Villa City Views

City Views — 12 moderne Villen in Konia, Paphos: 3 Schlafzimmer, privater Pool, Wohnfläche bis zu 175 m², Grundstücke bis zu 291 m², Preise ab 530.000 €.

Das Projekt liegt nur 4 km vom Stadtzentrum von Paphos und 6 km vom Meer entfernt, in der prestigeträchtigen Gegend von Konia. Geräumige Innenräume, Panoramafenster und private Terrassen mit Pools schaffen ideale Bedingungen für komfortables Wohnen und Erholung auf Zypern.

Hauptmerkmale

3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer

Wohnfläche von 134,5 bis 150 m²

Veranden von 12 bis 35 m²

Gesamtfläche bis zu 175 m²

Grundstücke von 252 bis 291 m²

Privater Pool 3×6 m

VRF-Klimaanlage

Fußbodenheizung

Energiesparende Fenster und Isolierung

Privatparkplatz und individuelle Ausstattung

Lage

4 km bis zum Stadtzentrum Paphos

6 km bis zum Strand

2,5 km bis zum Krankenhaus

3 km bis zum Supermarkt

5 km bis zur internationalen Schule

8,9 km bis zum Hafen

10 km bis zum Golfresort

15 km bis zum Flughafen

Geeignet für

Familien mit Kindern, die Ruhe und Sicherheit suchen

Investoren für Langzeitvermietung

Investoren für Kurzzeitvermietung mit hoher Rendite

City Views — die perfekte Kombination aus Komfort, modernem Design und attraktiven Investitionsmöglichkeiten in einer der besten Lagen von Paphos.

