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Neubauten in Nikosia, Zypern

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Wohnanlage Intense Nicosia
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Wohnanlage Intense Nicosia
Nikosia, Zypern
von
$320,827
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Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Der neue Residential & Business Hub von Northern Cyprus’ Capital---Über das Projekt 📍Intensive Nicosia ist eine wirklich einzigartige Mixed-Use-Entwicklung im Herzen von Nicosia, der Hauptstadt von Nordzypern.Das auf einem 35.000 m2 großen Grundstück erbaute Projekt ist vollständig abgeschlo…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Residenz Epoque
Residenz Epoque
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Residenz Epoque
Lakatamia, Zypern
von
$305,398
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
2 Immobilienobjekte 2
Zu verkaufen 12 Villen in Epoque Residences in Lakatamia, NikosiaEpoque Residences ist eine moderne Wohnanlage in der ruhigen Gegend von Lakatamia, die elegantes Design mit Alltagskomfort verbindet. Das Projekt besteht aus geräumigen 3- und 4-Zimmer-Häusern, die moderne Architektur, hochwert…
Verein
BitProperty
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Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
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Residenz 360 Nicosia
Strovolos, Zypern
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 34
1 Immobilienobjekt 1
360 Nikosia: Das höchste Gebäude in Nikosia. Eine neue Generation des Lebens Ein verbessertes Konzept des Lebensstils, 360 Nikosia, soll eine ganz neue Generation des Lebens in der Hauptstadt der Insel regieren. 360 Nikosia zeichnet sich durch die Säulen Eleganz, Raffinesse, Einzigartigkei…
Bauherr
Cyfield Group
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TekceTekce
Wohnanlage Cape Town Lofts
Wohnanlage Cape Town Lofts
Wohnanlage Cape Town Lofts
Strovolos, Zypern
von
$192,128
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Cape Town Lofts ist ein stilvoller urbaner Rückzug im Herzen von Strovolos, Nicosia. Mit sauberen architektonischen Linien und einer raffinierten Ästhetik bietet es moderne Stadt, die in einer ruhigen, gut vernetzten Nachbarschaft lebt. Perfekt für Profis, Studenten oder Investoren, die eine…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
313,233
Wohnung 3 zimmer
174.1
716,622
Verein
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