Wohnkomplex Lyra Villas

Lyra Villas ist eine exklusive Sammlung von 12 eleganten 3-Zimmer-Wohnungen, 3-Badezimmer-Wohnungen im charmanten Dorf Kissonerga, nur 400m vom Strand entfernt. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, A/C Split-Einheiten, weiße Güter, BBQ-Bereich, 5kW Solaranlage, Alarmanlage und Bestimmungen für Zentralheizung. Mit unverbauten Blicken auf Pafos und das Mittelmeer, moderne Oberflächen und Energieeffizienzklasse A bietet Lyra die perfekte Mischung aus Komfort, Nachhaltigkeit und Stil – ideal für Investitionen oder ruhige Küsten leben in Zypern.