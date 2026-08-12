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Wohnungen am Meer in Zypern

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Limassol
9
Paphos
2322
Larnaka
1527
Peyia
360
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655 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Entdecken Sie eine luxuriöse 3-Zimmer-Wohnung am Meer zum Verkauf in Neapoli, Limassol, mit …
$3,23M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Dieses atemberaubende Doppelhaus in der prestigeträchtigen Gegend von Agios Tychonas in Lima…
$1,13M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$737,486
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Das Projekt besteht aus neun Wohnungen, die ein starkes Gefühl der Gemeinschaft schaffen. Di…
$671,804
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine brandneue Ein-Zimmer-Wohnung in einem der beliebtest…
$454,148
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
For sale is a modern off-plan apartment in the desirable area of Chlorakas. This spacious un…
$357,220
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Impressive, High Quality Structures. This luxury tower will have 50 luxury apartments. Hig…
$2,39M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Wir freuen uns, dieses luxuriöse, moderne Design, Drei-Zimmer-Obergeschoss-Wohnung mit einem…
$796,743
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einem der renommiertesten Hügelviertel von Lim…
$391,789
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$2,96M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Dies ist eine luxuriöse Wohnung am Meer in einer hochwertigen Wohnanlage in Paphos, in der N…
$1,47M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Wohnung derzeit im Bau in der lebhaften Gegend von Kato Pafos.…
$979,474
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 6
Luxus-Wohnung in Zypern in Limassol - Ihre Ecke am MeerUnd eine gute Investition!Ideal zum W…
$320,082
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zentral gelegen, wo sich die traditionellen kulturellen und modernen Geschäftsherzen von Lim…
$1,09M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf: Ein modernes Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im 8. Stock eines gut g…
$1,94M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
This is a luxury seaside apartment located in a premium residential community in Paphos, nea…
$1,47M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Off-Plan-Wohnung in der malerischen Gegend von Chlorakas. Di…
$241,988
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Zum Verkauf ist ein atemberaubendes freistehendes Bungalow in der wünschenswerten Gegend von…
$1,97M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine brandneue Ein-Zimmer-Wohnung in einem der beliebtest…
$452,128
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Wohnung 5 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/3
Entdecken Sie die moderne Wohn-Wohnung in Zakaki Area in der schönsten Lage. Die brandneue W…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zentral gelegen, wo sich die traditionellen kulturellen und modernen Geschäftsherzen von Lim…
$1,09M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Empa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Empa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Maisonette derzeit im Bau im wünschenswerten Bereich von Empa.…
$377,100
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen: Moderne Zwei-Schlafzimmer, Zwei-Badezimmer-Wohnung in der begehrten Gräber der…
$410,461
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Exklusives Penthouse zum Verkauf in Germasogeia Limassol mit privatem Dachpool, Meerblick, P…
$667,697
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
? Modern Full-Floor Residence with Exceptional Privacy & Comfort Set in a quiet residential…
$494,408
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
For sale: Spacious two-bedroom, two-bathroom apartment under construction in the sought-afte…
$723,658
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Beeindruckende, qualitativ hochwertige Strukturen. Dieser Luxusturm wird 50 Luxus-Wohnungen…
$1,98M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Entdecken Sie diese luxuriöse Wohnung zum Verkauf, derzeit im Bau, befindet sich im pulsiere…
$2,82M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Ein neues Projekt von zwei luxuriösen Villen, gelegen in der renommierten Agios Tychonas Ber…
$3,86M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Beeindruckende, qualitativ hochwertige Strukturen. Dieser Luxusturm wird 50 Luxus-Wohnungen…
$2,82M
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Eigenschaftstypen in Zypern

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
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2 Zimmer
3 Zimmer
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Immobilienangaben in Zypern

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