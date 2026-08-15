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Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Larnaka, Zypern
von
$1,13M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und modernem Design in dieser außergewöhnlichen Split-Level-Residenz im renommierten neuen Larnaca Marina Bereich. Mit einer Energieeffizienz-Rating A bietet dieses Haus ein nachhaltiges Wohnen neben atemberaubenden 180° Blick auf den Yach…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage palma livadia
Wohnanlage palma livadia
Wohnanlage palma livadia
Wohnanlage palma livadia
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$224,894
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 77–110 m²
2 Immobilienobjekte 2
Palma Livadia ist ein moderner Wohnkomplex, der elegantes Design, Komfort und gut durchdachte Infrastruktur kombiniert, in einem renommierten Bereich. Der Komplex ist entworfen, um die Bedürfnisse der modernen Bewohner zu erfüllen, bietet moderne Wohnungen, Freizeiteinrichtungen und hohe Sic…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
77.0
149,219
Wohnung 2 zimmer
110.0
282,244
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
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Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Larnaka, Zypern
von
$340,919
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Aphrodite Haus Larnaca | ZypernAphrodite House ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern eine neue Lebensphilosophie, in der Modernität, Komfort und Privatsphäre einen einzigartigen Raum für diejenigen schaffen, die Wert auf Stil, Innovation und Qualität legen.Das Projekt verspricht, das neue J…
Immobilienagentur
Smart Home
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TekceTekce
Wohngebäude Oak Residence
Wohngebäude Oak Residence
Wohngebäude Oak Residence
Wohngebäude Oak Residence
Wohngebäude Oak Residence
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Wohngebäude Oak Residence
Aradippou, Zypern
von
$164,541
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 80–208 m²
3 Immobilienobjekte 3
Oak Residence ist eine exklusive neue Entwicklung in einem der gefragtesten Wohngebiete von Larnaca, Aradippou, direkt hinter Lidl und neben einem schönen öffentlichen Garten. Das Projekt umfasst 8 moderne Apartments: sechs geräumige Zwei-Zimmer-Einheiten und zwei Ein-Zimmer-Wohnungen, entwo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
79.7
167,727
Wohnung 2 zimmer
128.4 – 207.9
213,997 – 283,401
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
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Wohnanlage Nirvana
Kiti, Zypern
von
$831,634
Fläche 1 088 m²
1 Immobilienobjekt 1
Nirvana Residences ist eine Sammlung von stilvollen, modernen Villen in einer der begehrtesten Gegenden von Paphos, Zypern. Das Projekt bietet durchdachte Layouts, hochwertige Oberflächen und eine nahtlose Mischung aus Innen- und Außenleben. Jede geräumige Villa bietet einen privaten Pool, e…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Larnaka, Zypern
von
$605,936
Fläche 67–191 m²
4 Immobilienobjekte 4
Willkommen bei einer visionären Küstenentwicklung, die Larnakas Zukunft neu definiert – eine nachhaltige Stadt am 21. Jahrhundert, die 300.000 m2 ehemaliges Industrieland in ein lebendiges Lifestyle-Destination verwandelt. Das Projekt verfügt über luxuriöse Residenzen von Studios bis zu 3-Zi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
89.5
751,880
Wohnung 2 zimmer
161.2
1,50M
Wohnung
190.5
2,04M
Studio
67.0
601,504
Verein
BitProperty
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Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
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Wohnanlage TERRA LIFE
Larnaka, Zypern
von
$142,216
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Terra Life in IskeleTricon Development hat sein neues Projekt Terra Life in der Türkei vorgestellt. Der Komplex, bestehend aus mehreren Low-Risiko-Blöcken von Studios, befindet sich im Resort-Bereich von Iskele in Nordzypern. Der geschätzte Abschlusstermin ist der 20. Dezember.Der Hauptvorte…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
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Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$303,333
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Eine beeindruckende Wohnanlage, die zur Entwicklung der Region Livadia in eine der begehrtesten Wohngebiete von Larnaka beitragen wird.Es liegt perfekt in einer ruhigen Wohngegend, umgeben von Häusern und Villen und direkt neben einem schönen Park. Während Aqua nur 2 km vom Meer entfernt ist…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
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Wohnanlage Helios
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$387,861
Fläche 92–109 m²
3 Immobilienobjekte 3
Helios ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen von Larnaca und bietet 11 geräumige Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern, überdachten Verandas, Parkplätzen und Abstellräumen. Seine einzigartige Lage kombiniert die Ruhe einer grünen Nachbarschaft mit zu Fuß zu Finikoudes Beach, Geschäften und R…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
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Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Anglisides, Zypern
von
$272,344
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 148–203 m²
3 Immobilienobjekte 3
Anglisides Gardens ist eine Boutique-Kollektion von acht zeitgenössischen 3-Zimmer-Wohnungen, 3-Badezimmer-Wohnungen im ruhigen Dorf Anglisides, direkt vor Larnaca. Jede Villa ist für modernes Wohnen konzipiert und verfügt über hochwertige Materialien, intelligente Layouts, großzügige Verand…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
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Wohnanlage Breeze Residence
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$181,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 74–241 m²
5 Immobilienobjekte 5
Breeze Residence ist ein Premium-off-plan Wohnkomplex in Livadia, Larnaca, Zypern, mit Lieferung im Dezember 2027. Es verfügt über zwei Dreistöcke, bietet 1-, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen von 96 m2 bis 240,5 m2, Preis von 180.000 € bis 410.000 €. Die Penthouses verfügen über private Dachgärten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
185,078
Wohnung 2 zimmer
109.5 – 155.0
248,699 – 329,670
Wohnung 3 zimmer
229.8 – 240.5
439,560 – 474,263
Verein
BitProperty
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Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
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Wohngebäude REEF RESIDENCE
Larnaka, Zypern
von
$1,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Eine geräumige 3 Schlafzimmer 131 m2 Wohnung im 5. Stock. Das Projekt befindet sich im renommierten Mackenzie Mackenzie-Viertel mit seinen berühmten Restaurants, Bars und Tavernen, nur 70 m vom Meer entfernt. Die Wohnung hat modernes Design, hochwertige Finishing-Materialien und bequemes Lay…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
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Wohnanlage EOS
Larnaka, Zypern
von
$283,033
Fläche 72–101 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eos ist ein neues Wohnprojekt von Adwan Real Estate, ideal gelegen im Herzen von Larnaca auf einer ruhigen Straße direkt gegenüber dem Helios-Komplex. Es bietet die perfekte Balance zwischen lebendigem Stadtleben und einem friedlichen Rückzug. Die Entwicklung besteht aus nur 8 geräumigen Apa…
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BitProperty
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