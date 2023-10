Catalca, Türkei

von €656,000

Wir bieten geräumige und luxuriöse Villen mit Terrassen, Doppelgaragen und einem wunderschönen Garten. Es ist möglich, ein Schwimmbad zu bauen. Fertigstellung - 1. Quartal 2024. Merkmale der Wohnungen Erdgeschoss: ein großes Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine moderne Küche, eine Terrasse, eine Gästetoilette. Erster Stock: vier Schlafzimmer (das Hauptschlafzimmer verfügt über einen begehbaren Kleiderschrank und ein eigenes Bad, drei Schlafzimmer haben ein Gemeinschaftsbad). Ausstattung und Ausstattung des Hauses Solarwarmwasserbereiter Fußbodenheizung Vorinstallation für Alarm Vorinstallation für die Klimaanlage "Smart Home" -System Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich am Stadtrand von Nikosia, in der Nähe des APS-Stadions, in der Nähe der Autobahn und nur 15 Minuten vom Zentrum von Nikosia entfernt.