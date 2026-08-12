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Stadthäuser in Zypern

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Paphos
15
Peyia
4
Limassol
5
Chloraka
3
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74 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Chloraka, Zypern
Reihenhaus
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Contemporary townhouse Designed for Luxury Coastal Living in Paphos Discover an exclusive c…
$611,931
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Wir bieten ein schönes, dreistöckiges Stadthaus in der wünschenswerten Nachbarschaft. Dieses…
$887,288
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Reihenhaus in Agios Tychonas, Zypern
Reihenhaus
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Modernes Stadthaus im Bau in der renommierten Gegend von Agios Tikhonas. Die geräum…
$804,348
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TekceTekce
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Zu verkaufen ist ein charmantes Stadthaus in der begehrten Gegend von Universal, ideal für d…
$432,919
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Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$806,625
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Reihenhaus in Limassol, Zypern
Reihenhaus
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einem der renommiertesten Hügelviertel von Lim…
$576,161
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Reihenhaus 4 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Reihenhaus 4 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
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Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Dieses stilvolle 2-Zimmer-Stadthaus bietet eine außergewöhnliche Mischung aus Komfort, Komfo…
$347,016
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Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Charmantes 2-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Stadthaus mit einer zusätzlichen Gäste-WC, befindet …
$395,835
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Präsentiert ein atemberaubendes Off-Plan 2-Zimmer-Stadthaus innerhalb des renommierten Beren…
$2,61M
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Reihenhaus in Konia, Zypern
Reihenhaus
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Zwei-Zimmer-Stadthaus in einem Luxus-Komplex in Konia Village. Diese fabelhafte Residenz ge…
$414,836
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Reihenhaus in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Reihenhaus
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Zu verkaufen ist ein helles und geräumiges Stadthaus im Erdgeschoss in der charmanten Gegend…
$330,945
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Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Dieses stilvolle 2-Zimmer-Stadthaus bietet eine außergewöhnliche Mischung aus Komfort, Komfo…
$347,016
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 308 m²
Luxuriöse Wohnanlage im Zentrum von Limassol, in einer prestigeträchtigen und ruhigen Gegend…
$2,90M
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Presenting a stunning off-plan 2-bedroom townhouse within the prestigious Berengaria Hotel D…
$2,61M
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Reihenhaus in Anarita, Zypern
Reihenhaus
Anarita, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Verkauf eines gut erhaltenen Stadthauses im Sekundärmarkt in einer ruhigen Gegend von Anapit…
$314,745
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Zu verkaufen ist ein charmantes Stadthaus in der hoch begehrten Mouttagiaka Tourist Area. Di…
$437,882
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Reihenhaus in Limassol, Zypern
Reihenhaus
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einem der renommiertesten Hügelviertel von Lim…
$518,545
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Reihenhaus in Peyia, Zypern
Reihenhaus
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Zu verkaufen ist ein modernes Stadthaus, das derzeit in einem der begehrtesten Gegenden von …
$373,031
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Reihenhaus in Limassol, Zypern
Reihenhaus
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Dieses geräumige und moderne 3-Schlafzimmer, 3-Badezimmer-Stadthaus in Ekali, Limassol, ist …
$771,327
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Einführung eines atemberaubenden 2-Zimmer-Stadthaus im exklusiven Berengaria Hotel Developme…
$3,01M
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Discover a unique opportunity to own a contemporary 2-bedroom townhouse nestled in the heart…
$2,61M
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Stadthaus im Bau, bietet modernes Gehäuse mit einer Gesamtfläche von 167.75 m2…
$2,52M
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Nur 400 Meter von den Sandstränden und 5-Sterne-Hotels von Limassol entfernt, bietet dieses …
$758,710
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Reihenhaus in Kiti, Zypern
Reihenhaus
Kiti, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Verkauf: modernes Stadthaus, das jetzt im Bau ist, in einer gemütlichen Gegend von Kiti. Die…
$308,916
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Reihenhaus in Kapparis, Zypern
Reihenhaus
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Dieses Anwesen befindet sich in einem prestigeträchtigen Gebiet mit neuer Infrastruktur, ein…
$383,361
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Reihenhaus in Anarita, Zypern
Reihenhaus
Anarita, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Dieses gemütliche Städtchenhaus in Anarita bietet einen komfortablen Wohnbereich vo…
$297,075
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Reihenhaus in Konia, Zypern
Reihenhaus
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Zwei-Zimmer-Stadthaus in einem Luxus-Komplex in Konia Village. Diese fabelhafte Residenz ge…
$414,836
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Reihenhaus in Chloraka, Zypern
Reihenhaus
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Moderne 3-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Stadthaus in einem wünschenswerten Komplex in der Macht…
$391,789
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 226 m²
Einführung eines atemberaubenden 2-Zimmer-Stadthaus in der renommierten Berengaria Hotel Dev…
$2,56M
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