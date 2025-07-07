  1. Realting.com
Wohnkomplex Lyra Villas

Kissonerga, Zypern
von
$501,062
BTC
5.9600344
ETH
312.3908848
USDT
495 392.3742764
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
4
ID: 27342
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Koinoteta Kissonergas
  • Dorf
    Kissonerga

Über den Komplex

Lyra Villas ist eine exklusive Sammlung von 12 eleganten 3-Zimmer-Wohnungen, 3-Badezimmer-Wohnungen im charmanten Dorf Kissonerga, nur 400m vom Strand entfernt. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, A/C Split-Einheiten, weiße Güter, BBQ-Bereich, 5kW Solaranlage, Alarmanlage und Bestimmungen für Zentralheizung. Mit unverbauten Blicken auf Pafos und das Mittelmeer, moderne Oberflächen und Energieeffizienzklasse A bietet Lyra die perfekte Mischung aus Komfort, Nachhaltigkeit und Stil – ideal für Investitionen oder ruhige Küsten leben in Zypern.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 137.0 – 208.0
Preis pro m², USD 2,633 – 3,657
Wohnungspreis, USD 501,062 – 547,673

Standort auf der Karte

Kissonerga, Zypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
