Wohnkomplex Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

Kissonerga, Zypern
von
$290,829
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
15
ID: 27539
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.09.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Koinoteta Kissonergas
  • Dorf
    Kissonerga

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

📍 Kissonerga District (Kissonerga)

Kissonerga ist ein gemütliches Küstendorf 8 km nördlich des Zentrums von Paphos (Cyprus). Es befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer und kombiniert eine ruhige Atmosphäre mit bequemer Zugänglichkeit zur städtischen Infrastruktur. Die Gegend ist bekannt für ihre Bananenplantagen, malerische Buchten, kleine Strände und traditionelle zypriotische Architektur.

Vorteile der Lage:

  • 10 Minuten mit dem Auto nach Paphos und dem internationalen Flughafen

  • Zu Fuß erreichbar für das Meer und die lokalen Geschäfte

  • Entwickelte Infrastruktur (Restaurants, Cafés, Apotheken, Banken)

  • Ruhige, sichere Gegend, ideal zum Wohnen, Entspannen und Mieten

  • Potenzial für steigende Preise dank Pläne für die Küstenentwicklung und den Bau von Paphos Marina

🏗 Projekt CARINA

Carina ist eine moderne Wohnanlage von zwei Blocks, die die lakonische Architektur und Komfort einer Stadtwohnung mit der Atmosphäre des Resortlebens verbindet. Das Projekt richtet sich an Investoren, Familienkäufer und diejenigen, die Immobilien für persönliche Ferien oder Miete suchen.

Projektmerkmale:

  • 2 Gebäude mit Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern

  • Panoramaterrassen und Verandas (offen und überdacht)

  • Klimaanlage in allen Zimmern

  • Intercom, Vorbereitung auf das Sicherheitssystem und Zentralheizung

  • Moderne Layouts, hohe Decken und große Fenster

  • Meerblick (im Obergeschoss Apartments)

Baugewerbe:

  • Baugenehmigung – voraussichtlich innerhalb von 6 Monaten

  • Bauzeit - 18 Monate

  • Das Projekt unterliegt der Mehrwertsteuer - die Preise sind mit 5% Mehrwertsteuer angegeben

💶 Preise für Wohnungen im Carina-Projekt

Apartments mit 1 Schlafzimmer:

  • Fläche: 51-62 m2

  • Veranda: 11-12 m2

  • Preis: 250.000 € bis 262.500 € (inkl. MwSt.)

  • Beispiele:

    • Q. A06, A07, A08 - 262.500 €

    • Q. B01 - 262.500 €

    Die meisten 1 Schlafzimmer Wohnungen sind bereits reserviert

Ferienwohnungen mit 2 Schlafzimmern:

  • Fläche: 82 m2 + 20 m2 überdachte Veranda + 22 m2 Außenterrasse

  • Gesamtfläche: 124 m2

  • Preis: 420.000 € bis 462.000 € (inkl. MwSt.)

  • Beispiele:

    • A103, A104, A105 - 420.000 €

    • B101 - 430.500 €

    • B103 - 462.000 €

    Einige Einrichtungen sind noch vorhanden, vor allem auf den oberen Etagen.

✨ Warum sollten Sie Carina beachten:

  • Fläche mit Wachstumspotenzial

  • Geeignet zur Miete (Proximität zu den Stränden, ruhige Wohngegend, 10 Minuten zum Zentrum von Paphos)

  • Hochwertige Konstruktion und durchdachtes Engineering

  • Möglichkeit, den Wert von Immobilien durch die Vollendung des Baus zu erhöhen

  • Einzigartige Layouts mit geräumigen Verandas und Meerblick

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
