Villa City Views

City Views — 12 moderne Villen in Konia, Paphos: 3 Schlafzimmer, privater Pool, Wohnfläche bis zu 175 m², Grundstücke bis zu 291 m², Preise ab 530.000 €.
Das Projekt liegt nur 4 km vom Stadtzentrum von Paphos und 6 km vom Meer entfernt, in der prestigeträchtigen Gegend von Konia. Geräumige Innenräume, Panoramafenster und private Terrassen mit Pools schaffen ideale Bedingungen für komfortables Wohnen und Erholung auf Zypern.
Hauptmerkmale
3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer
Wohnfläche von 134,5 bis 150 m²
Veranden von 12 bis 35 m²
Gesamtfläche bis zu 175 m²
Grundstücke von 252 bis 291 m²
Privater Pool 3×6 m
VRF-Klimaanlage
Fußbodenheizung
Energiesparende Fenster und Isolierung
Privatparkplatz und individuelle Ausstattung
Lage
4 km bis zum Stadtzentrum Paphos
6 km bis zum Strand
2,5 km bis zum Krankenhaus
3 km bis zum Supermarkt
5 km bis zur internationalen Schule
8,9 km bis zum Hafen
10 km bis zum Golfresort
15 km bis zum Flughafen
Geeignet für
Familien mit Kindern, die Ruhe und Sicherheit suchen
Investoren für Langzeitvermietung
Investoren für Kurzzeitvermietung mit hoher Rendite
City Views — die perfekte Kombination aus Komfort, modernem Design und attraktiven Investitionsmöglichkeiten in einer der besten Lagen von Paphos.
📩 Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten und Ihre Villa in City Views zu reservieren.