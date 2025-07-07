  1. Realting.com
Wohnkomplex Cityscape Residence

Paphos, Zypern
von
$265,000
3
ID: 27578
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.09.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Objekteigenschaften

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Über den Komplex

Indem wir unser neues Projekt im lebendigen Herzen von Paphos vorstellen, bieten wir unübertroffenen Komfort und einfachen Zugang zu allen wichtigen Annehmlichkeiten. Die Entwicklung verfügt über 12 durchdachte Apartments: 4 geräumige Zwei-Zimmer-Einheiten und 8 stilvolle Ein-Zimmer-Einheiten. Zwei-Zimmer-Wohnungen sind ideal für Familien oder diejenigen, die extra Platz schätzen, während ein-Zimmer-Einheiten sind ideal für Singles oder Paare. Jede Wohnung verfügt über moderne Annehmlichkeiten, hochwertige Oberflächen und große Fenster, die den Raum mit natürlichem Licht füllen. Dieses Projekt kombiniert zeitgenössisches Design mit urbanem Komfort und bietet einen stilvollen und komfortablen Lebensstil im Zentrum von Paphos.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 61.0
Preis pro m², USD 4,344
Wohnungspreis, USD 265,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 86.0
Preis pro m², USD 4,767
Wohnungspreis, USD 410,000

Standort auf der Karte

Paphos, Zypern
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
