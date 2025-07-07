Wohnkomplex Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

📍 Kissonerga District (Kissonerga)

Kissonerga ist ein gemütliches Küstendorf 8 km nördlich des Zentrums von Paphos (Cyprus). Es befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer und kombiniert eine ruhige Atmosphäre mit bequemer Zugänglichkeit zur städtischen Infrastruktur. Die Gegend ist bekannt für ihre Bananenplantagen, malerische Buchten, kleine Strände und traditionelle zypriotische Architektur.

Vorteile der Lage:

10 Minuten mit dem Auto nach Paphos und dem internationalen Flughafen

Zu Fuß erreichbar für das Meer und die lokalen Geschäfte

Entwickelte Infrastruktur (Restaurants, Cafés, Apotheken, Banken)

Ruhige, sichere Gegend, ideal zum Wohnen, Entspannen und Mieten

Potenzial für steigende Preise dank Pläne für die Küstenentwicklung und den Bau von Paphos Marina

🏗 Projekt CARINA

Carina ist eine moderne Wohnanlage von zwei Blocks, die die lakonische Architektur und Komfort einer Stadtwohnung mit der Atmosphäre des Resortlebens verbindet. Das Projekt richtet sich an Investoren, Familienkäufer und diejenigen, die Immobilien für persönliche Ferien oder Miete suchen.

Projektmerkmale:

2 Gebäude mit Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern

Panoramaterrassen und Verandas (offen und überdacht)

Klimaanlage in allen Zimmern

Intercom, Vorbereitung auf das Sicherheitssystem und Zentralheizung

Moderne Layouts, hohe Decken und große Fenster

Meerblick (im Obergeschoss Apartments)

Baugewerbe:

Baugenehmigung – voraussichtlich innerhalb von 6 Monaten

Bauzeit - 18 Monate

Das Projekt unterliegt der Mehrwertsteuer - die Preise sind mit 5% Mehrwertsteuer angegeben

💶 Preise für Wohnungen im Carina-Projekt

Apartments mit 1 Schlafzimmer:

Fläche: 51-62 m2

Veranda: 11-12 m2

Preis: 250.000 € bis 262.500 € (inkl. MwSt.)

Beispiele: Q. A06, A07, A08 - 262.500 € Q. B01 - 262.500 € Die meisten 1 Schlafzimmer Wohnungen sind bereits reserviert



Ferienwohnungen mit 2 Schlafzimmern:

Fläche: 82 m2 + 20 m2 überdachte Veranda + 22 m2 Außenterrasse

Gesamtfläche: 124 m2

Preis: 420.000 € bis 462.000 € (inkl. MwSt.)

Beispiele: A103, A104, A105 - 420.000 € B101 - 430.500 € B103 - 462.000 € Einige Einrichtungen sind noch vorhanden, vor allem auf den oberen Etagen.



✨ Warum sollten Sie Carina beachten: