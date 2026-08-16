  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Lakatamia

Neubauten in Lakatamia, Zypern

;
wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Residenz Epoque
Residenz Epoque
Residenz Epoque
Residenz Epoque
Residenz Epoque
Alle anzeigen Residenz Epoque
Residenz Epoque
Lakatamia, Zypern
von
$305,398
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
2 Immobilienobjekte 2
Zu verkaufen 12 Villen in Epoque Residences in Lakatamia, NikosiaEpoque Residences ist eine moderne Wohnanlage in der ruhigen Gegend von Lakatamia, die elegantes Design mit Alltagskomfort verbindet. Das Projekt besteht aus geräumigen 3- und 4-Zimmer-Häusern, die moderne Architektur, hochwert…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen