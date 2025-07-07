  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau 2 Bedroom Apartment - Tsirion

Wohnung in einem Neubau 2 Bedroom Apartment - Tsirion

Limassol, Zypern
von
$529,631
MwSt.
BTC
6.2998599
ETH
330.2025943
USDT
523 638.3490946
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
ID: 33307
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.02.26

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Limassol District
  • Stadt
    Limassol

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Boutique building, limited collection (1-3 bed units). Custom kitchens, quality finishes, secure access, covered parking, storage, modern lift. Quiet residential area, excellent connectivity

Standort auf der Karte

Limassol, Zypern
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Sie sehen gerade
MwSt.
Andere Komplexe
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Paphos, Zypern
von
$456,370
Fläche 120–160 m²
2 Immobilienobjekte 2
Infinity ist eine innovative Entwicklung im Zentrum von Paphos, in der Nähe des Rathauses, des Stadtparks, der Schulen und allen wichtigen Stadteinrichtungen. Inspiriert von der Form eines chinesischen Drachen, zeichnet sich die Architektur mit ihrem futuristischen Design aus. Der Komplex ve…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
120.0 – 159.7
471,312 – 640,317
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Santa Maria Villas
Wohnanlage Santa Maria Villas
Wohnanlage Santa Maria Villas
Wohnanlage Santa Maria Villas
Geroskipou, Zypern
von
$1,15M
Fläche 480 m²
1 Immobilienobjekt 1
Santa Maria — Moderne 4-Schlafzimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer in Yeroskipou, PaphosDiese ultra-luxuriöse Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und 3 Badezimmer, befindet sich im renommiertesten Teil von Yeroskipou mit atemberaubendem Meerblick von Paphos Flughafen bis Coral Bay. Das …
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Bezirk Paphos, Zypern
von
$526,980
2 Immobilienobjekte 2
Grüner Himmel — Moderne Villen im Gebiet Prestigious Yeroskipou, PaphosGreen Heaven ist ein exklusives Wohnprojekt von nur vier modernen freistehenden Villen mit 3 Schlafzimmern, in der Ayia Marinouda Gegend von Yeroskipou, in der Nähe des renommierten Elea Golf Estate. Diese Häuser bieten g…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
