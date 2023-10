Geroskipou, Cyprus

von €895,000

Wir bieten schöne und moderne Villen mit Panoramablick auf das Meer und Schwimmbäder. Merkmale der Wohnungen Erdgeschoss: ein geräumiges und leuchtendes offenes Wohnzimmer mit Küche, Essbereich und großem Balkon mit Meerblick. Erster Stock: 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Kellerboden: ein Schlafzimmer / Büro und ein Badezimmer. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Fußbodenheizung Klimaanlage Kamin Fliesenböden Doppelglasierte Aluminiumfenster Küchenschrank Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in der Nähe des Parks in der prestigeträchtigsten Gegend von Paphos, 7 Autominuten von einem beliebten Sandstrand entfernt, in der Nähe einer Autobahn und eines Golfplatzes.