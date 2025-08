Wohnkomplex Horizon

Horizon ist ein Designer-Wohnungskomplex mit nur 10 exklusiven Apartments – 1, 2 und 3-Zimmer-Einheiten – verteilt auf drei Etagen. Mit modernen Open-Plan-Layouts, Smart Home Features und High-End-Finishs verbindet jede Wohnung natürliches Licht mit elegantem Design. Die Bewohner genießen einen unvergesslichen Meerblick, einen Gemeinschaftspool, überdachte Parkplätze, Abstellräume und Video-Intercom in einem energieeffizienten Gebäude der Klasse A. Ideal gelegen nur 1,5 km vom Meer und in der Nähe des Stadtzentrums, Schulen und Flughafen, bietet Horizon raffinierte Küsten leben in einer sicheren und stilvollen Umgebung.