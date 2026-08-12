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Laden in Zypern

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Paphos
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Larnaka
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Limassol
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Nikosia
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197 immobilienobjekte total found
Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Nicolaides Complex befindet sich im Zentrum von Larnaca, im Herzen des lebhaften Einkauf…
$254,017
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Nicolaides Complex befindet sich im Zentrum von Larnaca, im Herzen des lebhaften Einkauf…
$138,555
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Geschäft 34 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 34 m²
Paphos, Zypern
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Dieses Projekt ist eine moderne Entwicklung im Zentrum von Paphos, mit geräumigen Service-Ap…
$604,138
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TekceTekce
Geschäft 300 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 300 m²
Paphos, Zypern
Fläche 300 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Geschäftsmöglichkeit in einem der lebhaftesten kommerzie…
$1,42M
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Geschäft in Palodeia, Zypern
Geschäft
Palodeia, Zypern
Etagenzahl 2
Handelsgeschäft – Prime Retail Space in Palodia (Blocks A & B) Dieser Laden ist Teil der neu…
$371,670
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Geschäft 175 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 175 m²
Limassol, Zypern
Fläche 175 m²
Wir erweitern unser kommerzielles Portfolio mit einem beneidenswerten Projekt im Herzen der …
$3,31M
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Geschäft 72 m² in Geroskipou, Zypern
Geschäft 72 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 72 m²
Schöne Position in Geroskipou, um Ihren Shop zu besitzen. Zu den Außenbereichen gehören Gär…
$114,080
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Geschäft 298 m² in Polis, Zypern
Geschäft 298 m²
Polis, Zypern
Fläche 298 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss von α Mischbau in Polis Chrysohous, Paphos. Es besteht aus einem…
$404,309
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Geschäft 108 m² in Agios Tychonas, Zypern
Geschäft 108 m²
Agios Tychonas, Zypern
Fläche 108 m²
Zwei verbundene Einzelhandelsgeschäfte stehen zum Verkauf in der renommierten Gegend von Agi…
$1,01M
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Geschäft in Limassol, Zypern
Geschäft
Limassol, Zypern
Etagenzahl 3
Moderne Handelsgeschäfte in Zakaki – Limassol Im schnell ausgebauten Stadtteil Zakaki bietet…
$859,487
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Geschäft 137 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 137 m²
Paphos, Zypern
Fläche 137 m²
Drei einheitliche Einzelhandelseinheiten in einem Gebäude im Viertel Agios Theodoros, Gemein…
$362,981
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Geschäft 190 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 190 m²
Limassol, Zypern
Fläche 190 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des neuen Viertels von Limassol, Zakaki. Die Beliebtheit…
$3,19M
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Geschäft 358 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 358 m²
Limassol, Zypern
Fläche 358 m²
Ein geräumiges 538 m2 großes Geschäft im Herzen von Anexartisias im Agia Napa Bereich von Li…
$3,60M
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Geschäft 46 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 46 m²
Limassol, Zypern
Fläche 46 m²
Ein geräumiges 72 m2 großes Geschäft im Herzen von Anexartisias im Agia Napa Bereich von Lim…
$555,419
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Geschäft 399 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 399 m²
Ein State-of-the-Art Business Hub im Herzen von Limassol Einführung einer modernen, auffall…
$4,69M
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Geschäft in Strovolos, Zypern
Geschäft
Strovolos, Zypern
Ground-Floor Commercial Shop – Prime Visibility & Modern Design Allgemeine Beschreibung Im E…
$522,661
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Geschäft 70 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 70 m²
Limassol, Zypern
Fläche 70 m²
An excellent opportunity to acquire a fully licensed and fully equipped pastry shop in the h…
$47,268
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Geschäft 72 m² in Geroskipou, Zypern
Geschäft 72 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 72 m²
Schöne Position in Geroskipou, um Ihren Shop zu besitzen. Zu den Außenbereichen gehören Gär…
$114,080
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Geschäft 490 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 490 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 490 m²
Erdgeschoss-Shop mit Mezzanine-Ebene in zentraler Lage in Panagia Quarter, in Nikosia Gemein…
$448,577
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Geschäft 385 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 385 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 385 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss und ein Büro im ersten Stock eines Gewerbegebäudes in Dasoupoli.…
$992,688
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Geschäft 251 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 251 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 251 m²
Eine Ecke Einzelhandel in Agioi Omologites, im Herzen von Nicosia Handelszentrum. Das Anwese…
$919,153
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Geschäft 109 m² in Geroskipou, Zypern
Geschäft 109 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: Eine tolle Gelegenheit, einen neuen Laden im Bau im belebten Geroskipou Bereich…
$990,863
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Geschäft 180 m² in Spilia, Zypern
Geschäft 180 m²
Spilia, Zypern
Fläche 180 m²
Zwei Geschäfte von 180qm in einer erstklassigen Gegend im Nicosia Center. Diese Geschäfte be…
$207,418
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Geschäft in Limassol, Zypern
Geschäft
Limassol, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 10
Das Bürogebäude stellt eine einzigartige Mischung aus der Arbeit und dem Leben in der Innens…
$3,43M
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Geschäft 725 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 725 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 725 m²
Zwei einheitliche Geschäfte im Erdgeschoss des gemischten Gebäudes in Agioi Omologites, Nico…
$861,739
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Geschäft 192 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 192 m²
Limassol, Zypern
Fläche 192 m²
Verfügbar zwei Geschäfte in Agia Zoni Bereich in Limassol mit überdachten Fläche 192 Quadrat…
$967,950
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Geschäft 52 m² in Peyia, Zypern
Geschäft 52 m²
Peyia, Zypern
Fläche 52 m²
Diese einzigartige Lage befindet sich im Herzen eines der verkehrsreichsten touristischen Zi…
$431,096
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Geschäft 65 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 65 m²
Limassol, Zypern
Fläche 65 m²
Zwei schöne Geschäfte in Neapoli in Limassol sind ab sofort verfügbar. Sie haben einfachen Z…
$276,557
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Geschäft 100 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 100 m²
Limassol, Zypern
Fläche 100 m²
Schönes Restaurant zum Verkauf in der Yermasoyia Touristengebiet auf der ersten Linie am Str…
$2,48M
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Geschäft 207 m² in Lakatamia, Zypern
Geschäft 207 m²
Lakatamia, Zypern
Fläche 207 m²
Shop mit Zwischengeschoss in Lakatameia, in Nicosia. Die Unterkunft bietet einen sehr guten …
$466,284
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