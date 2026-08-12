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Studios in Zypern

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Paphos
34
Larnaka
16
Limassol
64
Germasogeia
21
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226 immobilienobjekte total found
Studio in Limassol District, Zypern
Studio
Limassol District, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/7
Modernes Studio Apartment in Mesa Geitonia, Limassol Dieses intelligent gestaltete Studio-Ap…
$299,363
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Studio 1 Schlafzimmer in Asomatos Municipality, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Asomatos Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Eingebettet in dieser bezaubernden Gemeinschaft erwartet eine ruhige gemeinschaftliche Pool-…
$186,064
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Studio 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 1
Moderne Wohnung in Agios Athanasios, Limassol Erleben Sie raffiniertes zeitgenössisches Leb…
$321,082
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Studio 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2
Studio Apartment. Die Bewohner können aus stilvollen Studios, 1 & 2-Zimmer-Wohnungen und Mai…
$229,233
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Studio in Ypsonas Municipality, Zypern
Studio
Ypsonas Municipality, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 3
Studio-Apartments – Ypsonas, Limassol Diese modernen 1-Zimmer-Wohnungen sind eine ausgezeic…
$171,385
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Studio in Germasogeia, Zypern
Studio
Germasogeia, Zypern
Fläche 79 m²
Stockwerk 79
Genießen Sie alle Vorteile des feinen Wohnens in unserem Premium-Apartment-Komplex im Herzen…
$568,734
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Studio in Paphos, Zypern
Studio
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: Studio-Apartment im Bau im Herzen von Kato Paphos. Die Innenfläche beträgt 32 Q…
$308,916
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Studio in Paphos, Zypern
Studio
Paphos, Zypern
Fläche 71 m²
Stockwerk 71
Das Projekt befindet sich im Bereich Kato Paphos – ein lebhaftes Resort-Bereich an der Bucht…
$410,548
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Studio 1 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/3
Studio Apartments Die Studio-Appartements sind intelligent gestaltet, um jeden Quadratmeter …
$213,033
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Studio in Yeri, Zypern
Studio
Yeri, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken in einer ruhigen Nachbarschaft, bietet diese…
$154,080
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Studio in Limassol, Zypern
Studio
Limassol, Zypern
Fläche 42 m²
Stilvolle neue Entwicklung in der lebendigen Nachbarschaft von Agia Zoni, Limassol. Dieses e…
$228,078
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Studio in Yeri, Zypern
Studio
Yeri, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$154,080
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Studio in Limassol, Zypern
Studio
Limassol, Zypern
Fläche 48 m²
Diese moderne neue Wohnung in Zakaki, Limassol, bietet eine perfekte Kombination aus Luxus, …
$295,438
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Fläche 44 m²
Eine stilvolle Wohnung in einer brandneuen Wohnentwicklung, entworfen mit Komfort und Bequem…
$243,046
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Studio in Aradippou, Zypern
Studio
Aradippou, Zypern
Diese stilvolle Studio-Wohnung ist durchdacht entworfen, um Platz und Komfort zu maximieren,…
$165,446
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Studio in Paphos, Zypern
Studio
Paphos, Zypern
Fläche 74 m²
Stockwerk 74
Das Projekt befindet sich im Bereich Kato Paphos – ein lebhaftes Resort-Bereich an der Bucht…
$433,357
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 3
Dieses Studio-Apartment bietet ca. 69 m2 überdachten Innenraum, ergänzt durch eine 11 m2 übe…
$246,686
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Studio 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
For sale: Modern studio in Atrium, Paphos — designed for comfort, security, and smart living…
$280,042
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Studio in Ypsonas Municipality, Zypern
Studio
Ypsonas Municipality, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4
Studio-Apartments – Ypsonas, Limassol Diese modernen 1-Zimmer-Wohnungen sind eine ausgezeic…
$177,098
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Studio in Lakatamia, Zypern
Studio
Lakatamia, Zypern
Fläche 44 m²
Das Projekt umfasst 2 Blocks Studio, 1-Zimmer und 2-Zimmer-Wohnungen und eine Vielzahl von E…
$218,624
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Studio 1 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
STUDIO APARTMENT – Kompakter Luxus im Vibrant Center von Limassol Intro Dieses elegante Stud…
$418,129
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Studio 1 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
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Limassol, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Urban Elegance in Zakaki, Limassol Willkommen im Projekt, Ihr neues Luxus-Haus im pulsieren…
$229,163
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Fläche 44 m²
Eine stilvolle Wohnung in einer brandneuen Wohnentwicklung, entworfen mit Komfort und Bequem…
$231,417
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Studio in Germasogeia, Zypern
Studio
Germasogeia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/4
Zu verkaufen ist ein modernes Studio, das im Bau ist, in der beliebten Gegend von Potamos Ge…
$542,060
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Studio 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1
Dieses moderne Studio-Apartment bietet eine raffinierte Mischung aus Praxis und zeitgenössis…
$199,362
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Studio in Agios Tychonas, Zypern
Studio
Agios Tychonas, Zypern
Fläche 51 m²
Brand-neue, friedliche gated Gemeinschaft in Limassol, für diejenigen, die die Gelassenheit …
$366,344
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Studio 1 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2
Dieses moderne Studio-Apartment bietet eine raffinierte Mischung aus Komfort und modernem Kü…
$685,266
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Studio in Limassol, Zypern
Studio
Limassol, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 4
Studio Apartment Ferienwohnungen und Wohnräume Diese kommende Studio-Wohnung mit 1 Bad befi…
$282,005
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Studio 1 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Die Studio-Wohnung ist gedanklich entworfen, um moderne Funktionalität und Komfort in einem …
$199,803
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Studio 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
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Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/2
1-Schlafzimmer-Apartment – Geroskipou, Paphos Diese 1-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem …
$216,929
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