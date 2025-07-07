  1. Realting.com
Wohnkomplex The Pearl

Chloraka, Zypern
von
$640,000
7
ID: 27977
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.09.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Koinoteta Chloraka
  • Stadt
    Chloraka

Über den Komplex

Willkommen in The Pearl, wo außergewöhnliche Handwerkskunst trifft innovatives Design im Herzen von Paphos, Zypern. Unser Engagement für Qualität und Liebe zum Detail zeigt sich in jedem Aspekt unserer atemberaubenden Wohnkomplexe. Jedes Haus ist nach höchsten Standards durchdacht aufgebaut und gewährleistet nicht nur ästhetischen Reiz, sondern auch langfristigen Investitionswert für unsere Kunden. Mit einem vielfältigen Portfolio, das moderne Wohnräume präsentiert, bietet The Pearl eine einzigartige Möglichkeit, ein Stück Paradies zu besitzen. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Luxus und Funktionalität und entdecken Sie Ihr Traumhaus mit uns heute.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 355.0 – 359.0
Preis pro m², USD 1,783 – 1,859
Wohnungspreis, USD 640,000 – 660,000

Standort auf der Karte

Chloraka, Zypern
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

