Neubau Häuser in Zypern

Paphos
2
Peyia
2
Agia Napa
1
Bezirk Paphos
14
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Villa Dionysus Greens
Kouklia, Zypern
von
$582,022
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 129–364 m²
3 Immobilienobjekte 3
Elite-Villen Trotz der Lage im Herzen des Resorts sind die Elitevillen des Dionysa Garden-Komplexes so konzipiert, dass sie maximalen Komfort und Privatsphäre bieten. Der Komplex wird von Golfplätzen umgeben errichtet und ermöglicht es den Eigentümern, die Schönheiten der umliegenden Naturl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Villa
211.3 – 364.3
1,13M – 2,03M
Bauherr
Aphrodite Hills
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Geroskipou, Zypern
von
$996,249
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 220 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elite Residences – Premium-Villen nahe dem Meer in Paphos 🌟 Moderne Villen mit 3–4 Schlafzimmern, privaten Pools und Grundstücken bis zu 600 m². Elite Residences ist eine exklusive Wohnanlage im prestigeträchtigen Stadtteil Geroskipou, Paphos. 🔑 Projektvorteile: • Über 20 einzigartig…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Villa Compose III
Souni Zanatzia, Zypern
von
$425,523
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Compose III Projekt – Vier Häuser Typ KirschDie Häuser bestehen aus 4 Schlafzimmern und 2 Bädern.Erdgeschoss - 80m2 - Obergeschoss – 62m2Überdachter Eingang – 3m2 – Insgesamt – 145m2Entdeckte Verandas – 6m2Grundstück - 420m2 (Jedes Haus)Die gesamte überdachte Fläche jedes Hauses ist 145m2 un…
Bauherr
Country Rose Ltd
OneOne
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Alle anzeigen Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Clubhaus 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Geroskipou, Zypern
von
$308,377
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
🏙️ About the Project LUNA GENE offers a stylish collection of 24 apartments with 1 or 2 bedrooms. The development blends modern aesthetics with functionality, offering open layouts, large windows, and high-quality materials. Residents can enjoy a communal swimming pool, children’s pla…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Villa Almonds Villas
Episkopi, Zypern
von
$556,110
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 199 m²
1 Immobilienobjekt 1
Entdecken Sie Almond Villas, eine luxuriöse Enklave von 9 exquisiten Villen in den ruhigen Hügeln von Episkopi, Paphos, Zypern eingebettet. Umgeben von üppigen Mandeln und Olivenbäumen bietet diese ruhige Oase sorgfältig gestaltete Innenräume mit natürlichem Licht. Diese Villen verfügen über…
Verein
BitProperty
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Villa Superior
Peyia, Zypern
von
$5,61M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Verein
BitProperty
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Überdachte Fläche in m²: 420 m² Haupthaus plus 80 m² überdachte Verandas plus 40 m² Gästehaus plus 20 m² Dienstmädchenhaus.Grundstücksfläche in m²: 4286 m²Immobilientyp und Standort/Stadt: „Sterling Carob“, gelegen in Souni, Limassol, Zypern.Status: Sofort lieferbar.Beschreibung des Sterling…
Bauherr
Country Rose Ltd
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
von
$7,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Eine exklusive Villenanlage in Agios TychonosEingebettet in die prestigeträchtige Gegend von Agios Tychonos in der Nähe des renommierten Four Seasons Hotels bietet diese außergewöhnliche Anlage eine Sammlung von 11 Luxusvillen, die alle so konzipiert sind, dass sie unvergleichlichen Komfort,…
Bauherr
Livein
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Souni Zanatzia, Zypern
von
$671,234
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das Haus besteht aus 4 Schlafzimmern und 4 Bädern.Erdgeschoss - 125m2 - Obergeschoss – 74m2Überdachte Veranda – 25m2 - Insgesamt – 224m2Grundstück - 663m2Dies ist eine Liste dessen, was im Preis enthalten istSolar- und elektrische Wasserheizung.Schwimmbad 4m x 8m.1m paving um das Haus und Sc…
Bauherr
Country Rose Ltd
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Villa Thalassa
Geroskipou, Zypern
von
$1,09M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 189 m²
1 Immobilienobjekt 1
Komplex mit 5 Villen
Verein
BitProperty
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Villa Poseidon Grand Villas
Kouklia, Zypern
von
$2,42M
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Fläche 318 m²
3 Immobilienobjekte 3
Das neue Projekt „Bestes Golf Resort in Europa 2018“, so der internationale Verband der Golftouristen „Poseidon“, befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer. Große Gebiete mit malerischen Gärten schaffen eine Atmosphäre der Privatsphäre, nur wenige Gehminuten vom Gol…
Bauherr
Aphrodite Hills
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Villa Sparda
Sotira, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
🌿 Entdecken Sie Sparda Villas – Mittelmeer Eleganz in Yeni Boğaziçi, FamagustaSteigen Sie in einen Lebensstil von Komfort, Qualität und Charme mit Sparda Villas – eine exklusive Entwicklung von 8 wunderschön gestalteten Doppelhaushälften mit Exchange Title Deeds, perfekt im Herzen von Yeni B…
Bauherr
Panah Construction
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Hüttendorf Golden Hills
Geroskipou, Zypern
von
$691,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 172–219 m²
5 Immobilienobjekte 5
Golden Hills – Moderne Villen mit Meerblick in Geroskipou, Paphos 3 oder 4 Schlafzimmer | Grundstücksfläche bis zu 422 m² | Wohnfläche bis zu 219 m² Privater Pool | Energieeffizienzklasse A | Garage | Moderne Ausstattung und Technologie Golden Hills ist eine exklusive Wohnanlage mit 2…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Hüttendorf Infinity
Peyia, Zypern
von
$661,192
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 123–254 m²
5 Immobilienobjekte 5
Infinity Villas — Luxuriöse Villen mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern in Pegeia, Paphos Wohnfläche: 123 m² bis 309 m² | Grundstücksgröße: 293 m² bis 800 m² | Privater Pool | Überdachte Garage | Preise ab 560.000 € + MwSt. Infinity ist ein exklusiver Komplex mit 20 freistehenden Luxusvillen in …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Hüttendorf Almond Villas
Hüttendorf Almond Villas
Hüttendorf Almond Villas
Hüttendorf Almond Villas
Hüttendorf Almond Villas
Hüttendorf Almond Villas
Episkopi, Zypern
von
$570,462
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 199 m²
5 Immobilienobjekte 5
Almonds Villas – Moderne Villen im malerischen Dorf Episkopi, Paphos 3 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | Grundstücke: 295–467 m² | Wohnfläche: 198,75 m² Preis: ab €495.000 + MwSt | Übergabe in 10–15 Monaten Almonds Villas ist ein exklusives Projekt mit 9 luxuriösen Villen im traditionelle…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Villa Sandy Beach Villas
Geroskipou, Zypern
von
$842,592
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 197 m²
1 Immobilienobjekt 1
Sandy Beach Villas ist ein exklusiver gated Komplex in Geroskipou, Paphos, bietet luxuriöses Wohnen in einer ruhigen Umgebung. Die Entwicklung besteht aus sechs eleganten Villen mit jeweils drei geräumigen Schlafzimmern, zwei Bädern, einer Gästetoilette und einem privaten Pool. Nur 300 Meter…
Verein
BitProperty
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Clubhaus Nikolas Residences
Germasogeia, Zypern
von
$445,574
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 95–106 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Bauherr
Realtika
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Paphos, Zypern
von
$617,342
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 135–161 m²
9 Immobilienobjekte 9
City Views — 12 moderne Villen in Konia, Paphos: 3 Schlafzimmer, privater Pool, Wohnfläche bis zu 175 m², Grundstücke bis zu 291 m², Preise ab 530.000 €. Das Projekt liegt nur 4 km vom Stadtzentrum von Paphos und 6 km vom Meer entfernt, in der prestigeträchtigen Gegend von Konia. Geräumig…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Paphos, Zypern
von
$748,057
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 173–181 m²
5 Immobilienobjekte 5
The Pearl — 5 moderne Villen mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Terrasse, nur 1 km vom Meer und 4 km vom Kings Avenue Mall im begehrten Stadtteil Chloraka, Paphos. Ideal für dauerhaften Wohnsitz, Urlaub oder Investition: VRF-System, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Privatsphäre und …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Agia Napa, Zypern
von
$734,480
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Napa Amaris Villas ist eine einzigartige Wohnanlage von acht Luxusvillen im Herzen des Resorts Ayia Napa, nur wenige Minuten vom berühmten Nissi Beach, dem preisgekrönten TripAdvisor entfernt.Das Projekt befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend der Stadt - in der Nähe des malerischen…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Villa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Zypern
von
$2,52M
Das erste branded Wohnprojekt des weltbekannten französischen Designers Philippe Starck in Zypern.Philippe Starck ist eine auffällige Persönlichkeit und einer der provokativsten Gurus des globalen Designs, nach vielen Experten und seinen Bewunderern.Starck beschränkt sich nicht auf ein besti…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Villa Classic Plus - House 170
Souni Zanatzia, Zypern
von
$702,698
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das Haus besteht aus 4 Schlafzimmern und 4 Bädern.   Erdgeschoss – 160 m² – Obergeschoss – 90 m² Überdachte Veranda – 15 m² – Gesamt – 265 m² Grundstück - 750 m² Die gesamte überdachte Fläche des Hauses beträgt 265 m² und es verfügt auch über eine große, nicht überdachte Veranda im…
Bauherr
Country Rose Ltd
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Villa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Bezirk Paphos, Zypern
von
$463,583
Etagenzahl 2
In der Nähe der Gräber der Könige und Elite Elysium Hotel, bietet Astra 12 1 & 2-Zimmer-Wohnungen mit Premium-Finish und Meerblick aus der 3. Etage. Eine 19% MwSt. Einsparung durch Gebäudesanierung macht dies zu einer einzigartigen Investition.Hauptvorteile: Top-Standort, September 2025 Fert…
Verein
BitProperty
