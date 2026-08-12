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Büroräume in Zypern

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Paphos
31
Larnaka
19
Paralimni
4
Limassol
269
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483 immobilienobjekte total found
Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,24M
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,21M
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,32M
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Büro 79 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 79 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 79 m²
Stockwerk 1/2
Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes Büro in der Planungsphase in der Entwicklung Geroskipou…
$408,002
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Büro 698 m² in Paphos, Zypern
Büro 698 m²
Paphos, Zypern
Fläche 698 m²
Premium Gewerbeimmobilien in Paphos – Eine seltene Investitions- und Geschäftsmöglichkeit. S…
$3,98M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 3/5
Premium Office Space – Modernes Gewerbegebäude auf Griva Digeni, Limassol Dieses Büro bietet…
$1,39M
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Büro 99 m² in Limassol, Zypern
Büro 99 m²
Limassol, Zypern
Fläche 99 m²
Zum Verkauf: Moderne Off-Plan-Büro befindet sich im dritten Stock eines achtgeschossigen Geb…
$1,49M
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Büro 275 m² in Limassol, Zypern
Büro 275 m²
Limassol, Zypern
Fläche 275 m²
Ein architektonisches Wunder in Limassols pulsierendem Zentrum. In der Nähe des geschäftigen…
$2,52M
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Büro 142 m² in Limassol, Zypern
Büro 142 m²
Limassol, Zypern
Fläche 142 m²
Elegantes Büro im ersten Stock in Agia Zoni, Limassol Dieses wunderschön renovierte Gebäude …
$820,423
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Büro 161 m² in Limassol, Zypern
Büro 161 m²
Limassol, Zypern
Fläche 161 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des neuen Viertels von Limassol, Zakaki. Die Beliebtheit…
$3,00M
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Büro in Agios Ioannis, Zypern
Büro
Agios Ioannis, Zypern
Stockwerk 4
Ein Wahrzeichen fünfstöckiges Gewerbegebäude mit Keller, ideal gelegen im Herzen von Limasso…
$1,10M
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Büro 201 m² in Limassol, Zypern
Büro 201 m²
Limassol, Zypern
Fläche 201 m²
Stockwerk 201
Diese exklusive 8-stöckige Klasse Ein Businesscenter befindet sich in einem der renommiertes…
$1,52M
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Büro in Limassol District, Zypern
Büro
Limassol District, Zypern
Stockwerk 2/4
Büroraum – Mesa Geitonia, Limassol Diese moderne Büroentwicklung setzt einen neuen Standard…
$3,05M
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Büro 391 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 391 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 391 m²
Das Gebäude befindet sich in Linopetra mit einfachem Zugang zur Autobahn und ist in einer ru…
$1,95M
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Büro 200 m² in Limassol, Zypern
Büro 200 m²
Limassol, Zypern
Fläche 200 m²
Bürofläche an einer der verkehrsreichsten Kreuzungen von Limassol und in unmittelbarer Nähe …
$749,009
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 3/5
Premium Office Space – Modernes Gewerbegebäude auf Griva Digeni, Limassol Dieses Büro bietet…
$1,39M
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Büro 87 m² in Strovolos, Zypern
Büro 87 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 87 m²
Büros zum Verkauf in einem Geschäftsgebäude, in einer sehr wünschenswerten Lage in der komme…
$359,452
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 1
Exklusiver Wohnraum am Meer im Herzen von Limassol Typ: Business Center Stadt: Limassol Geb…
$2,39M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Prime Seafront Büroflächen zum Verkauf – Kanika Enaerios Complex, Limassol 🏢Innenfläche: 1.0…
$5,46M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2
Das Büro 102 befindet sich im 1. Stock und verfügt über ein offenes Layout mit einem Bürober…
$131,299
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Büro 163 m² in Limassol, Zypern
Büro 163 m²
Limassol, Zypern
Fläche 163 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des neuen Viertels von Limassol, Zakaki. Die Beliebtheit…
$2,82M
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Büro 187 m² in Limassol, Zypern
Büro 187 m²
Limassol, Zypern
Fläche 187 m²
Stockwerk 187
Diese exklusive 8-stöckige Klasse Ein Businesscenter befindet sich in einem der renommiertes…
$1,42M
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Büro 98 m² in Limassol, Zypern
Büro 98 m²
Limassol, Zypern
Fläche 98 m²
Entdecken Sie eine fantastische Gelegenheit, ein komplett renoviertes Erdgeschoss-Büro in de…
$345,549
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Büro 254 m² in Nikosia, Zypern
Büro 254 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 254 m²
Das Anwesen betrifft eine ganze Etage im 9. Stock eines gemischten Gebäudes in Trypiotis. Da…
$666,963
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Büro 169 m² in Larnaka, Zypern
Büro 169 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 169 m²
Ein neuer Komplex im Stadtzentrum von Larnaca. Der Komplex befindet sich bequem zu Fuß vom h…
$564,364
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Renoviertes Büro an der Makarios Avenue, Limassol Modernes Büro im ersten Stock, komplett r…
$388,903
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Büro 210 m² in Limassol, Zypern
Büro 210 m²
Limassol, Zypern
Fläche 210 m²
Stockwerk 4
Ein Premium-Markenneues Büro zum Verkauf in einer modernen kommerziellen Entwicklung im bege…
$1,48M
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Büro 290 m² in Limassol, Zypern
Büro 290 m²
Limassol, Zypern
Fläche 290 m²
Ein architektonisches Wunder in Limassols pulsierendem Zentrum. In der Nähe des geschäftigen…
$2,81M
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Büro 64 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 64 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 64 m²
Eine zeitgemäße Mischnutzungsentwicklung in Geroskipou, Paphos. Es besteht aus 2 Geschäften …
$322,337
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Büro 194 m² in Limassol, Zypern
Büro 194 m²
Limassol, Zypern
Fläche 194 m²
Dies ist eine atemberaubende kommerzielle Entwicklung in Zakaki, dem westlichen Teil von Lim…
$1,78M
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