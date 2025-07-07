Wohnkomplex Bosco Verde Jeroskipu Pafos

Über das Projekt
Boutique Wohnhaus auf 3 Etagen / 9 Wohnungen (Studios, 1- und 2-Schlafzimmer), durch einen Pinienhain und zu Fuß zum Zentrum von Yeroskipu. Auf dem Dach befindet sich ein beheizter Pool mit Panoramablick auf das Meer. Jede Wohnung verfügt über einen überdachten Parkplatz und einen Abstellraum.
Lage: 5 Minuten zu den Stränden von Yeroskipu, 10 Minuten zum Flughafen / Zentrum von Paphos / Universität, 3 Minuten vor der Abfahrt für die Autobahn; Limassol 35-40 Minuten.
Preise und Verfügbarkeit (Juli 2025)
Studios (39,5 m2 überdachte Fläche):
• Apt 202 - 165.000 € • Apt 302 - 175.000 €
1 Schlafzimmer (73 m2):
• Apt 203 - 210.000 € • Apt 303 - 220.000 €
(Apt 103 - SOLD)
2 Schlafzimmer (95,5 m2):
• Apt 201 - 310.000 € • Apt 301 - 320.000 €
(Apt 101 - SOLD)
Möbel/Appliance-Pakete: Studio €10.000, 1-sp. €15.000, 2-sp. €20.000.
Planungsgenehmigung: erteilt. Veränderung: Dezember 2026.
Hinweis: Die Mehrwertsteuerpreise sind zusätzlich; die Verfügbarkeit und die Angaben können sich ohne Ankündigung ändern. Alle Zahlen - entsprechend der Preisliste (Tabelle 1)