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Villen am Meer in Zypern

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Paphos
150
Larnaka
21
Peyia
303
Agia Napa
63
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80 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Bauherr
Stasis Estates
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English, Русский, Ελληνικά
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Diese Residenzen bilden eine sorgfältig gestaltete Sammlung moderner Villen, die auf Raum, K…
$2,59M
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Ein sechs-Zimmer-Gesundheit von raffinierter Eleganz. Mit atemberaubendem Panoramablick und …
$1,26M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 525 m²
Unvergleichliche Lebenserfahrung, mit einer großzügigen 525 qm Wohnfläche auf einem ausgedeh…
$3,43M
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Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
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Bauherr
Stasis Estates
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$2,46M
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Luxus Smart Home mit Panoramablick auf das Meer Eigenschaften des Objekts: Schlafzimmer: 6 g…
$5,16M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Immobilienbeschreibung Entdecken Sie diese elegante und außergewöhnlich geräumige Villa mit…
$3,42M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 330 m²
Luxus-Ultra moderne 4-Zimmer-Villa in Agios Tychonas Bereich von Limassol. Lassen Sie das u…
$3,72M
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Villa in Pissouri Municipality, Zypern
Villa
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
An exceptional opportunity to own a luxury detached villa in the beautiful, quiet, and highl…
$1,37M
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Diese hervorragende Eigenschaft wurde nach sehr hohen Spezifikationen gebaut und bietet Priv…
$6,88M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
Luxus 4-Zimmer-Küstevilla in Paphos – nur 300m vom Strand entfernt Diese außergewöhnliche K…
$2,94M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$668,428
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 837 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Wohngegend von Ayios Tychonas, direkt an der Autob…
$4,51M
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 465 m²
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Villa mit einem zusätzlichen Zimmer im Zimmer befindet sich in…
$3,44M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$505,650
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 670 m²
Diese hervorragende Eigenschaft wurde nach sehr hohen Spezifikationen gebaut und bietet Pano…
$4,93M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$3,11M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
Luxus 4-Zimmer-Küstevilla in Paphos – nur 300m vom Strand entfernt Diese außergewöhnliche K…
$2,94M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Luxuriöse Villa zum Verkauf in Seehöhlen, Peyia, Paphos Diese atemberaubende, modern gestal…
$1,74M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
PLOT SIZE:1234 SQM VILLA SIZE: 370 SQM ZUSAMMENFASSUNG : 240 M über dem Meeresspiegel Zwei E…
$6,31M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$528,739
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$3,11M
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Freistehende Ecke 5 Schlafzimmer Villa in der gesuchten Lage von Agios Athanasios, einfach z…
$1,26M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Diese außergewöhnliche zeitgenössische Residenz in der prestigeträchtigen Gegend von Agios T…
$2,24M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 150 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Residenz in der renommierten Wohnenklave Paniotis, einer…
$7,87M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Eine schöne 5-Zimmer-Villa mit schönem, unverbautem Meerblick von allen Ebenen. Das Hotel l…
$892,338
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$2,48M
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Immobilienangaben in Zypern

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