  2. Zypern
  3. Wohnkomplex City View Villas

Wohnkomplex City View Villas

Bezirk Paphos, Zypern
von
$221,400
BTC
2.6335036
ETH
138.0331815
USDT
218 894.3046829
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
ID: 27354
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos

Über den Komplex

Stadt Views ist eine Boutique-Kollektion von 12 luxuriösen 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, eingebettet in den ruhigen Hügeln von Konia, Paphos. Mit moderner Architektur und Premium-Finishs gestaltet, genießt jede Villa einen Panoramablick auf das Meer und eine außergewöhnliche Privatsphäre. Nur wenige Minuten vom Stadtzentrum, internationalen Schulen, Stränden und dem Flughafen Paphos entfernt, sind diese energieeffizienten Häuser ideal für dauerhaftes Wohnen, Urlaubserholungen oder Investitionsmöglichkeiten in einem der gefragtesten Wohngebiete von Paphos.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 59.0 – 254.0
Preis pro m², USD 2,569 – 10,468
Wohnungspreis, USD 617,588 – 652,546

Standort auf der Karte

Bezirk Paphos, Zypern

