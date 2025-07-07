Geschäftszentrum In Paphos

Wir sind stolz, das neue Business Centre in Paphos einzuführen – ein energieeffizientes Geschäftsgebäude der Klasse A, das sich in einem erstklassigen Geschäftsviertel befindet, nur 40 Minuten von Limassol und nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Mit moderner Architektur, Fußbodenheizung, VRF Klimaanlage, flexiblen Büro-Layouts und geräumigen Konferenzräumen mit überdachten Verandas bietet es einen idealen Arbeitsraum für Unternehmen und Investoren. Umgeben von Banken, Restaurants und Regierungsdiensten, ist dieses renommierte Zentrum für den Kauf als halbe Etage, volle Etage oder das gesamte Gebäude. Kontaktieren Sie uns für Details und Anzeigen.