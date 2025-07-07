  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Konia
  4. Geschäftszentrum Pafos

Geschäftszentrum Pafos

Konia, Zypern
von
$1,75M
von
$5,020/m²
BTC
20.8304795
ETH
1 091.8144910
USDT
1 731 409.5872737
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 27524
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Konia

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Business Centre — ein Premium-Bürokomplex in Paphos. Moderne Büros von 315 m² bis zum gesamten Gebäude mit 2.094 m². Preise ab 1.500.000 €.

Business Centre ist ein hochmodernes Bürogebäude der Klasse A in einem der gefragtesten Geschäftsviertel von Paphos, nur 40 Autominuten von Limassol entfernt. Eine einzigartige Gelegenheit für Unternehmen und Investoren, Büros in prestigeträchtiger Lage mit einfachem Zugang zum Stadtzentrum, zu wichtigen Behörden und Banken zu erwerben.

Hauptvorteile

  • Energieeffizienzklasse A

  • Moderne Architektur und repräsentatives Design

  • VRF-Klimaanlage (inklusive)

  • Fußbodenheizung (inklusive)

  • Geräumige Büroflächen

  • Voll ausgestattete Konferenzräume

  • Aufzüge und Lagerräume auf jeder Etage

Aufteilung & verfügbare Optionen

  • Halbe Etage — 315 m² Büros + 34 m² Veranda = 349 m² — ab 1.500.000 €

  • Ganze Etage — 630 m² Büros + 68 m² Veranda = 698 m² — ab 3.000.000 €

  • Gesamtes Gebäude — 1.890 m² Büros + 204 m² Veranda = 2.094 m² — 9.200.000 €

Lage

  • In der Nähe von Banken, Behörden, Restaurants und anderen Büros

  • Bequemer Zugang für Mitarbeiter und Kunden

  • Nur 40 Minuten nach Limassol

Geeignet für

  • Große Unternehmen und Konzerne

  • Investoren in Gewerbeimmobilien

  • Startups und wachsende Unternehmen, die Prestige und modernen Komfort schätzen

Business Centre — eine Investition in Prestige, Innovation und strategische Lage im Herzen von Paphos.

📩 Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und Ihr Büro zu wählen.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Gewerbefläche
Fläche, m² 349.0 – 2 094.0
Preis pro m², USD 5,018 – 5,129
Wohnungspreis, USD 1,75M – 10,74M

Standort auf der Karte

Konia, Zypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Business Center Pafos Predlozhenie dlya investora
Paphos, Zypern
Preis auf Anfrage
Business Center Makedonias Offices
Limassol District, Zypern
von
$16,01M
Business Center Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
von
$11,30M
Business Center In Paphos
Paphos, Zypern
von
$1,75M
Sie sehen gerade
Geschäftszentrum Pafos
Konia, Zypern
von
$1,75M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Business Center Pafos Predlozhenie dlya investora
Business Center Pafos Predlozhenie dlya investora
Business Center Pafos Predlozhenie dlya investora
Business Center Pafos Predlozhenie dlya investora
Business Center Pafos Predlozhenie dlya investora
Business Center Pafos Predlozhenie dlya investora
Business Center Pafos Predlozhenie dlya investora
Paphos, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Willkommen im Business Center — ist ein einzigartiges Gewerbeimmobilie im Zentrum von Paphos, Zypern. Strategisch günstig auf einem der größten Gewerbegrundstücke der Stadt gelegen, bietet dieses dreistöckige Mezzanine-Gebäude eine große Auswahl an modernen Büros und Einzelhandelsflächen. B…
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Business Center Zafirion
Business Center Zafirion
Business Center Zafirion
Business Center Zafirion
Business Center Zafirion
Alle anzeigen Business Center Zafirion
Business Center Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
von
$11,30M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Eine prestigeträchtige Geschäftsadresse im Herzen von LimassolZafirion bietet eine nahtlose Mischung aus modernem Arbeitsplatzdesign, erstklassiger Lage und hochwertiger Ausstattung und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen, die einen prestigeträchtigen Firmensitz oder ein Regionalbüro s…
Bauherr
Livein
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Livein
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Business Center In Paphos
Business Center In Paphos
Paphos, Zypern
von
$1,75M
Fläche 349–2 094 m²
Wir sind stolz, das neue Business Centre in Paphos einzuführen – ein energieeffizientes Geschäftsgebäude der Klasse A, das sich in einem erstklassigen Geschäftsviertel befindet, nur 40 Minuten von Limassol und nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Mit moderner Architektur, Fußbodenhe…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Zypern
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
07.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
23.04.2025
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
21.11.2024
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
23.09.2024
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
Alle Veröffentlichungen anzeigen