten Gegend von Yeroskipou–Ayia Marinouda, nur 5 Minuten von den Sandstränden von Paphos und dem Stadtzentrum entfernt. Jede Villa mit drei …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
185.0
721,293
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
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Wohnanlage Vision
Germasogeia, Zypern
von
$797,653
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Vision Apartments ist eine moderne Wohnanlage in Zypern, perfekt für komfortables Wohnen oder einen erholsamen Urlaub. Der Komplex verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen bequemen Parkplatz, der allen Bewohnern Komfort und Entspannung bietet. Seine ausgezeichnete Lag…
Verein
BitProperty
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Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Geroskipou, Zypern
von
$691,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 172–219 m²
5 Immobilienobjekte 5
Golden Hills – Moderne Villen mit Meerblick in Geroskipou, Paphos 3 oder 4 Schlafzimmer | Grundstücksfläche bis zu 422 m² | Wohnfläche bis zu 219 m² Privater Pool | Energieeffizienzklasse A | Garage | Moderne Ausstattung und Technologie Golden Hills ist eine exklusive Wohnanlage mit 2…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
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Wohnanlage Eden Bay
Paphos, Zypern
von
$409,280
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 81–282 m²
5 Immobilienobjekte 5
atemberaubender, ungehinderter MeerblickGated Wohnkomplex priorisiert Sicherheit und Komfortdynamische Stadt mit reichem historischem Erbegegenüber der Küste von Kato Paphos - 5 Minuten zu Fuß zu unberührten Strändengünstig gelegene Nachbarschaft mit einfachem Zugang zu nützlicher Infrastruk…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
81.3 – 111.6
415,465 – 553,953
Wohnung 3 zimmer
160.3 – 282.0
877,093 – 1,08M
Wohnung
110.6
484,709
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Paphos, Zypern
von
$605,496
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Willkommen im Universal Park III, wo sich Luxus und Raffinesse in perfekter Harmonie im friedlichen Universalviertel Paphos treffen. Diese außergewöhnliche Entwicklung bietet eine Auswahl an sorgfältig gestalteten Apartments und Penthäusern, die jeweils den höchsten Standards des modernen Le…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
120.0
611,657
Verein
BitProperty
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Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Paphos, Zypern
von
$488,423
Fläche 96–150 m²
2 Immobilienobjekte 2
Downtown Residences — Modernes Leben im Herzen von Kato PaphosDas Downtown Residences liegt im Zentrum von Kato Paphos und bietet stilvolle 2- und 3-Zimmer-Wohnungen nur 5 Gehminuten vom Strand, Hafen und touristischen Bereich und nur 10 Minuten vom Einkaufszentrum Kings Avenue Mall entfernt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
96.0
490,480
Wohnung 3 zimmer
150.0
571,264
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
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Wohnanlage Olivia IV
Kissonerga, Zypern
von
$471,184
Fläche 372 m²
2 Immobilienobjekte 2
Olivia IV — Moderne Wohnanlage in Paphos, in der Nähe des Meeres und aller EinrichtungenOlivia IV ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex, nur 900 Meter vom Meer entfernt, in einer erstklassigen Gegend von Paphos. Umgeben von Luxushotels, Geschäften, Schulen und allen wichtigen Infrastrukturen …
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
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Wohnanlage Cypress Park
Geroskipou, Zypern
von
$218,306
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 53–156 m²
16 Immobilienobjekte 16
🏡 Cypress Park ist ein exklusives Wohnprojekt mit 104 Apartments von 50 m² bis 122 m² mit 1–3 Schlafzimmern in der malerischen Küstenregion Geroskipou, Paphos. Die Anlage vereint modernes Design, energieeffiziente Bauweise (Klasse A) und erstklassige Annehmlichkeiten — der ideale Ort zum Leb…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0 – 63.0
219,273 – 259,666
Wohnung 2 zimmer
94.5 – 99.5
380,843 – 415,465
Wohnung 3 zimmer
153.0 – 155.5
507,791 – 530,872
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
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Wohnanlage Horizon
Paphos, Zypern
von
$277,393
Fläche 75–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Horizon ist ein Designer-Wohnungskomplex mit nur 10 exklusiven Apartments – 1, 2 und 3-Zimmer-Einheiten – verteilt auf drei Etagen. Mit modernen Open-Plan-Layouts, Smart Home Features und High-End-Finishs verbindet jede Wohnung natürliches Licht mit elegantem Design. Die Bewohner genießen ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
276,977
Wohnung 2 zimmer
100.0
357,762
Wohnung 3 zimmer
175.0
473,168
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
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Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Peyia, Zypern
von
$2,59M
Fläche 3 000 m²
1 Immobilienobjekt 1
Juwel der Meereshöhlen — Luxusvilla in einer der prestigiössten Küstengebiete von PaphosDas Juwel der Seacaves befindet sich in der atemberaubenden Gegend von Sea Caves, nur einen 4-minütigen Spaziergang vom Meer und eine 5-minütige Fahrt von Coral Bay, lokalen Geschäften und Peyia Dorfzentr…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Paphos, Zypern
von
$456,370
Fläche 120–160 m²
2 Immobilienobjekte 2
Infinity ist eine innovative Entwicklung im Zentrum von Paphos, in der Nähe des Rathauses, des Stadtparks, der Schulen und allen wichtigen Stadteinrichtungen. Inspiriert von der Form eines chinesischen Drachen, zeichnet sich die Architektur mit ihrem futuristischen Design aus. Der Komplex ve…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
120.0 – 159.7
457,011 – 620,888
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
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Wohnanlage Harmony
Paphos, Zypern
von
$404,531
Fläche 118–206 m²
2 Immobilienobjekte 2
Harmony ist eine moderne Boutique-Entwicklung mit 1, 2 und 3-Zimmer-Wohnungen mit einem markanten Design und offenen Layouts, die Raum und natürliches Licht maximieren. Nur 700m vom Strand entfernt und nur wenige Gehminuten von den Gräbern der Könige, der Universität AUB und allen wichtigen …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
117.6
403,924
Wohnung 3 zimmer
206.3
646,278
Verein
BitProperty
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Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
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Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Geroskipou, Zypern
von
$774,971
Fläche 300 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elysian Homes II — Moderne Villen im Gebiet Yeroskipou, PaphosElysische Häuser II ist ein neues Wohnprojekt mit zeitgenössischen Villen mit 3, 4, 5 und 6 Schlafzimmern, befindet sich im renommierten Yeroskipou–Ayia Marinouda Bereich in der Nähe des Elea Golf Estate. Nur 5 Minuten von den San…
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BitProperty
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Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
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Wohnanlage Nirvana
Kiti, Zypern
von
$831,634
Fläche 1 088 m²
1 Immobilienobjekt 1
Nirvana Residences ist eine Sammlung von stilvollen, modernen Villen in einer der begehrtesten Gegenden von Paphos, Zypern. Das Projekt bietet durchdachte Layouts, hochwertige Oberflächen und eine nahtlose Mischung aus Innen- und Außenleben. Jede geräumige Villa bietet einen privaten Pool, e…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Paphos, Zypern
von
$321,784
Fläche 107–108 m²
3 Immobilienobjekte 3
Nur wenige Minuten vom Strand und der Altstadt entfernt bietet dieses stilvolle Apartment mit 2 Schlafzimmern die perfekte Mischung aus Charme und urbanem Komfort. Ein Teil eines Boutique-Gebäudes mit nur sechs Residenzen, es verfügt über offenes Wohnen, Balkone mit Meerblick, High-End-Finis…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
107.0
323,139
Wohnung 2 zimmer
108.0
432,776 – 467,398
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Northern Park
Wohnanlage Northern Park
Wohnanlage Northern Park
Wohnanlage Northern Park
Wohnanlage Northern Park
Alle anzeigen Wohnanlage Northern Park
Wohnanlage Northern Park
Famagusta, Zypern
von
$129,340
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Der Northern Park ist ein neuer Wohnkomplex der Geschäftsklasse im zentralen Teil von Famagusta, umgeben von allen notwendigen Infrastrukturen, nur wenige Gehminuten von Restaurants, Cafés, Einkaufs- und Unterhaltungszentren, Kinos und Sportanlagen entfernt, nicht weit von der State Universi…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Alle anzeigen Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Geroskipou, Zypern
von
$216,485
Fläche 53–154 m²
3 Immobilienobjekte 3
Cypress Park Retirement Village ist die erste 5-Sterne-unabhängige Senior-Gemeinschaft Zyperns und bietet außergewöhnlichen Komfort, Sicherheit und Pflege in einer verzierten Umgebung. Mit 24/7 CCTV, patrouillierende Sicherheit und Panik-Tasten in jedem Zimmer, Bewohner genießen vollständige…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.5
415,465
Wohnung 3 zimmer
154.0
530,872
Studio
53.0
219,273
Verein
BitProperty
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Wohnanlage AURALUX
Wohnanlage AURALUX
Wohnanlage AURALUX
Wohnanlage AURALUX
Wohnanlage AURALUX
Alle anzeigen Wohnanlage AURALUX
Wohnanlage AURALUX
Famagusta, Zypern
von
$189,106
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
AURALUXDieses Projekt befindet sich in Yeni Boğaziçi und umfasst eine Fläche von 18.988.03 m2 und verfügt über 100 moderne Einheiten mit einer Reihe von fantastischen Einrichtungen.UNSERE WETTBEWERBSREGELNWir unterstützen Kunden vor und nach dem Verkauf.ImmobilienverwaltungUnser Immobilienma…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Apollo Court
Wohnanlage Apollo Court
Wohnanlage Apollo Court
Wohnanlage Apollo Court
Geroskipou, Zypern
von
$442,453
Fläche 150 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apollo Court — Contemporary 3-Schlafzimmer Residences in Geroskipou, PaphosApollo Court ist eine stilvolle Entwicklung von nur vier modernen Doppelhaushälften, jedes mit drei Schlafzimmern, befindet sich im renommierten Koloni Bereich von Geroskipou, in der Nähe des Golfplatzes Elea. Diese g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
150.0
444,317
Verein
BitProperty
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Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Alle anzeigen Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Paphos, Zypern
von
$268,396
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
UNIVERSAL ARIAD — Modernes Studio im Herzen von PaphosDas UNIVERSAL ARIAD befindet sich im sehr wünschenswerten Universalbereich von Paphos und bietet eine stilvolle Studiowohnung, die ideal für Wohnen, Urlaub oder Investitionen ist. Diese moderne Entwicklung verfügt über einen überfluteten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0
271,206
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$181,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 74–241 m²
5 Immobilienobjekte 5
Breeze Residence ist ein Premium-off-plan Wohnkomplex in Livadia, Larnaca, Zypern, mit Lieferung im Dezember 2027. Es verfügt über zwei Dreistöcke, bietet 1-, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen von 96 m2 bis 240,5 m2, Preis von 180.000 € bis 410.000 €. Die Penthouses verfügen über private Dachgärten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
184,651
Wohnung 2 zimmer
109.5 – 155.0
248,125 – 328,910
Wohnung 3 zimmer
229.8 – 240.5
438,546 – 473,168
Verein
BitProperty
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Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Alle anzeigen Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Peyia, Zypern
von
$639,769
Fläche 293–800 m²
3 Immobilienobjekte 3
INFINITY ist eine exklusive Entwicklung von 20 luxuriösen Villen in der ruhigen Stadt Peyia, bietet 3–5 Schlafzimmer Häuser mit privaten Pools, Fußbodenheizung und erweiterte VRF-Systeme. Für Eleganz und Nachhaltigkeit entworfen, bietet jede Villa einen Panoramablick auf das Mittelmeer, eine…
Verein
BitProperty
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Leitfaden für den Kauf von Neubauten auf Zypern

Wie man in Zypern eine Hypothek für den Immobilienkauf erhält
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Wie ist die Situation auf dem zyprischen Immobilienmarkt? Aktuelle Zahlen von Realting
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Vergleich der Immobilienpreise in den Städten Zyperns: Wo ist es rentabler, im Jahr 2025 zu kaufen
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Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Zypern

Welche Dokumente benötigen Ausländer, um Neubauimmobilie auf Zypern zu kaufen?

Ausländer aus EU-Ländern benötigen lediglich einen Pass. Käufer aus anderen Ländern müssen zusätzlich eine Genehmigung für den Kauf eines Hauses in einem Neubau auf Zypern vorlegen. Das Dokument wird vom Ministerrat herausgegeben.

Welche Steuern und Gebühren müssen Sie beim Kauf einer Neubauwohnung auf Zypern zahlen?

Ausländer zahlen einen Mehrwertsteuersatz von 19 % des Katasterpreises der Immobilie. Die Steuer kann auf 5 % gesenkt werden, wenn beim Finanzministerium eine Ausnahmegenehmigung beantragt wird. Auch Ausländer zahlen eine Stempelsteuer - 0,15/0,2 % des Wohnungspreises.

Wird für den Kauf einer neuen zyprischen Wohnung eine Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt?

Eine Aufenthaltsgenehmigung können Sie erhalten, wenn Sie eine Wohnung in Zypern von einem Entwickler oder Eigentümer für 300.000 € oder mehr kaufen. Das Dokument ist ein Jahr lang gültig und kann dann verlängert werden.

Welche Bezirke sind bei den Käufern zyprischer Neubauimmobilien besonders gefragt?

Für den Sommerurlaub werden Immobilien von einem Entwickler auf Zypern häufiger in Larnaca und Pafos gekauft. Neubauprojekte in Zypern sind sehr vielfältig.Ausländer, die zum Arbeiten oder Studieren ins Land kommen, kaufen eher Immobilien in der Hauptstadt Nikosia. Es gibt viele neue Entwicklungen in Zypern.
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