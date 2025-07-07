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Wohnung in einem Neubau Libro Residence

Germasogeia, Zypern
von
$477,534
von
$4,505/m²
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ID: 33370
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Limassol District
  • Stadt
    Germasogeia
  • Adresse
    ikoniou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

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Ein von der Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia entwickeltes Projekt ist ein Wohnkomplex bestehend aus 8 exklusiven Apartments, entworfen mit Eleganz, Komfort und Energieeffizienz.

Standort: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)

Preis: ab 415.000 €

Status: Unterbau (Completion bis Oktober 2026)

Typ: 2-Schlafzimmer Apartment mit 2 Bädern

Blicke: Meerblick und Bergblick

Eigenschaften; Spezifikationen:

• Modernes Design; hochwertige Oberflächen

• Energieeffizienzklasse: A

• Aufzugsamp; kontrollierter Zugang

• Privater überdachter Parkplatz Ampere

• Photovoltaikpaneele

• Geräumiger Balkon

• VRV; Fußbodenheizung

• Garten und Landschaft

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 131.0
Preis pro m², USD 3,645
Wohnungspreis, USD 477,534

Standort auf der Karte

Germasogeia, Zypern
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