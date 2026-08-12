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Villen in Zypern

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Paphos
150
Larnaka
21
Peyia
303
Agia Napa
63
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2 439 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Stasis Estates
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Villa 4 zimmer in Pervolia, Zypern
Villa 4 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Komplett renoviertes 3-Schlafzimmer-Detached House in einem Strandkomplex mit privatem Zugan…
$376,600
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Etagenzahl 5
Villa mit drei Schlafzimmern - Premier Living in Agia Fyla Eine geräumige Villa mit drei Sch…
$1,38M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern in Seehöhlen Entdecken Sie zeitgenössisches Küstenleben, eine exk…
$1,42M
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 066 m²
Luxus 5-Zimmer Villa in Venus Rock, Kouklia, Paphos Im Rahmen des Prestiges Venus Rock-Gebi…
$4,56M
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 066 m²
Luxury 5-Bedroom Villa in Venus Rock, Kouklia, Paphos Set within the prestigious Venus Rock…
$4,56M
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 550 m²
7 + 1 Schlafzimmer DETACHED VILLA | 550 m2 | Unabhängige 1-Zimmer-Wohnung | GROSSE PLOT Ein…
$1,37M
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Villa in Souni Zanatzia, Zypern
Villa
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Eine luxuriöse Villa mit fünf Schlafzimmern wurde außerhalb des Plans in der begehrten Hangl…
$2,53M
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Villa in Souni Zanatzia, Zypern
Villa
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Eine elegante Villa mit sieben Schlafzimmern mit einem privaten Büro, einem unabhängigen Gäs…
$1,10M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 555 m²
Diese brandneue Villa mit vier Schlafzimmern (plus Büro) ist eine Off-Plan-Entwicklung in de…
$2,43M
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Villa in Kalo Chorio Lemesou, Zypern
Villa
Kalo Chorio Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Geräumige Luxusvilla mit Panoramaberg Ansichten Eingebettet in das ruhige Dorf Kalo Chorio, …
$1,03M
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Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Eine luxuriöse Villa mit sechs Schlafzimmern von ca. 400 m2 auf einem weitläufigen, wundersc…
$1,56M
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Villa in Souni Zanatzia, Zypern
Villa
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Eine komplett renovierte Villa mit 3 Schlafzimmern in Souni, Limassol, mit 3 Badezimmern sow…
$646,589
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Villa in Mouttagiaka, Zypern
Villa
Mouttagiaka, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 818 m²
Erdgeschoss: 3 überdachte Parkplätze, elektrisches Tor, Pool, 2 Sitzecken, Grillplatz, tradi…
$4,03M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern befindet sich derzeit im Bau in Germa…
$1,27M
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Villa in Bezirk Larnaka, Zypern
Villa
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Diese moderne 3-Zimmer-Villa bietet stilvolles und komfortables Wohnen im begehrten Küstenge…
$587,947
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Villa in Limassol District, Zypern
Villa
Limassol District, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa mit einem komfortablen Lebensstil in der pr…
$990,250
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Villa in Kato Polemidia, Zypern
Villa
Kato Polemidia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
Dieses neue Projekt verfügt über ein charmantes Zwei-Zimmer-Wohnung auf zwei Ebenen, die Pri…
$431,317
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$509,885
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Villa in Empa, Zypern
Villa
Empa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dreizimmer-Villa mit Dachterrasse und Pooloption in Emba, Paphos Diese stilvolle Villa mit …
$970,470
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Villa in Akrounda, Zypern
Villa
Akrounda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
$594,518
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Diese Residenzen bilden eine sorgfältig gestaltete Sammlung moderner Villen, die auf Raum, K…
$2,59M
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 336 m²
Diese privaten Villen stellen eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur dar und gara…
$1,51M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 246 m²
Verkauf: Diese geräumige freistehende Villa in Ayia Napa bietet die perfekte Kombination aus…
$2,18M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
$725,102
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Petra ist extrem geräumig und hell dieses 4-Zimmer-Design maximiert die Aussicht aus jedem R…
$3,12M
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: Eine schöne freistehende Villa ist jetzt im attraktiven Aphrodite Hills Bereich…
$1,65M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Projekt umfasst 20 private freistehende drei und vier Schlafzimmer Villen mit einem großen a…
$413,614
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxusleben im Herzen von Ayia Napa – 4-Schlafzimmer Villa mit Pool & Dachgarten Eingebettet …
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Immobilienangaben in Zypern

mit Garage
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