Wohnkomplex Akakia Residences

Akakia Residences ist eine Entwicklung von Wohnungen, die modernes Design mit einer erstklassigen Lage, im Herzen der Stadt Paphos und in der Nähe des Meeres. Die moderne Philosophie des Gebäudes spiegelt sich in den märchenhaften Betonaußenwänden und der Verwendung von hochwertigem Marmor und Parkett, all dies in einer Erdpalette, um urbanes Wohnen mit natürlicher Ästhetik zu kombinieren. Der Apartmentkomplex besteht aus fünf modernen Apartments, zwei Studios und einem Penthouse im obersten Stock. Alle Unterkünfte verfügen über Verandas, und das Penthouse verfügt über einen Dachgarten mit einem BBQ Außenbereich. Zusätzlich verfügt jede Wohnung über einen zugewiesenen Parkplatz im Erdgeschoss und es gibt auch vier zugeordnete Abstellräume. Es ist die ideale Wahl für Einzelpersonen, Paare oder Familien, da es sowohl Komfort und Raum kombiniert. Günstig im Zentrum der Stadt zugeteilt, in der Nähe von Annehmlichkeiten wie Kings Avenue Mall, Geschäften, Restaurants und das Meer, sorgt es für die beste Lage und einfachste Zugang zu allen Ihren Bedürfnissen. Akakia Residences bietet die perfekte Mischung aus modernem Design, Komfort und Komfort, so dass es eine ideale Wahl für alle, die das Beste von allem suchen.