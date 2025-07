Wohnkomplex Capri House

Das Capri House ist eine exklusive Unterkunft am Strand mit Panoramablick auf das Meer und einem angesehenen Lebensstil, nur wenige Schritte von den besten 5-Sterne-Resorts von Limassol entfernt. Diese Boutique-Entwicklung befindet sich in einer begehrten Nachbarschaft und verfügt über elegantes Design, erstklassige Annehmlichkeiten, darunter einen Gemeinschaftspool, einen Fitnessraum und eine Sauna. Jedes Apartment verfügt über ein Zimmer mit einem Hausmädchen, während Penthouses private Dachgärten mit Pools bieten und Capri House zu einem seltenen Edelstein an der Mittelmeerküste machen.