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Neubauten in Larnaka, Zypern

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Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
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Wohnanlage Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Larnaka, Zypern
von
$340,919
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Aphrodite Haus Larnaca | ZypernAphrodite House ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern eine neue Lebensphilosophie, in der Modernität, Komfort und Privatsphäre einen einzigartigen Raum für diejenigen schaffen, die Wert auf Stil, Innovation und Qualität legen.Das Projekt verspricht, das neue J…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
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Wohnanlage EOS
Larnaka, Zypern
von
$283,033
Fläche 72–101 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eos ist ein neues Wohnprojekt von Adwan Real Estate, ideal gelegen im Herzen von Larnaca auf einer ruhigen Straße direkt gegenüber dem Helios-Komplex. Es bietet die perfekte Balance zwischen lebendigem Stadtleben und einem friedlichen Rückzug. Die Entwicklung besteht aus nur 8 geräumigen Apa…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Larnaka, Zypern
von
$1,13M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und modernem Design in dieser außergewöhnlichen Split-Level-Residenz im renommierten neuen Larnaca Marina Bereich. Mit einer Energieeffizienz-Rating A bietet dieses Haus ein nachhaltiges Wohnen neben atemberaubenden 180° Blick auf den Yach…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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TekceTekce
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Larnaka, Zypern
von
$605,936
Fläche 67–191 m²
4 Immobilienobjekte 4
Willkommen bei einer visionären Küstenentwicklung, die Larnakas Zukunft neu definiert – eine nachhaltige Stadt am 21. Jahrhundert, die 300.000 m2 ehemaliges Industrieland in ein lebendiges Lifestyle-Destination verwandelt. Das Projekt verfügt über luxuriöse Residenzen von Studios bis zu 3-Zi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
89.5
751,335
Wohnung 2 zimmer
161.2
1,50M
Wohnung
190.5
2,03M
Studio
67.0
601,068
Verein
BitProperty
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Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
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Wohngebäude REEF RESIDENCE
Larnaka, Zypern
von
$1,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Eine geräumige 3 Schlafzimmer 131 m2 Wohnung im 5. Stock. Das Projekt befindet sich im renommierten Mackenzie Mackenzie-Viertel mit seinen berühmten Restaurants, Bars und Tavernen, nur 70 m vom Meer entfernt. Die Wohnung hat modernes Design, hochwertige Finishing-Materialien und bequemes Lay…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
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Wohnanlage TERRA LIFE
Larnaka, Zypern
von
$142,216
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Terra Life in IskeleTricon Development hat sein neues Projekt Terra Life in der Türkei vorgestellt. Der Komplex, bestehend aus mehreren Low-Risiko-Blöcken von Studios, befindet sich im Resort-Bereich von Iskele in Nordzypern. Der geschätzte Abschlusstermin ist der 20. Dezember.Der Hauptvorte…
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