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Mehrfamilienhäuser in Zypern

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7 immobilienobjekte total found
Miethaus 6 360 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Miethaus 6 360 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 176
Fläche 6 360 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: modernes Mehrfamilienhaus im Rahmen des Projekts mit einer Gesamtinnenfläche v…
$24,30M
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Miethaus 1 740 m² in Germasogeia, Zypern
Miethaus 1 740 m²
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 17
Fläche 1 740 m²
Etagenzahl 5
Wirklich ein Ort zu bleiben - Luxus am besten. Innovatives Design in einem beliebten Bereich…
$4,08M
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Miethaus 381 m² in Mandria, Zypern
Miethaus 381 m²
Mandria, Zypern
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 381 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: ein einzigartiges Gebäude mit Wohnungsprojekt in der renommierten Gegend von M…
$1,82M
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TekceTekce
Miethaus 900 m² in Paphos, Zypern
Miethaus 900 m²
Paphos, Zypern
Schlafräume 22
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 900 m²
Etagenzahl 4
Dies ist ein Premium-Wohnungskomplex im Herzen der Stadt Paphos, nur einen kurzen Spaziergan…
$5,13M
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Miethaus 1 140 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Miethaus 1 140 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 36
Fläche 1 140 m²
Etagenzahl 3
Ein neues Projekt eines dreistöckigen Wohngebäudes bestehend aus 12 Wohnungen wird ausgearbe…
$7,63M
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Miethaus 795 m² in Germasogeia, Zypern
Miethaus 795 m²
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 795 m²
Etagenzahl 3
Dieser kleine Block von vier verschiedenen Zwei-Zimmer-Wohnungen in Limassol hat alle Eigens…
$2,12M
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Miethaus 1 381 m² in Kissonerga, Zypern
Miethaus 1 381 m²
Kissonerga, Zypern
Fläche 1 381 m²
Der Komplex von Wohnungen, Maisonetten und Villen, befindet sich im kleinen Küstendorf Kisso…
$5,23M
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