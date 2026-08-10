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Neubauten in Germasogeia, Zypern

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Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Germasogeia, Zypern
von
$549,420
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 95–106 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eine neue Version des Clubhauses in einer Gegend, die Sie auf jeden Fall genießen werden.Germasoya, LimassolDas Leben in Nikolas Residences wird ruhig und ruhig sein. Hier können Sie den Lebensstil Ihrer Träume ohne viel Aufwand schaffen und alles genießen, was Sie für ein erfüllendes Leben …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.3 – 105.6
510,882 – 520,129
Bauherr
Realtika
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Wohngebäude Libro Residence
Wohngebäude Libro Residence
Wohngebäude Libro Residence
Wohngebäude Libro Residence
Wohngebäude Libro Residence
Alle anzeigen Wohngebäude Libro Residence
Wohngebäude Libro Residence
Germasogeia, Zypern
von
$482,928
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 131 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein von der Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia entwickeltes Projekt ist ein Wohnkomplex bestehend aus 8 exklusiven Apartments, entworfen mit Eleganz, Komfort und Energieeffizienz.Standort: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)Preis: ab 415.000 €Status: Unterbau (Completion …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
131.0
479,675
Bauherr
Libro Group
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Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
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Wohnanlage Vision
Germasogeia, Zypern
von
$797,653
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Vision Apartments ist eine moderne Wohnanlage in Zypern, perfekt für komfortables Wohnen oder einen erholsamen Urlaub. Der Komplex verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen bequemen Parkplatz, der allen Bewohnern Komfort und Entspannung bietet. Seine ausgezeichnete Lag…
Verein
BitProperty
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TekceTekce
Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Alle anzeigen Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Germasogeia, Zypern
von
$1,23M
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eden Roc ist ein Landmark Wohnprojekt in einem der gefragtesten Gegenden von Limassol. Mit 2, 3 und 4-Zimmer-Wohnungen mit atemberaubendem Design und High-End-Innenräumen von weltbekannten Designern. Das Gebäude verfügt über Innen- und Außenpools, Spa, Fitnessraum, Kinderspielzimmer, Clubhau…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
313,233
Wohnung 3 zimmer
174.1
716,622
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
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Wohnanlage Vision
Germasogeia, Zypern
von
$797,653
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Serdivo Apartments ist eine moderne Wohnanlage in Zypern, perfekt für komfortables Wohnen oder einen erholsamen Urlaub. Der Komplex verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen bequemen Parkplatz, der allen Bewohnern Komfort und Entspannung bietet. Seine ausgezeichnete La…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Alle anzeigen Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Germasogeia, Zypern
von
$763,830
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 100–475 m²
11 Immobilienobjekte 11
Ein angesehener Wohnkomplex für ExzellenzErleben Sie eine nahtlose Mischung aus Luxus, Komfort und Investitionspotenzial mit diesem exklusiven Wohnkomplex in einem der beliebtesten Orte Zyperns. Entwickelt für anspruchsvolle Käufer bietet diese Entwicklung einen unübertroffenen Lebensstil mi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
100.0
878,440 – 901,557
Wohnung 2 zimmer
143.0 – 175.0
1,50M – 1,73M
Wohnung 3 zimmer
238.0 – 348.0
2,31M – 3,93M
Wohnung 4 zimmer
423.0
4,39M
Wohnung 5 zimmer
475.0
5,20M
Bauherr
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Bauherr
Livein
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English, Русский, Ελληνικά
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Alle anzeigen Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Germasogeia, Zypern
von
$402,197
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Vision Apartments ist eine moderne Wohnanlage in Zypern, perfekt für komfortables Wohnen oder einen erholsamen Urlaub. Der Komplex verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen bequemen Parkplatz, der allen Bewohnern Komfort und Entspannung bietet. Seine ausgezeichnete Lag…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
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Wohnanlage Azalea
Germasogeia, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 62–114 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neuer Komplex mit 10 Wohnungen
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
444,999
Wohnung 2 zimmer
77.0
681,941
Wohnung 3 zimmer
114.0
1,02M
Verein
BitProperty
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