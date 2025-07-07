  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paphos
  4. Stadthaus Konia Green

Stadthaus Konia Green

Paphos, Zypern
von
$464,171
MwSt.
BTC
5.5212256
ETH
289.3910374
USDT
458 919.0020219
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
Stadthaus Konia Green
1
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33309
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials

Standort auf der Karte

Paphos, Zypern
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Golden Hills
Geroskipou, Zypern
von
$691,470
Villa Sandy Beach Villas
Geroskipou, Zypern
von
$842,592
Villa Superior
Peyia, Zypern
von
$5,61M
MwSt.
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Geroskipou, Zypern
von
$308,377
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Bezirk Paphos, Zypern
von
$463,583
Sie sehen gerade
Stadthaus Konia Green
Paphos, Zypern
von
$464,171
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Alle anzeigen Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Peyia, Zypern
von
$661,192
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 123–254 m²
5 Immobilienobjekte 5
Infinity Villas — Luxuriöse Villen mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern in Pegeia, Paphos Wohnfläche: 123 m² bis 309 m² | Grundstücksgröße: 293 m² bis 800 m² | Privater Pool | Überdachte Garage | Preise ab 560.000 € + MwSt. Infinity ist ein exklusiver Komplex mit 20 freistehenden Luxusvillen in …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Eine Anfrage stellen
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Alle anzeigen Villa
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
von
$7,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Eine exklusive Villenanlage in Agios TychonosEingebettet in die prestigeträchtige Gegend von Agios Tychonos in der Nähe des renommierten Four Seasons Hotels bietet diese außergewöhnliche Anlage eine Sammlung von 11 Luxusvillen, die alle so konzipiert sind, dass sie unvergleichlichen Komfort,…
Bauherr
Livein
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Livein
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Alle anzeigen Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Kouklia, Zypern
von
$2,42M
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Fläche 318 m²
3 Immobilienobjekte 3
Das neue Projekt „Bestes Golf Resort in Europa 2018“, so der internationale Verband der Golftouristen „Poseidon“, befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer. Große Gebiete mit malerischen Gärten schaffen eine Atmosphäre der Privatsphäre, nur wenige Gehminuten vom Gol…
Bauherr
Aphrodite Hills
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Zypern
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
07.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
23.04.2025
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
21.11.2024
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
23.09.2024
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
Alle Veröffentlichungen anzeigen