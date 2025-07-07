  1. Realting.com
Wohnkomplex Celestia

Paphos, Zypern
von
$255,000
ID: 27577
ID: 27577
Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Objekteigenschaften

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Willkommen in Celestia, einem friedlichen Rückzug am Rande von Kato Paphos, wo die mediterrane Brise den Charme des Küstenlebens trifft. Diese Boutique-Entwicklung bietet 16 durchdachte Apartments, die zeitgenössische Architektur mit eleganten Innenräumen kombinieren, um ein zeitloses Gefühl von Komfort und Stil zu schaffen. Mit einer Auswahl von Ein- oder Zwei-Zimmer-Residenz, jedes Haus ist entworfen, um den Alltag durch intelligente Layouts und raffinierte Oberflächen zu erhöhen. Nur wenige Minuten von den Sandstränden und der lebhaften Promenade von Kato Paphos entfernt bietet Celestia einen einfachen Zugang zu den besten Attraktionen der Gegend und bewahrt eine Atmosphäre der Ruhe und Privatsphäre. Die Bewohner können einen Dachgarten mit Panoramablick und einen Gemeinschaftspool genießen – der perfekte Ort, um sich unter der Sonne zu entspannen oder mit einem erfrischenden Bad zu entspannen. Celestia ist mehr als eine Residenz; es ist ein Heiligtum, das Küsten Charme, moderne Bequemlichkeit und Ruhe in einer harmonischen Umgebung verbindet.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 65.5
Preis pro m², USD 3,892
Wohnungspreis, USD 254,997
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 104.2
Preis pro m², USD 3,598
Wohnungspreis, USD 375,000

Standort auf der Karte

Paphos, Zypern
Ausbildung
Gesundheitspflege

