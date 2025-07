Wohnkomplex Oleander Homes

Oleander Homes ist eine exklusive Sammlung von 8 High-End-Villen in der erhöhten Gegend von Armou–Konia von Paphos und bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt und das Mittelmeer. Diese 4-Zimmer-Villa verfügt über Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe, versteckte VRV-Kühlung, eine 10,1 kW Photovoltaikanlage, elektrische Vorhänge in allen Räumen und ein modernes Sicherheitssystem. Hohe Decken, offenes Wohnen, ein privates Pool, Außenküche mit Grill und überdachte Parkplätze schaffen einen luxuriösen Rückzug mit erstklassiger Energieeffizienz (Kategorie A) – das perfekte Heiligtum für modernes Wohnen in Zypern.