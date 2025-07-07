  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Elements

Paphos, Zypern
von
$321,349
MwSt.
BTC
3.8223869
ETH
200.3476398
USDT
317 713.1529643
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
2
ID: 33311
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.02.26

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental

Standort auf der Karte

Paphos, Zypern
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Paphos, Zypern
von
$404,444
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 66–99 m²
2 Immobilienobjekte 2
La Mer ist ein luxuriöses Wohnprojekt in der Nähe der UNESCO-geschützten Gräber der Könige in Paphos. Die Entwicklung bietet einen atemberaubenden Meerblick und ist nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt, so dass es eine erstklassige Lage, um die berühmten Sonnenuntergänge von Paphos zu g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
66.0
422,515
Wohnung 2 zimmer
99.0
523,680
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Paphos, Zypern
von
$255,000
Fläche 66–104 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen in Celestia, einem friedlichen Rückzug am Rande von Kato Paphos, wo die mediterrane Brise den Charme des Küstenlebens trifft. Diese Boutique-Entwicklung bietet 16 durchdachte Apartments, die zeitgenössische Architektur mit eleganten Innenräumen kombinieren, um ein zeitloses Gefühl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.5
254,997
Wohnung 2 zimmer
104.2
375,000
Wohnanlage ELPEZ
Wohnanlage ELPEZ
Wohnanlage ELPEZ
Wohnanlage ELPEZ
Wohnanlage ELPEZ
Wohnanlage ELPEZ
Wohnanlage ELPEZ
Geroskipou, Zypern
von
$1,44M
Fläche 261 m²
1 Immobilienobjekt 1
El Pez Luxus-Leben befindet sich wo natürliche Schönheit und Geschichte treffen. Die Anlage, 150 Meter von schönen Sandstränden entfernt und beherbergt 7 luxuriöse Villen, strategisch platziert, um einen Blick auf das Mittelmeer zu genießen. Die Villen repräsentieren nicht nur die Schönheit …
