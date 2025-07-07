  1. Realting.com
Wohnkomplex Bosco Verde Jeroskipu Pafos

Geroskipou, Zypern
von
$181,766
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
ID: 27999
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.09.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Geroskipou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Über den Komplex

Русский Русский

Über das Projekt

  • Boutique Wohnhaus auf 3 Etagen / 9 Wohnungen (Studios, 1- und 2-Schlafzimmer), durch einen Pinienhain und zu Fuß zum Zentrum von Yeroskipu. Auf dem Dach befindet sich ein beheizter Pool mit Panoramablick auf das Meer. Jede Wohnung verfügt über einen überdachten Parkplatz und einen Abstellraum.

  • Lage: 5 Minuten zu den Stränden von Yeroskipu, 10 Minuten zum Flughafen / Zentrum von Paphos / Universität, 3 Minuten vor der Abfahrt für die Autobahn; Limassol 35-40 Minuten.

Preise und Verfügbarkeit (Juli 2025)

  • Studios (39,5 m2 überdachte Fläche):
    • Apt 202 - 165.000 € • Apt 302 - 175.000 €

  • 1 Schlafzimmer (73 m2):
    • Apt 203 - 210.000 € • Apt 303 - 220.000 €
    (Apt 103 - SOLD)

  • 2 Schlafzimmer (95,5 m2):
    • Apt 201 - 310.000 € • Apt 301 - 320.000 €
    (Apt 101 - SOLD)

  • Möbel/Appliance-Pakete: Studio €10.000, 1-sp. €15.000, 2-sp. €20.000.

  • Planungsgenehmigung: erteilt. Veränderung: Dezember 2026.

  • Hinweis: Die Mehrwertsteuerpreise sind zusätzlich; die Verfügbarkeit und die Angaben können sich ohne Ankündigung ändern. Alle Zahlen - entsprechend der Preisliste (Tabelle 1)

Standort auf der Karte

Geroskipou, Zypern
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Geroskipou, Zypern
von
$181,766
