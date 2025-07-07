  1. Realting.com
Geschäftszentrum Aurora A

Paphos, Zypern
$3,10M
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
ID: 27572
Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Über den Komplex

Zum Verkauf modernes Gewerbegebäude in Paphos bestehend aus Boden, Zwischengeschoss, 3 Etagen und Dachgarten. Das Anwesen verfügt über eine Baufläche, von der 115qm dem Erdgeschoss entspricht, 54qm nützlich für die Mezzanine, 1. Stock 99sqm, 2. Stock 86sqm, 93qm, die dem 3. Stock zugeordnet ist. Das Gefühl von Raum, Offenheit und Licht folgt Ihnen rund um dieses Gebäude aufgrund seiner einzigartigen gekrümmten Architektur. Dieses Feature zeigt die einladenden Außenverandas, die Stadtansichten auf jeder Etage genießen. Aurora befindet sich am Eingang von Paphos, direkt an der Autobahn, in einem belebten Bereich mit kommerzieller Sicht und einfacher Zugänglichkeit. Es ist auch in unmittelbarer Nähe zu Bildungseinrichtungen wie Colleges und Schulen sowie Banken, Geschäften, Cafés und Lebensmittelgeschäfte, so dass es eine ideale Immobilieninvestition mit hohem ROI.

Standort auf der Karte

Paphos, Zypern
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
