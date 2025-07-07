Wohnung in einem Neubau Libro Residence

Ein von der Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia entwickeltes Projekt ist ein Wohnkomplex bestehend aus 8 exklusiven Apartments, entworfen mit Eleganz, Komfort und Energieeffizienz.
Standort: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)
Preis: ab 415.000 €
Status: Unterbau (Completion bis Oktober 2026)
Typ: 2-Schlafzimmer Apartment mit 2 Bädern
Blicke: Meerblick und Bergblick
Eigenschaften; Spezifikationen:
• Modernes Design; hochwertige Oberflächen
• Energieeffizienzklasse: A
• Aufzugsamp; kontrollierter Zugang
• Privater überdachter Parkplatz Ampere
• Photovoltaikpaneele
• Geräumiger Balkon
• VRV; Fußbodenheizung
• Garten und Landschaft