Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Meerblick

Häuser am Meer in Zypern

;
Paphos
386
Larnaka
70
Peyia
519
Agia Napa
109
Zeig mehr
126 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Diese Residenzen bilden eine sorgfältig gestaltete Sammlung moderner Villen, die auf Raum, K…
$2,59M
Eine Anfrage stellen
Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Ein sechs-Zimmer-Gesundheit von raffinierter Eleganz. Mit atemberaubendem Panoramablick und …
$1,26M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Entdecken Sie raffiniertes mediterranes Wohnen mit dieser renommierten Luxusvilla mit 3+1 Sc…
$2,13M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Armou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Armou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Zu verkaufen ist ein atemberaubendes Einfamilienhaus im ruhigen Dorf Armou. Diese geräumige …
$865,839
Eine Anfrage stellen
Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 525 m²
Unvergleichliche Lebenserfahrung, mit einer großzügigen 525 qm Wohnfläche auf einem ausgedeh…
$3,43M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Kokkinos Villas In ruhiger Lage, nur 5 Autominuten vom Sandstrand der Coral Bay entfernt,…
$543,338
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 Schlafzimmer in Ayia Marina Chrysochous, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Ayia Marina Chrysochous, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 195 m²
In den ruhigen Hügeln der Agia Marina in der Nähe von Polis gelegen, bietet diese außergewöh…
$2,63M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf steht ein Luxus-Einfamilienhaus mit freiem Meerblick und privatem Schwimmbad im …
$897,513
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Residential seaside development in Paphos This is a premium coastal residential project in …
$1,21M
Eine Anfrage stellen
Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$2,46M
Eine Anfrage stellen
Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Luxus Strand Maisonette zum Verkauf in der Germasogeia Tourist Area, Limassol. Dieses komple…
$951,883
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Luxus Smart Home mit Panoramablick auf das Meer Eigenschaften des Objekts: Schlafzimmer: 6 g…
$5,16M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Diese moderne 4-Zimmer-Eigenschaft mit separaten Dienstmädchen-Viertel und ersparte keine Ko…
$2,27M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Immobilienbeschreibung Entdecken Sie diese elegante und außergewöhnlich geräumige Villa mit…
$3,42M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine geräumige und elegante Doppelhausresid…
$671,880
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 330 m²
Luxus-Ultra moderne 4-Zimmer-Villa in Agios Tychonas Bereich von Limassol. Lassen Sie das u…
$3,72M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$806,625
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Limassol, Zypern
Reihenhaus
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einem der renommiertesten Hügelviertel von Lim…
$576,161
Eine Anfrage stellen
Villa in Pissouri Municipality, Zypern
Villa
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
An exceptional opportunity to own a luxury detached villa in the beautiful, quiet, and highl…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Diese hervorragende Eigenschaft wurde nach sehr hohen Spezifikationen gebaut und bietet Priv…
$6,88M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
Luxus 4-Zimmer-Küstevilla in Paphos – nur 300m vom Strand entfernt Diese außergewöhnliche K…
$2,94M
Eine Anfrage stellen
Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$668,428
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf: Dieser moderne, schlüsselfertige Bungalow in schöne Polis Chrysochous bietet di…
$403,313
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 837 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Wohngegend von Ayios Tychonas, direkt an der Autob…
$4,51M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 465 m²
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Villa mit einem zusätzlichen Zimmer im Zimmer befindet sich in…
$3,44M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Ayia Marina Chrysochous, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Ayia Marina Chrysochous, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 195 m²
Set in the peaceful hills of the Agia Marina area near Polis, this exceptional stone-built v…
$2,63M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Konia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Konia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Dieses ideale Zuhause kombiniert elegante Architektur und stilvolle Innenräume und bietet ei…
$808,116
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Zypern

villen
cottages
mansions
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen