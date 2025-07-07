  1. Realting.com
Wohnkomplex Avalon Gardens 2

Paphos, Zypern
$258,000
8
ID: 27574
Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Objekteigenschaften

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Avalon Gardens 2 ist ein Komplex im charmanten Dorf Emba, bietet eine perfekte Kombination aus Komfort, Luxus und atemberaubende natürliche Umgebung. Dieses atemberaubende Anwesen umfasst insgesamt 12 Studios, 21 Apartments und 15 Villen, bietet eine breite Palette von Unterkunftsmöglichkeiten. Jede Einheit ist mit traditionellen Stein- und Holzverkleidungen fertig, nahtlos in die natürliche Umgebung einfügen und eine warme und einladende Atmosphäre schaffen. Die Studios sind perfekt für Einzelpersonen oder Paare, mit einem komfortablen Schlafbereich, einer voll ausgestatteten Küchenzeile und einem modernen Bad. Die Apartments sind ideal für Familien oder Gruppen von Freunden, bieten geräumige Wohnbereiche, voll ausgestattete Küchen, private Balkone oder Terrassen, um sich zu entspannen und die schöne Aussicht zu genießen. Für diejenigen, die ein luxuriöseres Erlebnis suchen, sind unsere Villen die perfekte Wahl. Diese geräumigen und schön gestalteten Häuser verfügen über 3 Schlafzimmer, einen privaten/kommunalen Pool und große Außenbereiche, ideal für unterhaltsam und entspannend. Einer der Höhepunkte des Komplexes ist der Gemeinschaftspool, wo die Gäste ein erfrischendes Bad genießen können oder einfach nur einen Pool mit einem guten Buch genießen können. Der Poolbereich ist der perfekte Ort, um die mediterrane Sonne zu entspannen und zu genießen.

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 60.1
Preis pro m², USD 4,294
Wohnungspreis, USD 258,000

Standort auf der Karte

Paphos, Zypern
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnkomplex Avalon Gardens 2
Paphos, Zypern
von
$258,000
