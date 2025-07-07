  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Villa villa in Limassol

Villa villa in Limassol

Pyrgos Lemesou, Zypern
von
$2,50M
BTC
29.7109878
ETH
1 557.2798966
USDT
2 469 548.9621284
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28000
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Limassol District
  • Stadt
    Koinoteta Pyrgou Lemesou
  • Dorf
    Pyrgos Lemesou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Das erste branded Wohnprojekt des weltbekannten französischen Designers Philippe Starck in Zypern.

Philippe Starck ist eine auffällige Persönlichkeit und einer der provokativsten Gurus des globalen Designs, nach vielen Experten und seinen Bewunderern.

Starck beschränkt sich nicht auf ein bestimmtes Feld in seiner kreativen Arbeit. Er entwirft, um es kühn, fast alles — von Haushaltsgegenständen und Innenräumen, Kleidung, verschiedene Gadgets, Olympische Medaillen, universell geliebte Möbel, einzigartige Yachten und weltweit anerkannte funktionale, lebendige und unverwechselbare Gebäude (Philippe entwirft sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien weltweit).

Starcks erstes Projekt in Russland war das extravagante Luxus-Restaurant Bon, das 2006 im Herzen von Moskau eröffnet wurde. Danach folgte der Wohnkomplex „Dykhanie. „

Standort auf der Karte

Pyrgos Lemesou, Zypern
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Zypern
Preis auf Anfrage
Hüttendorf The Pearl
Paphos, Zypern
von
$748,057
Villa Sparda
Sotira, Zypern
Preis auf Anfrage
Hüttendorf Infinity
Peyia, Zypern
von
$661,192
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
von
$7,12M
Sie sehen gerade
Villa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Zypern
von
$2,50M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Alle anzeigen Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Peyia, Zypern
von
$661,192
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 123–254 m²
5 Immobilienobjekte 5
Infinity Villas — Luxuriöse Villen mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern in Pegeia, Paphos Wohnfläche: 123 m² bis 309 m² | Grundstücksgröße: 293 m² bis 800 m² | Privater Pool | Überdachte Garage | Preise ab 560.000 € + MwSt. Infinity ist ein exklusiver Komplex mit 20 freistehenden Luxusvillen in …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Sprachen
English, Русский
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Bezirk Paphos, Zypern
von
$463,583
Etagenzahl 2
In der Nähe der Gräber der Könige und Elite Elysium Hotel, bietet Astra 12 1 & 2-Zimmer-Wohnungen mit Premium-Finish und Meerblick aus der 3. Etage. Eine 19% MwSt. Einsparung durch Gebäudesanierung macht dies zu einer einzigartigen Investition.Hauptvorteile: Top-Standort, September 2025 Fert…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Alle anzeigen Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Kouklia, Zypern
von
$2,42M
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Fläche 318 m²
3 Immobilienobjekte 3
Das neue Projekt „Bestes Golf Resort in Europa 2018“, so der internationale Verband der Golftouristen „Poseidon“, befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer. Große Gebiete mit malerischen Gärten schaffen eine Atmosphäre der Privatsphäre, nur wenige Gehminuten vom Gol…
Bauherr
Aphrodite Hills
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Zypern
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
07.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
23.04.2025
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
21.11.2024
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
23.09.2024
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
Alle Veröffentlichungen anzeigen