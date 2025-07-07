Geschäftszentrum Pafos

Business Centre — ein Premium-Bürokomplex in Paphos. Moderne Büros von 315 m² bis zum gesamten Gebäude mit 2.094 m². Preise ab 1.500.000 €.

Business Centre ist ein hochmodernes Bürogebäude der Klasse A in einem der gefragtesten Geschäftsviertel von Paphos, nur 40 Autominuten von Limassol entfernt. Eine einzigartige Gelegenheit für Unternehmen und Investoren, Büros in prestigeträchtiger Lage mit einfachem Zugang zum Stadtzentrum, zu wichtigen Behörden und Banken zu erwerben.

Hauptvorteile

Energieeffizienzklasse A

Moderne Architektur und repräsentatives Design

VRF-Klimaanlage (inklusive)

Fußbodenheizung (inklusive)

Geräumige Büroflächen

Voll ausgestattete Konferenzräume

Aufzüge und Lagerräume auf jeder Etage

Aufteilung & verfügbare Optionen

Halbe Etage — 315 m² Büros + 34 m² Veranda = 349 m² — ab 1.500.000 €

Ganze Etage — 630 m² Büros + 68 m² Veranda = 698 m² — ab 3.000.000 €

Gesamtes Gebäude — 1.890 m² Büros + 204 m² Veranda = 2.094 m² — 9.200.000 €

Lage

In der Nähe von Banken, Behörden, Restaurants und anderen Büros

Bequemer Zugang für Mitarbeiter und Kunden

Nur 40 Minuten nach Limassol

Geeignet für

Große Unternehmen und Konzerne

Investoren in Gewerbeimmobilien

Startups und wachsende Unternehmen, die Prestige und modernen Komfort schätzen

Business Centre — eine Investition in Prestige, Innovation und strategische Lage im Herzen von Paphos.

📩 Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und Ihr Büro zu wählen.