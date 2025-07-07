Wohnkomplex Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

📍 Kissonerga District (Kissonerga)
Kissonerga ist ein gemütliches Küstendorf 8 km nördlich des Zentrums von Paphos (Cyprus). Es befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer und kombiniert eine ruhige Atmosphäre mit bequemer Zugänglichkeit zur städtischen Infrastruktur. Die Gegend ist bekannt für ihre Bananenplantagen, malerische Buchten, kleine Strände und traditionelle zypriotische Architektur.
Vorteile der Lage:
10 Minuten mit dem Auto nach Paphos und dem internationalen Flughafen
Zu Fuß erreichbar für das Meer und die lokalen Geschäfte
Entwickelte Infrastruktur (Restaurants, Cafés, Apotheken, Banken)
Ruhige, sichere Gegend, ideal zum Wohnen, Entspannen und Mieten
Potenzial für steigende Preise dank Pläne für die Küstenentwicklung und den Bau von Paphos Marina
🏗 Projekt CARINA
Carina ist eine moderne Wohnanlage von zwei Blocks, die die lakonische Architektur und Komfort einer Stadtwohnung mit der Atmosphäre des Resortlebens verbindet. Das Projekt richtet sich an Investoren, Familienkäufer und diejenigen, die Immobilien für persönliche Ferien oder Miete suchen.
Projektmerkmale:
2 Gebäude mit Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern
Panoramaterrassen und Verandas (offen und überdacht)
Klimaanlage in allen Zimmern
Intercom, Vorbereitung auf das Sicherheitssystem und Zentralheizung
Moderne Layouts, hohe Decken und große Fenster
Meerblick (im Obergeschoss Apartments)
Baugewerbe:
Baugenehmigung – voraussichtlich innerhalb von 6 Monaten
Bauzeit - 18 Monate
Das Projekt unterliegt der Mehrwertsteuer - die Preise sind mit 5% Mehrwertsteuer angegeben
💶 Preise für Wohnungen im Carina-Projekt
Apartments mit 1 Schlafzimmer:
Fläche: 51-62 m2
Veranda: 11-12 m2
Preis: 250.000 € bis 262.500 € (inkl. MwSt.)
Beispiele:
Q. A06, A07, A08 - 262.500 €
Q. B01 - 262.500 €
Die meisten 1 Schlafzimmer Wohnungen sind bereits reserviert
Ferienwohnungen mit 2 Schlafzimmern:
Fläche: 82 m2 + 20 m2 überdachte Veranda + 22 m2 Außenterrasse
Gesamtfläche: 124 m2
Preis: 420.000 € bis 462.000 € (inkl. MwSt.)
Beispiele:
A103, A104, A105 - 420.000 €
B101 - 430.500 €
B103 - 462.000 €
Einige Einrichtungen sind noch vorhanden, vor allem auf den oberen Etagen.
✨ Warum sollten Sie Carina beachten:
Fläche mit Wachstumspotenzial
Geeignet zur Miete (Proximität zu den Stränden, ruhige Wohngegend, 10 Minuten zum Zentrum von Paphos)
Hochwertige Konstruktion und durchdachtes Engineering
Möglichkeit, den Wert von Immobilien durch die Vollendung des Baus zu erhöhen
Einzigartige Layouts mit geräumigen Verandas und Meerblick