Villa villa in Limassol

Das erste branded Wohnprojekt des weltbekannten französischen Designers Philippe Starck in Zypern.

Philippe Starck ist eine auffällige Persönlichkeit und einer der provokativsten Gurus des globalen Designs, nach vielen Experten und seinen Bewunderern.

Starck beschränkt sich nicht auf ein bestimmtes Feld in seiner kreativen Arbeit. Er entwirft, um es kühn, fast alles — von Haushaltsgegenständen und Innenräumen, Kleidung, verschiedene Gadgets, Olympische Medaillen, universell geliebte Möbel, einzigartige Yachten und weltweit anerkannte funktionale, lebendige und unverwechselbare Gebäude (Philippe entwirft sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien weltweit).

Starcks erstes Projekt in Russland war das extravagante Luxus-Restaurant Bon, das 2006 im Herzen von Moskau eröffnet wurde. Danach folgte der Wohnkomplex „Dykhanie. „