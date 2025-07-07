  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol
  4. Wohnung in einem Neubau Pafilia Projects - Limassol

Wohnung in einem Neubau Pafilia Projects - Limassol

Limassol, Zypern
von
$357,055
MwSt.
BTC
4.2470966
ETH
222.6084908
USDT
353 014.6177004
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
ID: 33310
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.02.26

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Limassol District
  • Stadt
    Limassol

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse

Über den Komplex

Top entwickelten - Aria Residences, Aurai Residences, Vida, Vetro Suites, Amathos Residences, Aria Residences. Modernes mediterranes Design, Meerblick

Standort auf der Karte

Limassol, Zypern
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
