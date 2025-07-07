  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paphos
  4. Villa City Views

Villa City Views

Paphos, Zypern
von
$617,342
von
$3,832/m²
BTC
7.3431624
ETH
384.8865392
USDT
610 356.6580486
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 27491
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

City Views — 12 moderne Villen in Konia, Paphos: 3 Schlafzimmer, privater Pool, Wohnfläche bis zu 175 m², Grundstücke bis zu 291 m², Preise ab 530.000 €.

Das Projekt liegt nur 4 km vom Stadtzentrum von Paphos und 6 km vom Meer entfernt, in der prestigeträchtigen Gegend von Konia. Geräumige Innenräume, Panoramafenster und private Terrassen mit Pools schaffen ideale Bedingungen für komfortables Wohnen und Erholung auf Zypern.

Hauptmerkmale

  • 3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer

  • Wohnfläche von 134,5 bis 150 m²

  • Veranden von 12 bis 35 m²

  • Gesamtfläche bis zu 175 m²

  • Grundstücke von 252 bis 291 m²

  • Privater Pool 3×6 m

  • VRF-Klimaanlage

  • Fußbodenheizung

  • Energiesparende Fenster und Isolierung

  • Privatparkplatz und individuelle Ausstattung

Lage

  • 4 km bis zum Stadtzentrum Paphos

  • 6 km bis zum Strand

  • 2,5 km bis zum Krankenhaus

  • 3 km bis zum Supermarkt

  • 5 km bis zur internationalen Schule

  • 8,9 km bis zum Hafen

  • 10 km bis zum Golfresort

  • 15 km bis zum Flughafen

Geeignet für

  • Familien mit Kindern, die Ruhe und Sicherheit suchen

  • Investoren für Langzeitvermietung

  • Investoren für Kurzzeitvermietung mit hoher Rendite

City Views — die perfekte Kombination aus Komfort, modernem Design und attraktiven Investitionsmöglichkeiten in einer der besten Lagen von Paphos.

📩 Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten und Ihre Villa in City Views zu reservieren.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 135.0 – 161.0
Preis pro m², USD 3,834 – 4,832
Wohnungspreis, USD 617,342 – 652,286

Standort auf der Karte

Paphos, Zypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Infinity
Peyia, Zypern
von
$661,192
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
von
$7,12M
Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Agia Napa, Zypern
von
$734,480
Villa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Zypern
Preis auf Anfrage
Villa Classic Plus - House 170
Souni Zanatzia, Zypern
von
$702,698
Sie sehen gerade
Villa City Views
Paphos, Zypern
von
$617,342
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Alle anzeigen Villa
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
von
$7,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Eine exklusive Villenanlage in Agios TychonosEingebettet in die prestigeträchtige Gegend von Agios Tychonos in der Nähe des renommierten Four Seasons Hotels bietet diese außergewöhnliche Anlage eine Sammlung von 11 Luxusvillen, die alle so konzipiert sind, dass sie unvergleichlichen Komfort,…
Bauherr
Livein
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Livein
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Alle anzeigen Hüttendorf Elite Residence
Hüttendorf Elite Residence
Geroskipou, Zypern
von
$996,249
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 220 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elite Residences – Premium-Villen nahe dem Meer in Paphos 🌟 Moderne Villen mit 3–4 Schlafzimmern, privaten Pools und Grundstücken bis zu 600 m². Elite Residences ist eine exklusive Wohnanlage im prestigeträchtigen Stadtteil Geroskipou, Paphos. 🔑 Projektvorteile: • Über 20 einzigartig…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Sprachen
English, Русский
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Alle anzeigen Villa Classic II - House 4
Villa Classic II - House 4
Souni Zanatzia, Zypern
von
$671,234
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das Haus besteht aus 4 Schlafzimmern und 4 Bädern.Erdgeschoss - 125m2 - Obergeschoss – 74m2Überdachte Veranda – 25m2 - Insgesamt – 224m2Grundstück - 663m2Dies ist eine Liste dessen, was im Preis enthalten istSolar- und elektrische Wasserheizung.Schwimmbad 4m x 8m.1m paving um das Haus und Sc…
Bauherr
Country Rose Ltd
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Zypern
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
07.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
23.04.2025
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
21.11.2024
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
23.09.2024
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
Alle Veröffentlichungen anzeigen