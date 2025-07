Hüttendorf The Pearl

The Pearl — 5 moderne Villen mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Terrasse, nur 1 km vom Meer und 4 km vom Kings Avenue Mall im begehrten Stadtteil Chloraka, Paphos.

Ideal für dauerhaften Wohnsitz, Urlaub oder Investition: VRF-System, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Privatsphäre und Stil — alles inklusive.

The Pearl ist eine exklusive Wohnanlage im gefragten Bezirk Chloraka in Paphos. Die Anlage besteht aus nur 5 freistehenden Villen, die für höchste Lebensqualität am Meer entworfen wurden.

🌿 Moderne Architektur & durchdachte Raumgestaltung

Die Villen bieten modernen mediterranen Minimalismus: offene Grundrisse, große Fenster, natürliche Farben und fließende Übergänge zu privaten Terrassen.

🏡 Hauptmerkmale:

3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer

Überdachte Fläche bis 144 m²

Veranden bis 37 m²

Grundstücke von 330 bis 447 m²

Privater Pool 3×6 m

VRF-Kühlsystem (inklusive)

Fußbodenheizung (inklusive)

Energiesparende Fenster & Wärmedämmung

Voll ausgestattete Küchen und Bäder

Laminat in den Schlafzimmern, Fliesen in den übrigen Räumen

🔧 Optionale Extras:

Möbelpaket – €35.000

Grillbereich – €10.000

Solaranlage 6 kW – €10.000

📍 Lagevorteile:

🌊 1 km zum Meer

🛒 1,5 km zum Supermarkt

🛍️ 4 km zum Kings Avenue Mall

In der Nähe von internationalen Schulen, Kliniken, Restaurants u.v.m.

💼 Ideal für:

Dauerhaftes Wohnen

Familienurlaub am Meer

Renditestarke Investition

The Pearl – Ihr Rückzugsort voller Stil, Komfort und Privatsphäre.

📞 Kontaktieren Sie uns noch heute — fordern Sie Grundrisse an und sichern Sie sich Ihre Traumvilla auf Zypern!