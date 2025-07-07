  1. Realting.com
Wohnkomplex Akakia Residences

Paphos, Zypern
von
$225,000
BTC
2.6763302
ETH
140.2779086
USDT
222 454.0138119
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
13
ID: 27568
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.09.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Objekteigenschaften

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Über den Komplex

Akakia Residences ist eine Entwicklung von Wohnungen, die modernes Design mit einer erstklassigen Lage, im Herzen der Stadt Paphos und in der Nähe des Meeres. Die moderne Philosophie des Gebäudes spiegelt sich in den märchenhaften Betonaußenwänden und der Verwendung von hochwertigem Marmor und Parkett, all dies in einer Erdpalette, um urbanes Wohnen mit natürlicher Ästhetik zu kombinieren. Der Apartmentkomplex besteht aus fünf modernen Apartments, zwei Studios und einem Penthouse im obersten Stock. Alle Unterkünfte verfügen über Verandas, und das Penthouse verfügt über einen Dachgarten mit einem BBQ Außenbereich. Zusätzlich verfügt jede Wohnung über einen zugewiesenen Parkplatz im Erdgeschoss und es gibt auch vier zugeordnete Abstellräume. Es ist die ideale Wahl für Einzelpersonen, Paare oder Familien, da es sowohl Komfort und Raum kombiniert. Günstig im Zentrum der Stadt zugeteilt, in der Nähe von Annehmlichkeiten wie Kings Avenue Mall, Geschäften, Restaurants und das Meer, sorgt es für die beste Lage und einfachste Zugang zu allen Ihren Bedürfnissen. Akakia Residences bietet die perfekte Mischung aus modernem Design, Komfort und Komfort, so dass es eine ideale Wahl für alle, die das Beste von allem suchen.

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 57.0
Preis pro m², USD 3,947
Wohnungspreis, USD 225,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 139.0
Preis pro m², USD 3,072
Wohnungspreis, USD 427,000

Standort auf der Karte

Paphos, Zypern
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnkomplex Akakia Residences
Paphos, Zypern
von
$225,000
