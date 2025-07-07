Wohnkomplex City View Villas

Stadt Views ist eine Boutique-Kollektion von 12 luxuriösen 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, eingebettet in den ruhigen Hügeln von Konia, Paphos. Mit moderner Architektur und Premium-Finishs gestaltet, genießt jede Villa einen Panoramablick auf das Meer und eine außergewöhnliche Privatsphäre. Nur wenige Minuten vom Stadtzentrum, internationalen Schulen, Stränden und dem Flughafen Paphos entfernt, sind diese energieeffizienten Häuser ideal für dauerhaftes Wohnen, Urlaubserholungen oder Investitionsmöglichkeiten in einem der gefragtesten Wohngebiete von Paphos.