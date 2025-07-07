Wohnkomplex Cityscape Residence

Indem wir unser neues Projekt im lebendigen Herzen von Paphos vorstellen, bieten wir unübertroffenen Komfort und einfachen Zugang zu allen wichtigen Annehmlichkeiten. Die Entwicklung verfügt über 12 durchdachte Apartments: 4 geräumige Zwei-Zimmer-Einheiten und 8 stilvolle Ein-Zimmer-Einheiten. Zwei-Zimmer-Wohnungen sind ideal für Familien oder diejenigen, die extra Platz schätzen, während ein-Zimmer-Einheiten sind ideal für Singles oder Paare. Jede Wohnung verfügt über moderne Annehmlichkeiten, hochwertige Oberflächen und große Fenster, die den Raum mit natürlichem Licht füllen. Dieses Projekt kombiniert zeitgenössisches Design mit urbanem Komfort und bietet einen stilvollen und komfortablen Lebensstil im Zentrum von Paphos.